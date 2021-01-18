本报记者 葛孟超 吴秋余

刚刚过去的2020年，数字人民币备受社会关注。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，稳妥推进数字货币研发。许多人好奇：数字人民币是什么？支付体验如何？会怎样影响我们的生活？围绕这些问题，记者近日采访了消费者、商户和有关专家。

“数字钱包”里的人民币

数字人民币支付体验流畅，没有网络也能付款

数字人民币渐行渐近。2020年下半年以来，数字人民币在深圳、苏州等地面向不定向公众展开大规模试点测试。试点期间，不少消费者已经“尝鲜”了这种支付方式。

2020年12月11日，在苏州一家科技公司工作的季立正在家中吃早饭，放在餐桌上的手机振动了几下。瞟了一眼手机屏幕上跳出的短信，他分外激动：“我中签数字人民币消费红包了！”

就在那个早晨，还有许多苏州市民和季立一样兴奋。2020年“双12苏州购物节”期间，苏州市向符合条件的市民以“抽签摇号”的形式发放了10万个消费红包，每个红包内包含200元数字人民币。中签市民按照指引，在手机上开通数字钱包后即可领取红包。红包里的数字人民币可在苏州地区指定的线下商户消费，也可在线上消费。

什么是数字人民币？“数字人民币是由中国人民银行发行的具有国家信用背书的法定货币，是数字形式的人民币。”中国社科院金融研究所支付清算研究中心副主任周莉萍说，数字人民币的定位是替代一部分现金。目前，现金主要以纸币和硬币等实物形态存在，而数字人民币可以理解为数字形态的现金。纸币、硬币装在有形的钱包里，携带较为不便，多用于线下交易；数字人民币装在无形的数字钱包里，可用于线下和线上交易。

手中的数字人民币该怎么花？季立的想法有些“大胆”：争取做第一个使用数字人民币在线上电商平台消费的幸运儿。“活动在2020年12月11日晚上8点正式开始，我晚上7点半就拿着手机等着了。”季立说，他特意在线上挑选了一块单价只有17元的电池，对于这笔“来之不易”的数字人民币，他十分珍惜。

打开购物车、立即支付、选择数字人民币付款……时钟的指针刚一指向8点，季立就忙活起来。“我一边支付一边掐着时间，下单成功是在8点0分32秒，支付过程和使用移动支付工具很相似。”他说，尽管最后没能成为“第一个吃螃蟹”的人，但数字人民币便捷、流畅的支付体验给他留下了深刻印象。在接下来的一段时间里，季立使用数字人民币在小吃店吃了牛腩粉、在超市买了笔记本……

与季立的线上体验不同，苏州市民李一晨期待已久的，是数字人民币的“离线”支付功能。所谓“离线”支付，是指在无网或弱网条件下，用户进行交易或转款时不连接后台系统，而是在数字钱包中验证用户身份、确认交易信息并进行支付的方式。简单来说，就是没有网络也能付款。

“离线”支付是一种怎样的体验？在苏州相城区繁花中心地下一层的百分茶饮品店，李一晨和店主先各自将手机调整到飞行模式，店主在数字钱包中输入35元的收款金额，李一晨打开数字钱包里的付款页面，两个手机相互碰一碰，只听“嗖”的一声，数字人民币支付就完成了，耗时不到2秒钟。“整个支付过程十分顺畅，就像从自己的口袋中掏出现金，塞进店主的口袋里一样，再也不用举着手机到处找网络了。”李一晨说。

提供全新支付选择

使用现金和移动支付工具能购买的商品和服务，未来数字人民币都可以购买

数据显示，目前我国大约有13%的居民主要通过现金支付；2020年三季度，移动支付金额为116.74万亿元，同比增长超过35%。“老百姓当前比较喜欢选择现金、银行卡和移动支付。未来，数字人民币有望提供一种全新的支付选择。”招联金融首席研究员董希淼说。

“现金不是活期或定期存款，持有现金不计付利息，持有数字人民币自然也不计付利息。此外，同存款、取款相同，商业银行也不会在个人用户兑出、兑入数字人民币时收取任何费用。”周莉萍说。

有人担心，数字人民币发行后，纸币会逐渐消失。上海新金融研究院副院长刘晓春表示，公众的支付习惯有所差异，一些老年人对纸币还存在较强需求，中国人民银行发行数字人民币不是为了消灭纸币等实物形态的现金。“只要老百姓有使用纸币的需求，中国人民银行就不会停止纸钞的供应。在可预见的将来，数字人民币和纸币将长期共存。”中国人民银行数字货币研究所所长穆长春表示。

