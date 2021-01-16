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不法分子近期借疫情诈骗 公安部网安局提示谨防五类陷阱

林靖
2021年01月16日09:04 | 来源：北京日报
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　　本报讯（记者 林靖）就近期不法分子借疫情诈骗的典型套路，公安部网安局近日提醒大家注意防范五类陷阱。

　　陷阱一：虚假预约疫苗接种短信诈骗。近期频繁出现不法分子冒充“疾控中心”发送假的新冠疫苗信息，引诱群众点击含木马网址的虚假链接，套取个人信息，以伺机实施诈骗。网警提醒大家，收到含有不明链接的手机短信，请千万不要随意点击。

　　陷阱二：虚假销售防疫物资诈骗。随着疫情形势的发展变化，口罩、消毒水等防疫物资需求量会增加。虽然现在各地物资充足，但仍有不法分子通过微信群、QQ群等发布虚假广告，诱骗网民购买。一旦买家转账后，不法分子就会给其发送假的快递订单号。当买家发现未收到货并尝试与“卖家”联系时，往往已被拉黑。网警提示，如需防疫用品，请选择正规购物平台，避免私下交易。

　　陷阱三：推销虚假特效药品诈骗。目前新冠肺炎并无特效药物，却有不法分子假冒政府部门、药物研究（医疗）机构等，以拨打电话、发送短信等方式推销，谎称有防疫“特效药”，诱导受害者前往“钓鱼链接”购买，从而实施诈骗。网警提醒大家，针对新冠肺炎研发的所有药品，均会由权威部门公布，勿轻信“特效药物”推销。

　　陷阱四：火车票机票退改签诈骗。因石家庄等地疫情骤起，很多人无法按原定计划出行，不得不改签或退票。有不法分子就借机发送改签或退票短信，诱导受害者点击病毒链接，或引导其拨打虚假客服电话，并要求提供银行卡账号、密码及验证码等敏感信息进行诈骗。网警提示，退票有正规平台渠道，切不可轻信陌生链接、短信。

　　陷阱五：冒充老师收取疫苗费用诈骗。疫情防控期间，有不法分子利用家长对孩子健康安全的关心，在家长群内冒充老师，以收取“疫情防控及保健费”“新冠疫苗费用”为由实施诈骗。网警提醒大家，新冠病毒疫苗全民免费接种，各级学校也不会收取什么“疫情防控保健费”。学生家长若收到此类缴费通知，要打电话向校方核实。老师及校方发现此类诈骗信息，应第一时间通过官方渠道澄清。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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