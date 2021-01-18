人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

陕西汉中贯彻绿色发展理念

护一江清水 谋生态转型（“十三五”各地经济社会发展新亮点）

本报记者  王乐文  高  炳
2021年01月18日05:24 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　隆冬时节，巴山丘陵，徐志武却在田里忙得满头是汗。“元胡、水稻换茬种，每亩能挣7000块。这步棋走对喽！”

　　徐志武是陕西省汉中市城固县新元村村民，他说的“这步棋”就是拔掉黄姜种元胡。前些年，城固县种了3万亩黄姜，县城湑水河畔，几十家工厂用黄姜提取皂素，机器轰鸣，利润可观，却也带来污染。

　　2014年，南水北调中线一期工程正式通水，这座秦巴山城是重要的水源涵养地。“生态护水，容不得半点马虎。”城固县环保督察办副主任陈少锋介绍，当年年底，县里关停的皂素厂已达22家。

　　厂子关了，黄姜拔了，以此为生的老百姓咋办？县里引导乡亲们种植效益更好的中药材元胡。经专家指导，徐志武2017年开始轮作元胡、水稻。他种了5亩地，还养了几头牛，没多久就摘掉了贫困户的帽子。“全村500多亩元胡收成稳定，能带动户均增收4000元。”新元村村委会主任熊永鹏说。

　　如今，城固县种植元胡11万亩，年产值达6.5亿元。“2018年，我们引进了大企业，合作收购农户的中药材。”城固县经贸局副局长秦军说，县里中药材企业已发展至10家，忙着生产饮片、开发新制剂。“‘黄姜—皂素’是粗放生产，现在正向生物医药产业转型。”

　　仅存的一家皂素厂也焕然一新。走进城固县振华生物科技有限责任公司的生产车间，公司总经理尚晓荣介绍，2016年起，公司与高校联合研发，把皂素废渣再利用，发酵成有机肥料，既经济又环保，此外还延长了产业链，做上下游产品。

　　“这些年来，不光城固县皂素厂，佛坪县石墨选矿厂、留坝县石英砂采选等一批项目都被否决。”汉中市生态环境局局长吴辉说，全市关停100余家小造纸、小冶炼等生产厂，4066家企业纳入排污许可管理。与此同时，汉中形成8个中药材集散地，中药加工企业达34家。2019年，全市绿色食药产业实现产值442亿元，占规上工业总产值的28%。

　　护一江清水，绝非朝夕之功。汉中在产业谋变的同时，也浇灌出了百姓绿色环保的“行动自觉”。

　　宁强县汉水源村坐落在清幽的山涧里，水面映着云影，汉江的发源地就在这里。

　　天蒙蒙亮，村民张继荣就出门了，左手蛇皮袋，右手大火钳，沿水而行，义务捡拾垃圾。上山一趟来回得花一个半小时，半袋垃圾背回家，顾不上休整，他又匆忙赶往县城务工。

　　张继荣的义举，在汉水源村一直有好传统——过去十几年，张邦贵、杨仕华两位老人，每天都志愿沿水捡垃圾。老人离世后，张继荣在2019年底接过了接力棒。

　　“有时我太忙，就让老爷子去。要是他也忙，就让俺媳妇带上娃娃去。”张继荣说，一家人保证每天上山一趟，“慢慢地游客也开始注意保护环境，河道里干净多了。”

　　汉水源村村支书王光俊说，守护汉江的意识，早已在村民内心深处扎根，大家保护环境的自觉性不断增强。村里还选聘了3名环卫工、2名巡河员、8名护林员保护水源。

　　不只是汉水源村，2018年以来，宁强县的义务清洁活动每月举行一次，覆盖县域内全部79条河流。宁强县创建文明县城办公室副主任李发裕说：“参加活动的机关干部、热心群众、商户业主、中小学生等有2000多人，街边、河道边，处处都有志愿者的身影。”

　　2017年以来，汉中市各级河长和群众累计巡河两万余次，全市义务植树上千万株。汉江、嘉陵江的出境水质稳定达到Ⅱ类标准，近千家农家乐正孕育着生态旅游的产业先机。“绿水青山给了我们丰厚的回报。”汉中市相关负责人表示。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月18日 01 版）
(责编：岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
潜力大：中国经济“破局”的关键支撑
　　2020年，中国经济在风险挑战中破浪前行。 新冠肺炎疫情突如其来，给世界带来全方位冲击。…
韧性强：中国经济“转正”的关键密码
　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved