本报记者 孔德晨

近期，河北省邯郸市广平县市场监管部门加强监督抽查和执法检查，净化节日市场消费环境。图为日前，广平县市场监管局广源分局执法人员在超市对肉类食品专柜进行执法检查。

程学虎摄（人民视觉）

连日来，江苏省淮安市经济技术开发区市场监管部门与疾控中心加大对市场冷链食品监管力度，确保市场食品安全。图为日前，市场监管部门和疾控中心工作人员检查超市进口冷冻食品。

赵启瑞摄（人民视觉）

近日，国家市场监督管理总局局长张工指出，2021年是“十四五”开局之年，健全完善适应成熟市场的监管规则意义重大，新的一年要着力构建统一开放、竞争有序的全国大市场。

重点解决“准营难”

良好的营商环境是形成统一开放超大规模市场的必要条件。过去五年里，中国营商环境得到大幅改善，仅企业平均开办时间一项，就从平均30多天压缩到4天以内。

张工表示，“十四五”时期，商事制度改革将从解决市场主体“准入难”进入解决“准营难”的攻关期。通过推进以“两张清单”“四类方式”为主要内容的商事制度改革，为市场主体提供更加公正、透明、规范、便捷、可预期的营商环境。

具体将有哪些举措？

——将已在18个自贸试验区成功试点的涉企经营许可事项清单形成全国版清单，在全国统一复制推广。

——适应深化改革和建设高标准市场体系的需要，在自贸试验区进行更大力度的改革探索，形成新的“自贸试验区版”清单。

——对纳入清单管理的经营许可事项，按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺和优化审批服务这四种方式分类推进改革，推动实现涉企经营许可事项“清单之外无审批”“四类方式全覆盖”。

——在全面实现全国各地“一网通办”的基础上，加大推进“跨省通办”的力度，提高企业开办标准化规范化水平，大力推广电子证照跨层级、跨领域、多场景应用，不断提高企业开办便利化水平。

张工表示，市场监管部门将把持续优化市场化、法治化、国际化营商环境，作为服务构建新发展格局的重要着力点，不断增强中国市场吸引力。

维护市场公平竞争

维护市场公平竞争是促进市场健康发展的重要举措。张工表示，2020年，市场监管总局密切关注市场发展新情况新问题，积极回应社会强烈关切，把维护促进市场公平竞争作为市场监管重要着力点，不断加大反垄断和反不正当竞争执法力度。

张工介绍，市场监管部门将围绕中央经济工作会议部署的“强化反垄断和防止资本无序扩张”等重点任务，切实履行好反垄断和反不正当竞争职责。具体来看，可以归纳为坚持“三个并重”：

——坚持依法规范和支持规范健康发展并重。支持各类企业创新发展，支持平台经济健康规范发展，平等对待所有市场主体，公平公正开展执法，保障各类市场主体公平参与市场竞争。

——坚持治“果”和治“因”并重。对垄断之“果”，依法加大监管执法力度。同时，更加注重源头治“因”、过程治“因”。通过完善市场准入制度，强化公平竞争审查，主动加强行业协同监管，促进产业政策和竞争政策协调，综合施策形成合力，努力构建有效有序竞争的市场格局。

——坚持监管执法和制度建设并重。既注重反垄断、反不正当竞争执法实践，又注重构建维护公平竞争的长效机制。在加强执法的同时，推动反垄断法加快修订，加快出台平台经济领域反垄断指南、网络交易监督管理办法等方面规则。

商务部研究院流通与消费所副研究员王岩表示，加强反垄断有利于市场的健康发展。当前还应加大力度建立和完善反垄断常态化监管机制。“特别是要加大对达成并实施垄断协议行为、滥用市场支配地位行为的查处力度，依法制止滥用行政权力排除、限制竞争的行为，维护市场公平竞争。”王岩说。

更高水平对外开放

当前，中国经济正进入新发展阶段，发挥中国超大规模市场优势，努力建设具有全球影响力的世界市场，已成为构筑中国经济新发展格局的重要基石。

王岩表示，以高水平开放提升发展水平，以结构性改革激发经济活力，有助于构建统一开放、竞争有序的全国大市场。“当前实现更高水平扩大开放，要落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，加速中国流通发展薄弱环节的生产要素引进，加大金融、保险、物流、基础设施建设等重点领域对外开放力度，逐步取消或者放宽境外投资者准入限制，助力稀缺资源、生产要素和先进发展经验引进，推动国内流通水平提升。”王岩说。

中国国际经济交流中心美欧所首席研究员张茉楠认为，持续推进更高水平对外开放还应推动国内要素市场与全球要素市场实现规则对接。“要对标国际高标准经贸规则，积极改革完善边境措施，保障不同市场主体平等获取生产要素，促进国际国内要素有序高效流动，加速中国要素市场与全球要素市场的互联互通。”张茉楠说。

营造对内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境也是高水平开放的重要举措。“要加强外资企业知识产权保护，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境，助力外商优质资源更好参与现代流通体系建设。”王岩说。

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