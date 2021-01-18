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增强汇率风险管理能力（财经观）

晓  超
2021年01月18日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　在融入全球经济的进程中，做好汇率风险管理应当成为企业稳健经营的“必修课”。企业应坚持“风险中性”理念，不断增强汇率风险管理能力

　　

　　近日召开的央行货币政策委员会2020年第四季度例会提出，深化利率汇率市场化改革，健全市场化利率形成和传导机制，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。这对于企业有效应对汇率市场变化、实现更加稳健的经营，提供了重要引导。

　　很多企业尤其是国际业务占比较高的企业，不可避免要和汇率打交道。2020年以来，人民币汇率在合理均衡水平上保持了基本稳定，双向波动的幅度有所增加。面对同样的市场环境，有的企业汇率风险管理意识较强，经营没有或很少受到市场波动影响，未来开拓国际业务的信心更足；有的企业则表示，汇率波动给企业利润带来了较大损失。这表明，能不能实现有效避险，对企业业绩表现可能会产生一定影响，需要给予足够重视。

　　近年来，随着汇率市场化改革的不断推进，整体上我国企业的汇率风险管理水平也在不断提升。然而也要看到，还有一些企业对汇率风险管理不够重视。国家外汇管理局对2400多家企业的问卷调查显示，有的企业汇率风险管理意识相对薄弱，甚至有企业不进行任何金融避险；有的企业平日不采取任何汇率避险措施，习惯在汇率波动加剧时才重视汇率风险管理。这些问题说明，在融入全球经济的进程中，做好汇率风险管理应当成为企业稳健经营的“必修课”。

　　企业应如何增强汇率风险管理能力？近年来，人民银行和外汇局多次倡导，企业要坚持“风险中性”理念。所谓风险中性，是指企业既不追求人民币升值、也不期待人民币贬值，无论汇率是升是降，都能正常看待。历史上，由于多种因素，人民币汇率有时呈现单边走势，客观上助长了一些企业“押”人民币汇率走势的倾向。实际上，在市场化程度越来越高的今天，人民币汇率有涨有跌是正常现象。企业要逐渐适应人民币汇率双向波动的市场环境，坚持“风险中性”理念，正确看待汇率波动。只有这样，才能在市场正常波动中更加游刃有余。

　　合理使用金融工具进行避险，是企业增强汇率风险管理能力的重要手段。企业可以考虑通过外汇衍生品等金融工具，将汇率波动给生产经营活动造成的不确定性降到最低。为了更好地满足市场主体的汇率风险管理需求，近年来我国稳步发展外汇衍生品市场，在丰富交易工具、扩大参与主体、优化基础设施等方面取得了不同程度的进展。目前，我国外汇市场已具备即期、远期、掉期、货币掉期和期权等主要外汇交易产品类型，可以满足企业汇率避险管理需求。同时，凡依法可使用外汇结算的跨境交易，企业也可以使用人民币进行结算，从而在根本上规避汇率风险。

　　当然，做好汇率风险管理不应只是企业一方的责任。金融机构要不断丰富避险产品，满足企业多样化的避险保值需求，进一步降低避险保值成本。监管部门应健全开放、有竞争力的外汇市场，继续丰富外汇供求类型、扩大市场参与主体、完善市场基础设施。相信在各方的共同努力下，我国企业一定能够最大限度排除汇率波动的“干扰”，更加坚实有力地走向世界。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月18日 18 版）
(责编：程宏毅)

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