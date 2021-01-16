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看中国经济的未来 我们为什么关注民间投资?

2021年01月16日08:39 | 来源：经济观察网
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1月18日，国家统计局新闻发布会值得期待。结果并无悬念——中国将是世界主要经济体中唯一实现正增长的经济体。我们认为，相比经济增长率，数据组合中透露的经济动力和结构变化更值得研究。过去两个星期，我们花了比较长的时间调研民间投资的表现，并以报道的方式呈现其中冷暖和可能的态势。因为我们相信，不了解民间投资，不足以研判中国经济的未来。

为什么关注民间投资？理由很简单——民间投资代表的是市场的力量。2020年的中国经济，经历了从危机救助模式到经济复苏模式的演化过程。民间投资从谷底反弹，进而由负转正，反映了经济从政策带动向市场内生增长的转变。只有这样的态势稳固和持续，我们才能说，中国经济恢复到了正常的增长区间。

疫情对中国经济的影响不言而喻。就投资而言，民间投资受伤更重，复苏却更为缓慢。这部分体现了经济学者所说的民间投资“顺周期”的特点。换个角度看，一旦遭遇危机，民间投资信心的恢复比较慢，预期的调整需要更长的时间。也正因为如此，逆周期的投资拉动更多由政府和国有投资担纲。体现在数据上，1-2月民间投资同比下降26.4%，一季度同比下降18.8%。相比之下，国有投资1-2月同比下降24.1%，一季度下降12.8%，上半年即实现同比转正，同比增幅为2.1%，民间投资滞后了5个月，直到11月同比转正，增幅为0.2%。

不过这种宏观的态势，很可能让我们忽视那些更为积极的因素。正如我们的记者在调研中发现的那样，冷暖之间，民间投资的结构变化透露了更多的信息。比如说教育的民间投资，2020年2月同比增幅为-14.8%，4月份就转正为5.8%，1-11月份同比增幅8%。再比如，虽然截至去年11月，制造业民间投资仍然为负，但医药、计算机通讯和电子设备制造等领域的投资也早早结束了停摆，重新开始加速。

应该承认，疫情对民间投资的影响还在持续。特别是在餐饮、文旅和娱乐业等行业。这些行业的复苏可能还需要比较长的时间。因而我们认为，在前期救助和扶持政策逐步退出的过程中，对这些行业的企业还应该区别对待，能帮一把是一把。

如果考虑到中国正在迎来数字经济时代，企业一定会加码为未来投资，我们相信民间投资的重新归位或许不会让我们等待太久。只不过，民间投资结构的变化可能会更为显著——这是中国经济结构调整的内生动力。

决策者需要对这种变化做出更为积极的响应。2019年12月，《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》颁布。这是民企发展改革领域的首个中央文件。文件共有28条，因此被称为民营企业“28条”。“28条”和之前两个“非公经济36条”——2005年和2010年分别发布的两份国务院文件一起，构成了支持民营经济的政策接力，更是以顶层设计的方式固定了之前所有的政策宣示。

我们仍然可以用 “竞争中性原则”涵盖这些政策的内核和基本精神。现在，当中国经济一步步从复苏模式重新回到合理的增长区间，或许正是推进新一轮改革的最佳时机。我们相信，只要这些文件所承诺的公平与平等能够不打折扣地落实，那些创造财富的源泉必然充分涌流。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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