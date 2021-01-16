彭韵佳

医保支付新冠肺炎患者治疗费用16.3亿元；组织开展第三批国家药品集采，55个中选品种平均降价53%；药品、耗材集采，中选冠脉支架价格从均价1.3万元降至约700元；开展医保药品目录调整，为患者减负720亿元以上；建成国家医保信息平台主体，推进医保电子凭证应用……

纵观2020年医药改革，举措与力度可谓空前。2020年，我国基本医保参保人数13.6亿人，参保率稳定在95%以上，建起世界最大的全民医疗保障网。在这张“网”下，医保红利不断释放，用实打实的举措让群众成为最直接的受益者。

战疫情 助脱贫：守牢“健康底线”

面对突如其来的新冠肺炎疫情，国家医疗保障局在第一时间提出“两个确保”，并迅速将湖北火神山、雷神山等医院纳入医保定点，为生命救治开通“绿色通道”。

“核酸和抗体检测试剂价格分别下降7成和4成以上。”国家医保局局长胡静林说，为常态化防控提供支撑，国家医保局临时将新冠肺炎诊疗方案中的药品和诊疗项目纳入目录。

随着新冠病毒疫苗接种工作开始，国家相关部门不止一次表态：全民免费接种。企业依据成本定价，加上接种服务等全部费用，都将由医保基金和财政共同负担，居民个人不负担。

国家医保局数据显示，2020年，贫困人口参保率稳定在99.9%以上，已累计资助7867万贫困人口参保。2018年以来，医保扶贫政策惠及贫困人口就医5亿人次，减轻医疗费用负担3500亿元，助力近1000万户因病致贫群众精准脱贫，初步实现“基本医疗有保障”。

“构建中国特色的全民医疗保障制度体系，关键就是突出全民覆盖。”国家卫生健康委卫生发展研究中心主任、党委书记傅卫表示，医保扶贫政策以保障基本服务和基本需求为主，为群众守好“健康底线”。

推集采 调目录：为群众“减负”

武汉在全国首次开展胰岛素带量采购；河南濮阳、浙江金华带量采购中成药；“三明联盟”集采未过评药品平均降价近7成；重庆、陕西分别组织多省联盟采购；江苏、安徽等省选择高血压和糖尿病用药、抗生素、抗肿瘤药等采购金额较大的药品开展集采……

集采全国遍地开花，切实为群众“减负”。2020年，第三批国家药品集采开展，55个中选品种平均降价53%，并在全国落地实施。按照国家集采约定的采购量计算，每年药费从659亿元下降至120亿元，节省了539亿元。

2020年，国家组织高值医用耗材集采首次开展。中选冠脉支架价格从均价1.3万元降至700元左右，降幅90%以上，预计每年节约医疗费用117亿元。

“药品和耗材集采将减轻群众看病就医负担。”胡静林说，在挤压药耗水分、净化行业生态、促进医疗行为规范、减少过度诊疗等方面起到积极作用。

2020年7月，国家医保局1号令印发《基本医疗保险用药管理暂行办法》，进一步规范医保用药管理。并组织开展2020年医保药品目录调整，调入药品119种，调出药品29种，目录内药品达2800种。114个谈判药品价格平均降幅超过50%，据测算，仅2020年1至11月就为患者减负721.9亿元。

“互联网+”破壁垒：让群众少跑腿

为形成打击欺诈骗保的震慑态势，2020年，39万家违法违规医药机构被处理，医疗服务行为进一步规范。

全国统一的医保信息平台于2020年11月率先在广东汕尾落地使用，目前广东、河北、青海3省5市已上线运行。该平台计划将于2021年底前投入使用。同时，依托医保信息平台，医保电子凭证应用全面推进，全国所有省份均已开通激活服务，累计用户超4.5亿。

面对智能技术，老年人等医保高频使用群体仍有“难点、堵点、痛点”。对此，国家医保局全面梳理老年人运用医保智能技术困难场景，印发专门文件，保留并优化传统服务，畅通老年人代办服务线下渠道。

为让群众“少跑腿”，异地就医直接结算持续完善，21个省169个统筹地区实现国家渠道线上备案。截至2020年底，住院费用跨省直接结算定点医疗机构4.4万家，国家平台累计结算医疗总费用1759亿元、医保基金支付1038.4亿元。

新华社记者 彭韵佳

(据新华社北京1月15日电)

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)