本报记者 王 观

国家税务总局近日发布数据显示：2020年，全年新增减税降费超过2.5万亿元，为399万户纳税人办理延期缴纳税款292亿元，及时准确办理出口退税1.45万亿元，有效激发了市场主体活力。

税收大数据显示，2020年，各项宏观政策提质增效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好态势。

工业销售提速恢复，新经济亮点频现

“2020年前11个月，长城汽车全球销售新车96.15万辆，海外出口销量逆势上扬，同比增长2.77%。能够取得这样的成绩离不开税收优惠政策的大力支持。”长城汽车股份有限公司税务经理齐晓晨说，“2020年前11月，公司实现减税降费13.5亿元，我们将这笔政策红利用于技术研发和开拓国际市场上。”

2020年，面对疫情给经济社会发展带来的不利影响，我国陆续推出一系列支持疫情防控和助力复工复产的税费优惠政策，7批28项税费优惠政策连续有力、精准施策，帮助企业渡难关、稳住经济基本盘。

“减税降费政策有效减轻了企业财务资金压力，稳定了职工队伍，有利于社会稳定及经济恢复。在特殊时期，减税降费政策发挥了更为明显的作用。”北京国家会计学院教授李旭红说。

增值税发票等税收大数据，能直观体现市场主体发展活跃度情况。2020年1—10月，全国工业企业销售收入累计增长0.4%，年内累计增速首次实现正增长；与投资相关的建筑业销售收入累计增长9.4%，比前三季度提高0.6个百分点。工业销售加速恢复，投资相关行业持续向好，基础工程建设稳步推进。

“没想到特殊时期出口退税也能迅速到账，我们全年申报免抵退税额3亿多元，都是在申报当天或次日就审批完成。”江苏南京高速齿轮制造有限公司总经办主任张伶说。

2020年，南京市江宁区税务局紧盯企业复工复产面临的困难，提升出口企业出口退税办理效率，增强出口企业资金流动性，总计审核审批539户次，审核审批应退税额2.5亿元，免抵退税额12亿元。

高技术产业稳步发展，新动能加速成长

“订单不降反增40%以上，产值完成1.2亿元，2021年的订单已排到了5月。”江西遂川通明电子科技有限公司是一家生产各种精密单双面、高多层电路板的高新技术企业，谈及2020年的逆势上扬，总经理助理谢斌说，企业也曾面临大难题。

“新增设备2000多万元、二期工程上马、购买原材料和支付工人工资，都需要大量资金。”谢斌说，企业全年享受高新技术企业所得税优惠、研发费用加计扣除、社保费阶段性减免等税费优惠政策共520多万元，一解燃眉之急。

“减税降费既是‘雪中送炭’，又是‘锦上添花’。2020年前11月，我们享受各项税费优惠2300多万元，其中仅研发费用加计扣除就有840余万元。企业减了成本，有了更多精力和财力去升级制造工艺。”山东潍坊浩泰机械有限责任公司财务负责人张纯洁告诉记者，公司2020年上线了林德液压精密智驱动系列项目，预计2021年5月全面投产。

李旭红认为，深入贯彻落实减税降费政策，有利于降低企业经营成本、增加现金流、提高创新收益，加快企业动能转换，提升创新型企业发展速度。

2020年前11月，全国高新技术产业销售收入累计增长13.7%，比前10月提高0.5个百分点，高技术产业发展稳步提速。

为更好助推新动能加速成长，各地积极行动。湖北浠水县建立了高新技术企业管理台账，准确掌握辖区高新技术企业名单，有针对性地向企业推送相关税收政策、纳税申报事项、优惠享受流程等内容；国家税务总局阜康市税务局安排专人负责研发费用加计扣除政策落实工作，制作高新技术企业优惠明细数据对比统计表、研发费用重点纳税人户册等，对政策把握不准、存在政策理解误区的纳税人，及时精准辅导。

民营经济恢复态势较好，新动力持续加码

经过7年多发展，上海乐岁公司已成长为全国果蔬、生鲜包装行业的领军企业，拥有自主设计研发生产能力，取得多项专利，发展势头强劲。2020年，公司交出亮眼成绩单：新材料工厂开工、生产线扩大产能、三季度扭亏为盈。

在总经理杨未来看来，从小微企业逐步做大做强，离不开各种优惠政策的扶持。“2019年公司投入研发总金额670万余元，享受研发费用加计扣除225万余元，2020年我们再投入研发金额超过450万元，铆足劲研发新品谋发展。”

疫情对中小企业发展是大考，中小企业中大部分又是民营企业。随着一系列减税降费政策落地落实，民营经济恢复态势较好。2020年前10月，民营经济销售收入累计增长5.1%，高于全国企业总体水平1.9个百分点。

中国财政科学研究院院长刘尚希认为，2021年，应更加强调以改革的方式完善减税降费政策，要结合相应社保体制、税收制度改革进行。“展望2021年，减税降费政策应坚持连续性、稳定性及可持续性原则，并着力于提质增效。”李旭红说。

近日召开的全国税务工作会议明确，2021年，将继续抓实抓细延续实施和新出台的税费优惠政策落实，持续优化推动政策红利直达市场主体的机制和做法。进一步巩固拓展减税降费成效，促进完善现代税收制度，助力高质量发展。

《 人民日报 》（ 2021年01月17日 02 版）

(责编：白宇)