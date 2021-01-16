王观

2020年,有哪些税收新闻令你印象深刻？是在个人所得税APP上完成2019年度汇算，“非接触式”办税大力推行，还是国家出台的一系列税费优惠政策？

1月14日，2020年全国十大税收新闻评选活动揭晓。“中央深改委第十七次会议审议通过《关于进一步优化税务执法方式的意见》”等十条新闻入选。

其他入选的新闻还有：“十四五”规划《建议》提出建立现代财税体制；“十三五”时期税收改革发展取得显著成效；推进“四力”举措服务“六稳”“六保”大局；2020年减税降费规模再创新高；首次个人所得税年度汇算工作顺利完成，彰显税收治理能力提升；税务支持脱贫攻坚取得显著成效，“摘帽不摘政策”接续推动乡村振兴；国际社会高度肯定中国抗疫税务方案；新办纳税人实行增值税专用发票电子化；税收支持海南自贸港建设。

这些税收大事、要事从不同侧面展现了2020年税收工作的概貌，受到社会各界广泛关注。

今年是第20次组织评选和发布全国十大税收新闻，本届十大税收新闻发布首次采取线上发布的形式。专家评委们对2020年全国十大税收新闻作精彩点评，并围绕相关主题展开了研讨。咱们一起来看看，各位专家对2020年全国十大税收新闻是如何点评的吧。

减税降费立足保市场主体，企业受益多、感受深

2020年减税降费规模再创新高，入选了2020年全国十大税收新闻。

中国社会科学院副院长高培勇认为，2020年的减税降费不同于以往，一方面体现在其规模创新高上，即全年超过2.5万亿元。另一方面，也是更重要的，它是奔着“保市场主体”“稳市场主体”而去的，是围着市场主体而转的。2020年减和税降费，是企业受益最多、感受最深的惠企举措，对于经济恢复性增长发挥了显著作用。

中国人民大学财政金融学院教授朱青认为，2020年全年新增减税降费超过2.5万亿元，规模创近年来新高，采取的政策手段也是多管齐下。近年来，减税降费一直是财税领域的“主旋律”。2018年增值税税率从17%降为16%，2019年又降至13%。2020年，国家出台了一系列有针对性的减税降费措施，使政策效果更及时、更给力。

中国税务学会副会长张连起认为，规模性减税降费政策是服务“六稳”“六保”大局，实施逆周期调节，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的重要政策部署。在2020年各项助企纾困政策中，让企业感受最明显、受益最直接的，当属减税降费。2021年减税降费将继续在宏观政策中扮演重要角色。

“首次个人所得税年度汇算工作顺利完成，彰显税收治理能力提升”也入选了2020年全国十大税收新闻。

“只用了一分钟，没想到这么快！”2020年7月的一天，在北京参加会议的普华永道中国税务政策服务主管合伙人马龙体验了一下个税办税流程：轻点手机，微信补缴，几个步骤便完成了个税汇算。一分钟，在个得税APP上完成2019年度汇算，快速简单的申报汇算，成为千万纳税人2020年春夏间一份特别的税收记忆。

“首次个人所得税年度汇算工作顺利完成，彰显税收治理能力提升。”高培勇认为，这条新闻充分体现了个人所得税年度汇算顺利完成对个人所得税改革顺利实施的重要作用。个人所得税实行综合与分类相结合，这一改革目标是1995年提出来的，这次改革不仅做到了平稳运行、顺利实施，而且站到了国际个税征管机制的制高点上，其中的难度可想而知。总结这次个税改革，要更多从理念、思想和战略转变角度，从更高站位、更广视角去总结。

支持脱贫攻坚，助力“六稳”“六保”，税收工作打好组合拳

“税务支持脱贫攻坚取得显著成效，‘摘帽不摘政策’接续推动乡村振兴”,也入选了2020年全国十大税收新闻。

走进新疆戈壁果香农业开发有限公司的生产车间，一条条生产线快速运转，小小的黑加仑变身为果酱、果酒、果糕等一系列产品进入市场。

为进一步助力脱贫攻坚，推动地方特色产业发展，国家税务总局富蕴县税务局为企业专门制订了“套餐服务”，主动帮企业算好“红利账”。“减税降费政策的出台，大大降低了我们的成本，更增添了我们的底气，企业不仅打响了品牌，月销售额也越来越好。”公司财务负责人隋栋梅说。

数据显示，2020年1月至10月，税务部门落实支持脱贫攻坚各项税收优惠政策实现减税950多亿元，同比增长38%。

中央财经大学财政税务学院教授樊勇认为，在“十三五”收官之年，各级税务部门强化脱贫攻坚措施，持续推进实打实的扶贫举措，将支持脱贫攻坚税收优惠政策落实落细作为重中之重，确保支持政策直达市场主体、发挥最大效应。

推进“四力”举措，服务 “六稳””六保”大局，也是大家特别关注的话题。

在抗击疫情战场，税务部门建立了“一竿子到底”的政策落实机制，确保纳税人、缴费人全面知晓、充分享受各项支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策，更好服务“六稳”“六保”大局。数据显示，仅2020年前三季度，各类支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费13659亿元。

“2020年出台的税费优惠和税收征管政策，有力支持了疫情防控。”樊勇说，随着一系列税费优惠和税收征管措施的出台，我国疫情防护用品供需紧张的情况很快得到扭转，并逐步回归正常。有些税费优惠政策和征管措施是事中政策响应，未来这些临时性应对公共卫生事件的政策措施，可以有机融入国家基本税收制度，并使之成为国家公共卫生防控和应对制度体系的重要部分。

中国财政科学研究院原副院长、研究员白景明认为，从2020年十大税收新闻看，税收工作的“组合拳”，已全面嵌入统筹推进疫情防控和经济社会发展的基本策略。以服务大局为导向制定出台政策，这些政策稳定了社会预期、引导了资源配置，在一定程度上缓解了疫情带来的资金紧张和产业链、供应链震荡。把短期政策和长期性制度变革融合在一起，既助力企业纾困解难，又优化了营商环境；既细化政策落实，又拓展了改革推进空间。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)