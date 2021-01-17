本报记者 程 龙

图①：参会嘉宾在授牌仪式后合影。

图②：汕头侨批文物馆中的侨批主题雕塑。

图③：侨商代表在峰会上发言。

本报记者 程 龙摄

底图：汕头风光。

资料图片

地处韩江、榕江、练江三江出海口的汕头，于1860年开埠，素有“百载商埠”的美誉。一批批侨胞从这里走出去，又回到这里，参与、见证着它的建设发展和开发开放。

日前，创业中华·“十四五”中国发展与华侨华人投资创业峰会在广东汕头举行，近300名海内外知名侨界人士齐聚一堂，领略侨乡魅力，重温侨界先辈奋斗史、爱国史，分享创新创业经验，共话投资兴业机遇。

侨批纸短 家国情长

北回归线穿城而过，汕头的冬季依旧绿树成荫，气候宜人。汕头小公园开埠区建成于20世纪二三十年代，是汕头百载商埠的发祥地，也是侨胞梦魂萦绕的精神家园。当年，许许多多“过番”谋生的潮汕人从这里出发；1860年汕头开埠以后，一批批潮汕华侨携资回乡创业，投资建设铁路、电报、电车、药厂、医院、百货大楼、酒楼……如今，这里已经建设成为展示汕头历史形象和地方特色的历史文化街区。

峰会期间，侨商代表们沿着永平路再次走进汕头开埠文化陈列馆、汕头侨批文物馆、中山纪念亭等地参观学习，这座城市100多年的沧桑变化仿佛就在眼前，万千侨界先辈的艰苦奋斗精神与桑梓深情依旧感人至深。

“家慈大人收启”“双亲大人玉展”“双亲大人尊前金安”……一封书寄万重山，一生情深系桑梓，汕头侨批文物馆里，一张张泛黄的侨批记录着华侨华人的一片片赤子深情，讲述着一段段动人往事。

“近代以来，潮汕籍侨胞远渡重洋，到东南亚等地区谋生。侨批，是他们通过民间渠道寄回国内的汇款凭证，也连带家书和简单附言。这里还展示了送侨批用的市篮、批袋、水布、纸雨伞等文物。”文物馆工作人员向侨商代表介绍侨批中记录的那些历史故事：有儿子牵挂家中年迈的双亲，有父亲为刚出生却不曾谋面的孩子取名，有父母鼓励儿子发奋读书报效祖国……一封封侨批，饱含着海外侨胞对故里的一片深情。

侨批纸短，家国情长。“老一辈华侨坐红头船‘出番’到海外做工，几乎是九死一生。他们随身带的浴巾，既能洗澡，又能当盖被，肚子饿的时候还能用来勒紧肚子，可见当时条件之艰苦。”出生于潮汕的侨商郑楚成对潮汕华侨的艰辛创业史充满感慨，他说，“正因如此，侨胞的家国情怀特别重，对家乡的思念非常深。有些老一辈侨胞回到汕头看到小公园的八角亭，眼泪都会哗哗地流，因为那是他们下海出发的地方。这种爱国爱乡的精神永远值得我们铭记和学习。”

“研究侨批，要挖掘其背后的诚信内涵，同时，侨批当中包含着的华侨华人漂洋过海、艰苦创业的品质，更值得关注与弘扬。”在峰会配套的学术研讨会上，汕头市华侨历史学会会长林伦伦说，“老一辈华侨华人在艰苦的创业环境中打拼下一番事业，他们的创业精神对当下的创新创业也有启发和借鉴意义。”

和美侨乡 兴业热土

百载商埠，粤东明珠。汕头是近代中国最早开埠的港口之一，也是我国改革开放后最早建立的经济特区之一。2014年，汕头华侨经济文化合作试验区设立。“基于侨乡优势，国务院批准在汕头设立华侨经济文化合作试验区，赋予‘21世纪海上丝绸之路重要门户、国家通侨联侨重要枢纽’的重任。广东省政府专门出台‘24条政策’支持试验区发展。”汕头市市长郑剑戈介绍说，汕头将继续做好新时代“侨”的文章，探索给予华侨更多便利政策，促进华侨华人与祖（籍）国经济文化深度融合发展。

汕头因侨而立，也因侨而兴。华侨试验区的建设进一步焕发汕头经济特区新活力，也成为吸引华侨华人创新创业的重要平台。目前，全国首个具有华侨特色的区域股权交易市场“华侨板”、广东华侨金融资产交易中心、规模达200亿元的华侨产业母基金等平台落地运营。

