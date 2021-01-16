本报上海1月15日电 （记者沈文敏）从日前在沪举行的2021工业互联网创新发展促经济数字化转型大会上获悉，2020年上海实施“工赋上海”行动，加快培育新主体，探索以“知识化、质量型、数字孪生”为特色的工业转型。新主体加快培育，培育了涵盖网络、平台、安全等39个综合解决方案提供商，打造了15个具有影响力的工业互联网平台，带动12万中小企业上平台，工业互联网的核心产业规模达到1000亿元。

下一步，上海将以更大力度推进工业互联网创新发展，助力经济数字化转型。一是强化关键核心技术攻关，聚焦关键核心领域，组织上下游协同攻关，加快形成安全可靠供给能力；二是打造典型应用场景，加快推动新一代信息技术和制造业深度融合、“5G+AI+工业互联网”协同创新、工业互联网和消费互联网“两网贯穿”，形成一批引领性工业场景；三是建设更多标杆载体，加大数字化改造升级的支持力度，建设一批更高能级工业互联网平台，优化数字供应链；立足自贸新片区和长三角，打造更具国际竞争力的先进制造业集群。

会上，发布了一系列重大成果——工业互联网标识解析国家顶级节点（上海）里程碑能力发布，企业标识注册量突破20亿；启动建设长三角区域一体化工业互联网公共服务平台，助力长三角一体化协同发展；启用上海市工业互联网安全态势感知平台，进一步提高工业互联网安全态势感知与风险预警能力。

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