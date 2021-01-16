姜琳

●2016年，启动全国跨省异地就医持卡直接结算应用，已实现社保卡全国通用

●2021年年底前，实现异地就医结算备案、门诊费用跨省直接结算6项跨省通办服务事项

新华社北京1月15日电（记者 姜琳）一张小小社保卡，涉及养老金发放、医保结算等重要功能。人力资源和社会保障部15日表示，2021年年底前，我国将实现社保卡申领、启用、补换、临时挂失等服务事项的跨省通办。

据介绍，我国居民社保卡分为实体社保卡和电子社保卡两类。截至10月末，实体社保卡持卡人数已达到13.29亿人，每5位持卡人中已有1人同时申领电子社保卡。该卡聚合了公民身份、就业、参保、医疗、金融等信息，是全国异地就医联网结算的载体。

人社部信息中心相关负责人告诉记者，社保卡的社会保障号码、姓名等关键信息可以实现全国通读。无论在哪个省份办理的社保卡，在其他省份都可以通过机具读取其中的信息。在2016年启动的全国跨省异地就医持卡直接结算应用中，已实现社保卡全国通用。国家医疗保障局相关负责人此前在国新办发布会上表示，2021年年底前将实现异地就医结算备案、门诊费用跨省直接结算6项跨省通办服务事项。

除就医结算外，人们还关心，社保卡何时才能全国统一？对此，人社部上述负责人表示，电子社保卡已经在全国范围实现申领，实体社保卡基本做到省内一人一卡。随着全国统筹和全国性服务系统的建设，人社部将进一步推进实体社保卡跨省通办与应用，减少跨省重复办卡。

这位负责人介绍说，目前通过国家社会保险公共服务平台，已可在网上申请办理企业职工养老保险跨省转移；异地居住退休人员，可通过刷脸完成社保待遇资格认证。下一步，人社部还将进一步开通社保卡网上申领和补换，逐步为参保工伤职工提供异地待遇资格认证、异地居住申请、异地就医结算等服务，开通流动人员人事档案转递“多地联办”等。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)