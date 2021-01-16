人民网北京1月16日电 （记者乔雪峰）近日，国务院联防联控机制春运工作专班正式启动运行。1月15日，交通运输部副部长、春运工作专班办公室主任刘小明主持召开视频调度会，通报工作进展，研究部署下一步工作。他表示，要按照全国疫情防控工作电视电话会议要求，主动作为、密切配合、协同联动，切实做好春运疫情防控和运输服务工作，努力让人民群众过一个欢乐、祥和、平安、健康的春节。

刘小明指出，近期交通运输部印发《关于进一步强化中高风险地区交通运输疫情防控工作的紧急通知》和《关于科学精准做好河北、北京等地应急物资运输和交通保障工作的紧急通知》。各部门各单位要强化衔接，协同做好各项工作。一要全力做好疫情防控工作。进一步细化实化春运疫情防控各项举措，提高疫情防控等级，完善应急预案，确保疫情不因春运而扩散，确保旅客安全平稳有序出行。二要加强客流预测研判。目前，多地出台政策措施引导公众在本地过年、减少不必要出行。要针对今年春运新形势，强化动态监测，科学调配运力，加强运输组织保障。三要切实做好信息报送工作，按规定及时报送有关信息，强化部门间信息共享。

据了解，目前春运工作专班实体化运转机构已7×24小时不间断运行。交通运输部已指导河北省加快设立物资运输中转站，初步选择在河北定州设立中转站。同时，部加强与国家邮政局的沟通协调，指导河北省邮政管理部门加大邮件快件投递力度，缓解积压问题。1月13日以来，交通运输部物流保障办公室共受理应急协调事项电话198个，已协调解决事项180项。

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