本报记者 王乐文 高 炳

隆冬时节，巴山丘陵，徐志武却在田里忙得满头是汗。“元胡、水稻换茬种，每亩能挣7000块。这步棋走对喽！”

徐志武是陕西省汉中市城固县新元村村民，他说的“这步棋”就是拔掉黄姜种元胡。前些年，城固县种了3万亩黄姜，县城湑水河畔，几十家工厂用黄姜提取皂素，机器轰鸣，利润可观，却也带来污染。

2014年，南水北调中线一期工程正式通水，这座秦巴山城是重要的水源涵养地。“生态护水，容不得半点马虎。”城固县环保督察办副主任陈少锋介绍，当年年底，县里关停的皂素厂已达22家。

厂子关了，黄姜拔了，以此为生的老百姓咋办？县里引导乡亲们种植效益更好的中药材元胡。经专家指导，徐志武2017年开始轮作元胡、水稻。他种了5亩地，还养了几头牛，没多久就摘掉了贫困户的帽子。“全村500多亩元胡收成稳定，能带动户均增收4000元。”新元村村委会主任熊永鹏说。

如今，城固县种植元胡11万亩，年产值达6.5亿元。“2018年，我们引进了大企业，合作收购农户的中药材。”城固县经贸局副局长秦军说，县里中药材企业已发展至10家，忙着生产饮片、开发新制剂。“‘黄姜—皂素’是粗放生产，现在正向生物医药产业转型。”

仅存的一家皂素厂也焕然一新。走进城固县振华生物科技有限责任公司的生产车间，公司总经理尚晓荣介绍，2016年起，公司与高校联合研发，把皂素废渣再利用，发酵成有机肥料，既经济又环保，此外还延长了产业链，做上下游产品。

“这些年来，不光城固县皂素厂，佛坪县石墨选矿厂、留坝县石英砂采选等一批项目都被否决。”汉中市生态环境局局长吴辉说，全市关停100余家小造纸、小冶炼等生产厂，4066家企业纳入排污许可管理。与此同时，汉中形成8个中药材集散地，中药加工企业达34家。2019年，全市绿色食药产业实现产值442亿元，占规上工业总产值的28%。

护一江清水，绝非朝夕之功。汉中在产业谋变的同时，也浇灌出了百姓绿色环保的“行动自觉”。

宁强县汉水源村坐落在清幽的山涧里，水面映着云影，汉江的发源地就在这里。

天蒙蒙亮，村民张继荣就出门了，左手蛇皮袋，右手大火钳，沿水而行，义务捡拾垃圾。上山一趟来回得花一个半小时，半袋垃圾背回家，顾不上休整，他又匆忙赶往县城务工。

张继荣的义举，在汉水源村一直有好传统——过去十几年，张邦贵、杨仕华两位老人，每天都志愿沿水捡垃圾。老人离世后，张继荣在2019年底接过了接力棒。

“有时我太忙，就让老爷子去。要是他也忙，就让俺媳妇带上娃娃去。”张继荣说，一家人保证每天上山一趟，“慢慢地游客也开始注意保护环境，河道里干净多了。”

汉水源村村支书王光俊说，守护汉江的意识，早已在村民内心深处扎根，大家保护环境的自觉性不断增强。村里还选聘了3名环卫工、2名巡河员、8名护林员保护水源。

不只是汉水源村，2018年以来，宁强县的义务清洁活动每月举行一次，覆盖县域内全部79条河流。宁强县创建文明县城办公室副主任李发裕说：“参加活动的机关干部、热心群众、商户业主、中小学生等有2000多人，街边、河道边，处处都有志愿者的身影。”

2017年以来，汉中市各级河长和群众累计巡河两万余次，全市义务植树上千万株。汉江、嘉陵江的出境水质稳定达到Ⅱ类标准，近千家农家乐正孕育着生态旅游的产业先机。“绿水青山给了我们丰厚的回报。”汉中市相关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2021年01月18日 01 版）

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