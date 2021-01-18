本报记者 吴秋余

2020年，面对新冠肺炎疫情冲击，我国加大宏观政策应对力度，金融服务实体经济更加精准有力，为疫情防控和经济社会发展提供了坚实支撑。当前，稳健的货币政策更加灵活精准、合理适度，为加快构建新发展格局提供有力有效的金融支持。

降低利率 减免收费

多种方式压缩融资成本

行走在浙江安吉的绿水青山之间，绿丝带般的白茶山林映入眼帘。“去年疫情给生产经营带来不小困难，整体收益不太理想。”安吉县溪龙乡徐村湾村的白茶种植大户施安强说，眼看气温越来越低，冬季的茶苗养护费、肥料费等还有一大笔开销。

一筹莫展时，安吉农商银行推出的“两山白茶贷”产品帮了大忙。客户经理实地考察后，一笔80万元、3年循环的信用贷款很快就到账了。“利率按1年期贷款市场报价利率（LPR）减30—40个基点。”安吉农商银行董事长马莲贵告诉记者，截至目前，该行已累计发放“两山白茶贷”近4亿元。

2020年，来自金融政策的有力支持，让实体经济感受到融融暖意。中国人民银行、银保监会会同有关部门引导和督促金融机构加大力度，有效支持实体经济发展，稳健的货币政策更加灵活适度，持续释放贷款市场报价利率（LPR）改革红利，推动企业贷款利率明显下行，运用结构性货币政策工具精准滴灌，督促银行减费让利。

“货币政策精准发力，既保持流动性合理充裕，又坚决不搞‘大水漫灌’，很好平衡了稳增长和防风险的关系。”如是金融研究院院长管清友表示。

不仅给贷款，还要减负担。2020年，金融系统按照商业可持续原则，通过降低利率、减免收费等多种方式，切实降低实体经济融资成本，全年累计向实体经济让利1.5万亿元。

“500万元贷款办下来已经很有获得感了，没想到建行还承担了评估费、保险费等5300元，并降低利率50个基点。”福建南平市光泽县心语手感烘焙坊负责人吴金升说。2020年，他打算扩大经营，但受疫情影响，门店连续两个月没有开门营业，资金链一下子吃紧。在建设银行南平光泽支行帮助下，他顺利获得了贷款。

在一系列措施综合作用下，金融服务实体经济的质效持续提升。2020年，金融机构对实体经济发放的人民币贷款增加20.03万亿元，同比多增3.15万亿元。

普惠直达 精准滴灌

为小微企业融资搭建快车道

开户、尽调、授信审批、放款……仅仅一周时间，京安高保（北京）保安服务公司拿到了浦发银行北京分行发放的200万元全线上银税贷，这是企业成立7年来的第一笔贷款。“我们一没房产抵押，二没信贷记录，又缺少高新技术，以前从没想过银行能给贷款。”公司执行董事李鹤令说。

从“不敢贷也贷不出”到“首贷破冰”，是国家切实解决小微企业融资难、融资贵问题的决心和行动。北京市专门设立首贷服务中心，为企业制订多样化、个性化授信解决方案。

2020年前11个月新增普惠小微企业授信中，首次授信户数占近40%。知识产权抵押、供应链金融、银税互动……一个个创新金融产品，为小微企业融资搭建快车道。

2020年6月1日，人民银行创设两项直达实体经济货币政策工具——普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划。这两大工具，运用央行资金激励银行普惠小微企业贷款“应延尽延”，大幅增加信用贷款投放。

广东福尔电子有限公司是茂名市龙头企业，其生产的电饭锅磁钢限温器、保温发热组件供应20多家企业。随着国内经济持续稳定恢复，企业订单迅速回升，可流动资金捉襟见肘。在信用贷款支持计划帮助下，人民银行广州分行指导信宜农商行精准对接企业需求，快速办理了一笔300万元的纯信用贷款，企业放手接下大笔订单。

“相比传统手段，两项工具有更显著的市场化、普惠性和直达性等特点，促进了货币政策精准滴灌。”国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼说。

2020年，我国小微企业融资取得了“量增、价降、面扩”的显著效果，截至2020年年底，普惠小微贷款余额15.1万亿元，同比增长30.3%。2020年12月新发放普惠小微贷款利率为5.08%，比上年同期下降0.8个百分点。2020年全年共支持3228万户经营主体，比上年增加524万户。

稳字当头 不急转弯

保持正常货币政策空间可持续性

近日召开的2021年人民银行工作会议提出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。继续发挥好结构性货币政策工具和信贷政策精准滴灌作用，构建金融有效支持小微企业等实体经济的体制机制。

“2021年货币政策要‘稳’字当头，不急转弯，把握好时度效，保持好正常货币政策空间的可持续性。”人民银行货币政策司司长孙国峰表示，下一步，人民银行将综合运用各种货币政策工具向银行体系提供短期、中期、长期流动性，保持流动性合理充裕。持续深化利率市场化改革，巩固贷款实际利率下降成果，推动企业综合融资成本稳中有降。

2020年12月21日，国务院常务会议决定，延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划。市场普遍认为，实施好和适当延长两项直达实体经济的货币政策工具，有利于帮助小微企业更好应对国内外环境变化，实现生产经营稳定恢复。

“去年我们拿到了成立8年来的首笔贷款，今年国家继续给小微企业延续好政策，我们更有信心把业务做大做强。”广东佛山市荣和泰家具有限公司财务经理华艳红说。

中国人民银行行长易纲表示，2021年，人民银行将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以深化金融供给侧结构性改革为主线，建设现代中央银行制度，继续做好“六稳”“六保”工作，为加快构建新发展格局提供有力有效的金融支持。

《 人民日报 》（ 2021年01月18日 02 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)