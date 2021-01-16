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西藏旅游市场热 文创产业火

本报记者  袁  泉
2021年01月16日08:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　用羊毛编织的藏式地毯，传承世界非物质文化遗产藏药浴法调配的浴液，带有浓郁藏式风格的项链、耳环……新年伊始，在北京中关村创业大街上，来自西藏自治区的文创企业“组团”闯市场。

　　“近年来西藏旅游市场升温，带动文创产业发展，当地中小企业在文化传承、经营管理、品牌创意上正努力与国内一流水平接轨。”西藏北京商会会长欧阳旭说。

　　越来越火热的文创产业，让万千游客对“世界屋脊”印象更深刻，也让当地百姓分享到更多发展“红利”。

　　促就业，增收致富

　　俊巴渔村制作的皮具、拉萨小巷中制作的布偶、白朗县农民编织的藏毯……走进位于拉萨市“卓番林”手工艺品牌店，西藏各地出产的手工艺品琳琅满目。

　　利用“公司+手工艺人+作坊”模式，“卓番林”将散落在西藏民间的近400名手工艺人组织起来，利用农闲或空闲时间制作手工艺品。

　　位于拉萨市老城区的古建大院内，50多岁的手工艺人巴宗正在“社区工厂”忙活，将手中的毛线编织成颇具藏族特色的布偶。

　　“‘卓番林’提供了就业岗位和免费技能培训，不仅改善了我的生活，更让我找到了自身价值。”巴宗说，现在每个月收入在3000元到5000元之间，“今后我会尽心尽力地将学到的手艺毫无保留地教给其他妇女，希望能带动更多的姐妹实现增收。”

　　“卓番林”负责人卓玛告诉记者，“卓番林”已经形成了比较成熟的运营模式：发现合适的手工艺者，为他们提供技术、设计、市场等，对现有产品进行改进，开拓市场甚至为手工艺者提供贷款，确认产品合格后正式下订单。

　　在拉萨市妇联的支持下，2020年5月，“卓番林”在拉萨挂牌成立了“阿佳学堂+社区工厂”，通过开展课堂教学、场景模拟和实操练习等培训，已帮助365名妇女掌握一技之长。

　　助创业，激发活力

　　李傲然是名“90后”，大学毕业后在拉萨创业已有7年。在2020年当地一项旅游文创商品大赛中，她的“彩塘”吉祥青稞活性炭摆件，获得了“非遗传承创新”组金奖。

　　“这是我第二次参赛。”李傲然说，创业成功，还是要靠创意和创新。

　　此前，李傲然主打的产品是藏式奶茶。去年受疫情影响，在家赋闲的她把目光投向了青稞秸秆的开发利用。“现在市场上的活性炭大多是煤质和木质活性炭，西藏青稞年产量有80多万吨，青稞秸秆是可再生资源，变废为宝提升附加值，不仅能带动农民增收，还能保护青藏高原的生态环境。”

　　在专家的帮助下，李傲然顺利完成了青稞秸秆转化为活性炭的技术攻关。

　　“活性炭可以用于吸附有害气体，也可以用来净化水。我们把文化创意和科技创新融合起来，用唐卡画风打造出‘彩塘’系列摆件，市场前景看好。”李傲然说。

　　如今，李傲然在拉萨创业圈小有名气。青稞活性炭产品注册了国内专利，成为“2020科技助力经济”国家重点项目，并且顺利拿到了科技部的项目扶持，一家江苏的生物公司主动上门寻求合作。

　　“我们今年又新签约了一批青年画师，计划设计、制作更多的文创产品。”李傲然告诉记者。

　　强产业，发展提速

　　“转遍八廓街，家家价不同。过去拉萨的旅游文创店里，商品普遍存在设计老旧、不明码标价等问题，旅游文化产业供给能力与日益增长的市场需求存在不小差距。”西藏旅游文创商品协会（筹）负责人方堃认为，现在情况大为改观，西藏的旅游文创产品已逐步升级。

　　在八廓街上，方堃的公司也经营三家文创艺术品商店。创办6年多来，方堃和合伙伙伴一直在探索西藏旅游文创产品的升级之路。通过创新设计、精工细作，他们将首饰、藏香、藏毯、围巾等文创产品进行现代化表达，让“西藏和喜马拉雅的美好生活”走进北京、上海、成都等城市。

　　据统计，西藏旅游文化产业的从业者约40万人，其中既包括设计、生产和经营的专门人才，也吸纳了大量农牧民从事特色种植养殖、非遗绘画、编织缝纫等工作。

　　为了促进旅游文创产业升级，西藏连续8年举办旅游文创商品大赛，筹建旅游文创商品协会、加强对原创设计与版权的法律保护，打出一套“组合拳”。

　　西藏自治区旅游发展厅厅长王松平说，近年来推出的“西藏礼物”区域公用品牌认证体系，旨在通过示范作用，促进西藏旅游文创产品更加特色化、精品化。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月16日 06 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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