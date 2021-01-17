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去年我国人民币贷款增加19.63万亿元

金融活水足 发展动力强（新数据 新看点）

本报记者  吴秋余
2021年01月17日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　“2020年，人民银行通过3次降低存款准备金率，为实体经济提供了1.75万亿元长期流动性，累计推出9万多亿元的货币政策支持措施，确保了货币总量适度、流动性合理充裕的政策目标。”1月15日，中国人民银行副行长陈雨露在国新办新闻发布会上表示。

　　人民银行发布的最新数据显示，2020年，我国人民币贷款增加19.63万亿元，同比多增2.82万亿元，社会融资规模增量累计为34.86万亿元，比上年多9.19万亿元，其中对实体经济发放的人民币贷款增加20.03万亿元，同比多增3.15万亿元。源源不断的金融活水，让实体经济发展动力十足。

　　——人民币贷款增加19.63万亿元的背后，是更多信贷资源投向制造业和中小微企业。

　　已过午饭时间，福建森视安电子工程有限公司的办公室里，电话铃声此起彼伏，应接不暇的订单让工作人员顾不上吃饭。“多亏了银行的200万元贷款，我们的智能高精度测温门才能如期上线，现在市场销量非常好！”公司负责人黄维木说。

　　“2020年年底，公司对接的建筑项目进程加快，订单量猛增，流动资金顿时吃紧，企业面临停工停产的困境。”黄维木说，建设银行福州城南支行得知消息后，迅速帮助企业办理200万元抵押快贷，保障企业恢复运转。

　　2020年，我国信贷结构持续优化，制造业企业、中小微企业贷款持续发力，年末制造业中长期贷款余额增长35.2%，比上年末高20.3个百分点，增速已连续14个月上升，普惠小微贷款增长30.3%，比上年末高7.2个百分点。

　　——人民币贷款增加19.63万亿元的背后，是金融对实体经济重点领域的精准支持力度加大。

　　走进广东省惠东县联通导电橡胶制品厂，一阵阵焊接声、切割声、机器轰鸣声不绝于耳。企业负责人刘碧端介绍，“我们生产的导电硅橡胶按键等产品最近通过了质量体系认证，生意越做越红火啦！”

　　就在几个月前，刘碧端还在为流动资金出现缺口而一筹莫展。惠东农商银行在人民银行广州分行指导下，第一时间通过央行普惠小微信用贷款支持计划，向企业发放信用贷款134.75万元，既稳住了100多名员工的就业，又保证了企业正常生产进度。

　　为增强货币政策直达性，帮助小微企业渡过难关，2020年6月1日，人民银行创设两项直达实体经济货币政策工具——普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划。“这两大工具，运用央行资金激励银行普惠小微企业贷款‘应延尽延’，大幅增加信用贷款投放，2020年全年银行业累计对7.3万亿元的贷款延期还本付息，累计发放普惠小微信用贷款3.9万亿元，同比增加了1.6万亿元。”陈雨露说，总体来看，2020年小微企业融资取得了“量增、价降、面扩”的显著效果，截至2020年年底，普惠小微贷款余额15.1万亿元，同比增长30.3%。

　　——人民币贷款增加19.63万亿元的背后，是持续深化金融供给侧结构性改革，实体经济融资成本明显下降。

　　“我们的200万元贷款利率是3.85%，加上纾困贷款政府贴息1%，跟2020年初相比，一个月就可以少付利息几千元，银行还免除了评估费、保险费、抵押登记费等费用。”黄维木说。

　　2020年，我国利率市场化改革持续推进，存量浮动利率贷款定价基准转换如期顺利完成，利率改革红利持续释放，货币政策传导效率增强，推动企业贷款利率明显下降。2020年末，全国企业贷款加权平均利率为4.61%，比上年末下降了0.51个百分点，创2015年有统计以来的最低水平。同时，金融系统千方百计降低企业融资成本，圆满实现向实体经济让利1.5万亿元的目标。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月17日 01 版）
(责编：白宇)

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