“汕头经济特区从无到有，从老城区拓展到海湾新区，汕头城市建设和经济发展的巨大变化，我们都看在眼里，乐在心里。”作为汕头发展的见证者和参与者，汕头侨商会会长林少华非常看好华侨试验区的前景，“汕头40多年来的发展历程中，有许许多多海内外华侨华人创业兴业的身影。华侨试验区因侨而立，可以预见，这片480平方公里的土地将成为一片汇聚侨心侨智的创业热土。”

位于华侨试验区东海岸新城的亚青会主场馆建设工地上塔吊高耸，造型如“飞舞的浪花”的主场馆卧立海边，雏形已现。侨商代表们到访后纷纷表示这是今日侨乡的又一发展新机。“2021年11月，汕头将迎来第三届亚洲青年运动会，这是一次宝贵的发展机遇，汕头定能乘势再上一个台阶”，旅居海外几十年的林淦花几乎每年都会回潮汕两三次，她说，“作为潮汕籍侨胞，我有责任讲好家乡故事，继续发挥好桥梁纽带作用，引导、鼓励更多海外侨胞来汕头投资兴业。”

“汕头作为侨乡具有天然发展优势，潮汕人也勤劳勇敢、敢于创新。”广东尚东投资控股集团有限公司董事长郭泽伟非常看好汕头在生物医药、旅游养生、饮食文化等方面的发展潜力，他说，“下一步，我们将加大对这些板块的考察和投资，希望为汕头发展作出我们的贡献。”

在创业中华峰会上，中国侨商联合会和汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会签订合作协议，并举行了“中国华侨国际文化交流基地授牌仪式”“南粤侨创基地（汕头）授牌仪式”，为汕头打好“侨”牌又添几张亮丽的新名片。

抢抓机遇 展现担当

新基建、高质量发展、自贸试验区建设……峰会期间，侨商代表们纷纷聚焦“十四五”机遇，畅谈对中国经济发展的美好憧憬，表现出投资中国市场的坚定信心。

“在新时代改革开放再出发的进程中，广大侨胞要弘扬爱国、爱乡、爱自己的家人的精神，向老一辈华侨学习，胸怀赤子之心，发挥优势，团结奋斗，建设家乡，服务祖国，共圆中国梦。”中国侨联主席万立骏在峰会上致辞说，实现“十四五”规划，全面建设社会主义现代化国家，为广大侨胞发展事业提供了机遇和平台，更呼唤侨界展现特殊的担当、作为和风采。

“我们这项技术可用于治疗椎间盘退变疾病……”“这款磁悬浮检波仪可应用于地质勘查……”峰会项目路演活动中，10家路演企业代表先后向评审专家和投资人介绍项目特性与优势，涉及生物科技、医疗技术、智能建筑等诸多前沿领域。

“中国正积极推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，相信中国经济发展的后劲将会更足、动力更强。不久前中国共产党十九届五中全会的召开，对‘十四五’时期经济社会发展和国家2035年远景目标作出了系统谋划和战略部署，更是让我们华人对中国未来充满了信心和希望。”中国侨商联合会常务副会长、完美（中国）有限公司董事长古润金在峰会上说，“一带一路”建设，自贸试验区、粤港澳大湾区的规划布局，以及RCEP的签署，都将会给侨商侨企提供更多发展机遇。

“站在‘十四五’开局新起点，我们不能做旁观者，而是要将老一辈华侨华人爱国爱乡、艰苦奋斗的光荣传统传承下去，牢牢把握中国发展机遇，担当侨商新使命。”作为马来西亚第三代华裔，古润金来华投资创业数十载，他说，“我们公司坚持在中国长远投资发展，正在加大投资，实现以科技创新手段加快推进公司转型升级，在中国经济发展蓝图下寻求企业高质量的发展，担当侨商新使命。”

“在全球后疫情时代，不少海外资本会更加看好中国这片投资热土，海外华侨华人连接中外的桥梁作用也将更加凸显。”旅居海外近30年的美国冠军国际投资集团董事会主席梁冠军同样看好中国市场，他说，作为海外侨胞，将一如既往地心系家国故土、支持祖国和家乡建设，发挥好商贸网络、资金和人脉等方面的优势，结合自身的发展需求和优势，找到事业发展的新起点。

《 人民日报 》（ 2021年01月17日 06 版）

(责编：白宇)