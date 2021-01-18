本报记者 辛 阳

冬季的辽宁省东港市前阳镇前阳村，气温虽低，30万套智慧托盘项目建设工地上却热火朝天：大型浇筑机完成作业后，工程钩机正在清理现场……

“能有今天的项目建设进展，全在意料之外！”站在项目建设工地上，辽宁鸿云智慧托盘有限公司负责人刘敬宾很是激动，“政府的容缺开工新机制抢出了大半年工期，2.1亿元的订单才有望按期交付。”

去年年初，受疫情影响，很多企业遭遇开工难，辽宁鸿云智慧托盘有限公司也不例外。“生产任务紧急，如果2020年下半年不能开工建设，恐怕来年的大量订单难以完成。”刘敬宾说，2020年7月，鸿云智慧托盘项目进入实质性操作阶段，但一些开工手续仍未完成。针对企业实际需求，东港市组成工作专班，为项目提供全方位、全流程服务，将其列入容缺开工项目清单。

东港市先为鸿云智慧托盘项目解决了用地问题，与此同时，积极推进审批制度改革，对项目启动了容缺开工，即在项目取得法定必要前置条件、落实疫情防控措施的前提下，容许其有条件先行开工建设。鸿云智慧托盘项目从取得用地许可到容缺开工建设，仅仅用了两周时间。

“容缺开工，就是要提挡加速！”东港市委书记姜乃东说，东港全面简化项目审批流程，有效推动了项目投资和开工，“但容缺开工绝不是无序开工，也不是无要件开工，更不是不顾‘高压线’的开工。”据介绍，项目必须在规定时限内边建边补办相关手续，接受相关部门严格的阶段性验收和质量监管，在验收环节绝不容缺。

为此，东港市出台了《疫情期间东港市重点项目实行容缺开工的实施意见（试行）》，明确11条容缺开工具体方法和相关事项，为项目开工保驾护航。其目的是解决项目审批手续繁琐、周期长、效率低等瓶颈问题，优化投资环境，打通项目建设“最后一公里”，为项目快速落地、建设、投产提供有力保障。

营商环境的不断优化，也吸引了外地客商的投资目光，增强了企业投资发展的信心。一批外地客商投资的多个项目落地生根。“为项目落地当好‘店小二’。”东港市相关负责人说，“我们推行多个干部负责一个重点项目的办法，一些投资数亿元的项目从基层组卷到省里批复仅用不到3个月的时间。”

截至目前，东港市已有16个重点项目分两批被纳入容缺开工项目清单中。其中，11个项目已顺利开工，总投资额达20.6亿元。据了解，2020年以来，东港市共实施千万元以上项目160个，总投资额达178亿元，42个亿元以上项目先后开复工建设。

《 人民日报 》（ 2021年01月18日 10 版）

(责编：岳弘彬)