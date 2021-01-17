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《中国海外安全风险蓝皮书》（2021）在京发布

2021年01月17日18:08 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月17日电 1月15日，中国人民大学国家安全研究院与中海安（北京）咨询有限公司在北京召开《中国海外安全风险蓝皮书》（2021）、“中国海外安全大数据信息系统”（1.0）、“中国海外安全风险与利益指数”联合发布会。发布会以线下会议与线上直播相结合的方式举行。

商务部原副部长、中国国际贸易促进会原会长姜增伟，中联部原副部长于洪君，中国人民大学副校长刘元春，中国人民大学国际关系学院院长杨光斌出席会议并致辞。

据介绍，《中国海外安全风险蓝皮书》由中国人民大学国家安全研究院，中国海外安全研究所组织团队研究和编写，与中海安（北京）咨询有限公司联合发布。自2017年以来，已经成功发布了五届。2021蓝皮书项目负责人戚凯研究员介绍说，2021年“世界各国（地区）综合安全预测指数”由涵盖自然灾难、事故灾难、公共卫生、社会安全、政治安全等指标共同训练而成的模型预测得出，对世界各国、各地区2021年综合安全风险预测评级结果实现了进一步精细化。

发布会上还同时发布了“中国海外安全大数据信息系统”（1.0）和“中国海外安全风险与利益指数”。中海安集团执行总裁杨磊介绍说，中海安自成立之初便专注于安全大数据研究并已开发了国内领先的、拥有自主知识产权的“海外安全大数据库”。在2017年，中海安推出了7*24小时的全球安全资讯与预警服务。在2019年，中海安自主研发了“海外安全通”境外安全管理系统及APP，这些前期工作为今年发布“中国海外安全大数据信息系统”及“中国海外安全风险指数”提供了非常重要的数据库资源、数学分析模型、系统开发等经验积累。

据悉，中国海外安全大数据信息系统全天候实时抓取全球安全信息，结合拥有23个基础数据库集和9个动态数据库集的中海安数据库，辅以自动化数据分析系统第一时间为用户提供全球安全警情快报、预警与舆情服务。系统同时具备动态风险地球、动态风险地图、国别安全风险实时分析等功能。

中国海外安全风险与利益指数（China Overseas Security Risks & Interests' Index，简称：COSRI指数）通过对中国海外利益发展和相关国家安全风险波动进行月度计算得出，能够即时反映中国海外利益所面临风险的变化趋势。COSRI指数是一套月度发布的、综合性的中国海外利益面临风险监测指标体系，分为全球COSRI指数，及重点国家（149个）COSRI指数。据介绍，指数将为服务国家总体安全观，服务企业“走出去”提供重要数据支撑。

(责编：栗翘楚、孙阳)

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