数字人民币和常用的移动支付工具又有什么不同？对此，穆长春表示，数字人民币和移动支付工具不在同一个维度上。移动支付工具是金融基础设施，是钱包，而数字人民币是钱包里装的内容。

中国人民银行行长易纲表示，当前，数字经济是全球经济增长日益重要的驱动力。法定数字货币的研发和应用，有利于高效地满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平，助推我国数字经济加快发展。“随着移动支付日趋重要，中国人民银行需要推动支付体系与时俱进，通过顶层设计推出数字人民币作为纯公共产品，成为电子化支付的重要补充。”刘晓春说。

“目前用户在使用移动支付工具时，本质上是基于银行账户进行支付。未来，在现金、银行卡和移动支付之外，数字人民币让用户有了新的选择。”董希淼说。

数字人民币未来可以用来买什么？据了解，仅在试点期间，苏州市可使用数字人民币消费红包的消费端商户就超过1万家，涵盖商场超市、日用零售、餐饮消费、生活服务等多种类别。中国人民银行数字货币研究所近期已与京东数科、滴滴出行等企业达成战略合作，数字人民币未来有望拥有更多的线上消费场景。

“在技术条件具备的前提下，使用现金和移动支付工具能购买的商品和服务，未来数字人民币都可以购买。”周莉萍说，比如，现在正值冬季，一些滑雪爱好者喜欢去滑雪场一展身手。未来，大家可以使用数字人民币购买滑雪场门票、支付餐饮费用等。近期，参与测试的体验者使用数字人民币购买了北京大兴机场线地铁票，并体验了使用数字人民币可穿戴设备钱包“碰一碰”通过地铁闸机进站。

带来更好支付体验

没有银行账户，同样可以享受支付等金融服务

数字人民币会怎样影响我们的生活？专家表示，对普通百姓来说，数字人民币将在一定程度上提升用户的支付体验，也有助于增强金融服务的普惠性和包容性。

——数字人民币有望为用户带来更好的支付体验。

“虽然移动支付工具在多数情况下都能提供较好的支付体验，但仍存在一些问题。”董希淼说，比如，有些商户会选择性地接受移动支付工具。路边的水果摊上，贴的大多是主流支付工具的二维码，如果消费者没有下载这些工具，就很难完成支付。再如，使用移动支付工具必须依靠网络，在无网或弱网的条件下，支付体验就会大打折扣。

“数字人民币和移动支付工具的使用方式比较类似，都支持扫码支付、近场支付等多种支付方式。”董希淼说，不过，相较于目前的移动支付工具，数字人民币支持“离线”支付功能，在飞机客舱中、快速行驶的高铁上、地下室里等无网或弱网场所，数字人民币仍然可以正常使用，这将大大提升用户的支付体验。

从苏州的试点情况来看，数字人民币颇受商户欢迎。苏州市相城区吾悦广场华为专卖店的负责人何先生告诉记者，无论消费者选择使用POS机刷卡或者移动支付工具进行支付，商户都会被收取一定的手续费，而数字人民币目前对商户零手续费、实时到账，这为商户经营提供了不少方便，节省了财务成本。

——数字人民币有助于增强金融服务的普惠性和包容性。

数字人民币以广义账户体系为基础、支持银行账户松耦合，专家解释，这意味着用户如果没有银行账户，同样可以利用手机号等唯一身份标识开通数字钱包，使用数字人民币进行支付。

“数字人民币发行后，一些农村地区、偏远山区的群众即使没有银行账户，也可以通过数字钱包享受支付等金融服务，这有助于增强金融服务的普惠性。对于没有国内银行账户的来华外国游客来说，他们可以通过开立数字钱包进行小额支付。”董希淼说。

回顾历史，中国人民银行是全球较早开始法定数字货币研究工作的机构之一。2014年，中国人民银行开始对数字货币发行框架、关键技术等问题进行专项研究。2017年末，经批准，中国人民银行组织部分商业银行和有关机构共同开展数字人民币体系的研发。那么，广大群众到底什么时候才能真正用上数字人民币？

专家表示，数字人民币先行在深圳、苏州、河北雄安新区、成都及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试，以检验理论可靠性、系统稳定性、功能可用性、流程便捷性、场景适用性和风险可控性。“数字人民币目前的试点测试，只是研发过程中的常规性工作，并不意味着数字人民币正式落地发行，何时正式推出尚没有时间表。”周莉萍说。

期待在不远的将来，数字人民币能真正走进百姓生活。

制图：张丹峰

《 人民日报 》（ 2021年01月18日 18 版）

(责编：程宏毅)