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海关答疑：如何读懂进口婴幼儿配方食品标签？

2021年01月16日08:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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深圳海关：

　　去年我和爱人生了一个小宝宝。我在网上海淘了一些进口婴幼儿奶粉，标签上的信息比较多，有些地方看不太懂。请问相关的食品标签上都有什么要求和关键信息？

　　深圳读者  汪先生

　　

汪先生：

　　恭喜您家多了一位家庭成员。

　　食品标签是承载食品信息的重要载体，是消费者购买食品的重要参考，准确规范的食品标签才能保障消费者的合法权益。

　　以下的食品标签小知识将有助您读懂进口婴幼儿配方食品标签信息，购买到安全的进口婴幼儿配方食品。

　　● 婴幼儿配方食品标签标示要求

　　婴幼儿配方食品是为满足0-36月龄婴幼儿营养需要的配方食品。

　　1、婴幼儿配方食品标签应符合GB 13432-2013《食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签》及相应产品标准要求，包括GB 10765-2010《食品安全国家标准 婴儿配方食品》、GB 10767-2010《食品安全国家标准 较大婴儿和幼儿配方食品》。

　　2、进口婴幼儿配方食品的境外生产企业应当获得海关总署注册，且进口产品与注册类别相符。

　　3、婴幼儿配方食品及特殊医学用途婴儿配方食品必须经过科学评审，特殊医学用途婴儿配方食品还需经过临床试验后方可取得注册证书。

　　婴幼儿配方食品及特殊医学用途婴儿配方食品必须在标签上标示注册号。

　　● 婴幼儿配方食品标签禁止要求

　　1、食品标签不得以任何形式宣传疾病预防、治疗功能，非保健食品不得宣传保健作用；不得含有虚假、夸大、违反科学原则或者绝对化的内容。

　　2、进口婴幼儿配方食品，须将中文标签在入境前直接印制在最小销售包装上，不得在境内加贴。

　　3、婴儿配方食品不得使用婴儿和妇女的形象或用“人乳化”“母乳化”或近似术语表述。

　　4、不得使用“生态牧场”“进口原料”“原生态奶源”“无污染奶源”等模糊信息。

　　● 温馨提示

　　1、不要购买或食用无中文标签或标签信息不全、内容不清晰的产品。

　　2、购买时请注意产品的真实属性。

　　举个例子：蛋白型固体饮料属性为饮料类，其所含营养素及营养素含量无法满足婴幼儿生长发育所需营养。

　　消费者在购买时，请不要将蛋白型固体饮料与婴幼儿配方食品及特殊医学用途婴儿配方食品相混淆。

　　3、进口婴幼儿配方乳粉境外生产企业名单可在海关总署门户网站查询。

　　4、对于一般贸易渠道进口的婴幼儿配方乳粉，海关会出具《入境货物检验检疫证明》，消费者可以要求经销商出示并查看。    

　　（深圳海关进出口食品安全处加工食品科科长杨阳、食品检验检疫技术中心职员程永刚）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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