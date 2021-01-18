本报记者 屈信明

近年来，百姓健康保障意识不断提高，越来越多的人购买重大疾病保险。我国重疾险已有20多年发展历史。数据显示，2007年至2018年，重疾险产品累计推出超3000款，承保近2亿人次，赔付约180万人次，赔付金额超1000亿元。

随着临床诊断标准和医疗技术日益完善，我国疾病谱及重疾发生率有较大变化。2020年底，《重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020年修订版）》和《中国人身保险业重大疾病经验发生率表（2020）》先后发布。不少消费者关心，修订疾病定义、重疾表将对重疾险保障范围、产品价格有何影响？

中国保险行业协会有关负责人说，原先25种重疾定义扩展为28种重度疾病和3种轻度疾病，新增严重慢性呼吸衰竭、严重克罗恩病、严重溃疡性结肠炎3种重度疾病，同时对恶性肿瘤、急性心肌梗死、脑中风后遗症新增对应3种轻度疾病定义。扩展重大器官移植术等8种疾病保障范围，完善优化严重慢性肾衰竭等7种疾病定义。

部分定义条目赔付条件放宽。比如，基于微创手术更加成熟和广泛应用等现实情况，对“心脏瓣膜手术”取消必须“实施了开胸”这一限定条件，代之以“实施了切开心脏”。

“扩展保障范围、优化赔付条件，有利于为消费者提供更全面的保障。” 中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠说。

将部分疾病分级原因何在？专家解释，目前有的病种往往诊疗费用不高、预后良好。将这些疾病区分轻重症，将使产品赔付标准和定价更科学合理，轻度疾病患者能获赔30%以内的保额，以便及时用于治疗。此外，保险公司在其重疾险产品中新增新版定义外的轻度疾病，相应保险金额自行合理设定。

过去，有的重疾险把一种病“掰”成几种，号称可保上百种疾病，实则有一定水分。专家认为，扩展保障范围后，规范定义的险种能覆盖绝大部分当前各类重疾险保障的疾病，更刚性地保护消费者利益。

有人问，产品理赔将按新定义还是旧定义？业内人士提醒消费者，保险理赔按合同约定进行，旧版定义下的重疾险仍按旧定义进行理赔。

银保监会明确，新版疾病定义发布前已经审批或备案的重疾险产品，在2021年1月31日之前可继续销售，2月1日起不得销售不符合新版定义的重疾险。此外，保险公司要做好停售产品后续服务工作，严禁借新老定义切换进行不当炒作，严禁以停止使用保险条款和保险费率进行销售误导。

修订重疾发生率表将如何影响重疾险价格？“影响重疾险产品价格的因素包括保障责任、利率、费用率、重疾发生率等，不同产品对各种因素的敏感性不同。本次重疾表修订会影响未来新产品的重疾发生率，提升重疾险定价精准度，使产品价格更加科学合理。”中国精算师协会有关负责人说，主流重疾险产品在相同保障责任条件下价格有望略有下降，而定期重疾险产品部分年龄段的价格也可能下降。

“保险公司在开发2020版定义重疾险、恶性肿瘤（重度）险等产品时，可将2020版重疾表作为重大疾病发生率的定价参考，根据产品特性和公司实际经验数据，合理确定重大疾病发生率水平。”银保监会有关负责人说。

未来，中国精算师协会还将探索建立重疾表动态调整机制，及时跟踪市场环境变化，适当缩短重疾表编制周期，动态更新重疾数据库，进一步提升重疾表科学性、准确性。

《 人民日报 》（ 2021年01月18日 18 版）

(责编：程宏毅)