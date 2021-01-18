本报记者 顾仲阳 常 钦

江西遂川县蜀水河畔，郁郁葱葱的树林。

周建强摄（人民视觉）

开栏的话

建立健全以改善生态环境质量为核心的目标责任体系，是构建生态文明制度体系的重要组成部分。近年来我国各地探索实践的林长制，便是其中的一项重大制度创新。

2017年以来，安徽、江西率先探索林长制改革，截至目前已有23个省份开展了林长制改革试点。日前印发的《关于全面推行林长制的意见》提出，确保到2022年6月全面建立林长制。即日起，本版推出“美丽中国·关注林长制”系列报道，关注近年来各地探索林长制改革试点取得的成果。

“乡亲们，近期干旱少雨，火险等级高，一定要注意用火安全。”入冬以来，郭相海更忙了，他每天都要骑着摩托车、带着便携式喇叭巡山护林。作为江西遂川县巾石乡东坑村党支部书记，2018年起，郭相海多了个新头衔——林长。

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发的《关于全面推行林长制的意见》（以下简称《意见》）提出，确保到2022年6月全面建立林长制。2017年以来，安徽、江西率先探索林长制改革，建立以党政领导负责制为核心的保护发展森林资源责任体系，之后各地陆续开展试点。截至目前，已有23个省份开展林长制改革试点。其中，安徽、江西、山东、重庆等7个省份在全域推行林长制改革试点，16个省份在部分地县开展试点。

从林草部门“小马拉大车”到各部门“同唱一台戏”

冬日的安徽合肥市肥东县十八联圩湿地，不时有白鹭嬉戏。眼前的美景，得益于环巢湖十大湿地公园建设。作为合肥林长制重点项目，市级林长负责，牵头协调各职能部门，拆迁、征地、资金等难题迎刃而解。

“依托林长制，林草资源保护发展由林草部门‘小马拉大车’转变为各级各部门‘同唱一台戏’，啃下了不少硬骨头。”合肥市林长制办公室负责人何玉珠介绍，2019年以来，市级林长调研调度重点项目40余次、解决问题20件，相关省、市、县直部门作为各级林长会议成员单位，在项目支持、资金投入等方面协调联动，23个重点生态区域林长制项目顺利推进。

为啥要全面推行林长制？国家林业和草原局有关负责人介绍，党的十八大以来，我国的林草生态建设取得了举世瞩目的成就，森林覆盖率达23.04％。然而，森林资源总量相对不足、质量不高、森林生态系统功能脆弱的状况尚未得到根本改变，必须构建最严格的森林资源保护发展制度体系。

现实中，林草资源保护发展存在力度不够、责任不实等问题。全面推行林长制，就是要强化地方党委政府保护发展森林草原资源的主体责任和主导作用，使保护发展林草资源的责任由林草部门提升到党委政府、落实到党政领导。先行试点表明，推行林长制，从根本上解决了生态保护责任模糊、“谁管谁都不管”等问题，全面提升森林和草原等生态系统功能。

“促进林草资源保护发展必须完善责任制。”国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长常纪文说，要实现山有人管、林有人造、树有人护、责有人担，相关部门应深度参与、分工负责。《意见》规定了林长制的统筹和协调权限与方法，要求各级林长强化工作措施，统筹各方力量，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

“既要靠多部门齐心协力，也要靠上下级协调联动。”国家林草局有关负责人表示，“林长制将推动形成林长牵头负责、部门齐抓共管、社会共同参与的生态资源保护新格局。”

实现林草资源保护与发展的同时，还要全力释放生态红利

巡山护林、宣传防火、带领村民治理荒山发展蓝莓产业，查正严忙得不亦乐乎。当上林长后，安徽怀宁县月山镇复兴村党支部书记查正严感觉责任更重了。

“怀宁是林长制改革的受益者。”怀宁县林业局局长董红军说，自2017年试点林长制以来，怀宁县林业特色产业蓬勃发展，已建成绿色长廊150余公里。

国家林草局有关负责人说，全面推行林长制过程中，各地在实现森林草原资源保护与发展目标的同时，还要全力释放生态红利，推进生态产业化和产业生态化，提升森林质量，增加林地产出，实现生态美、产业兴、百姓富的多赢目标。

如今，在先行试点地区，这个目标正逐步成为现实。

生态环境更好了。经过3年多林长制改革，江西遂川县设立了多个自然保护地，湿地保护率达60.87%，森林覆盖率增至79.07%。

林长制的推行让产业发展底气更足了。安徽来安县半塔镇北涧村产业园里，漫山遍野的碧根果苗迎风挺立。“为了做好‘用绿’‘活绿’文章，把生态优势转化为经济优势，我们也努力让林业成为群众增收致富的新渠道。”产业园林长陈翠凤说，2019年项目落地后，由县级林长负责，协调各职能部门支持，出于生态和经济效益的双重考虑最终建起了果园。一年时间7000亩果园就完成了建圃、栽植。下一步，当地还打算将产业园采摘与附近的水库风景带结合起来，打造生态旅游休闲度假区。

乡亲们吃上了生态饭，腰包更鼓了。江西兴国县龙口镇睦埠村林长邓秋华说，实施林长制后，村里建起了乡村森林公园，带动村民在家门口销售农副产品、开民宿和农家乐，“环境好了，游客多了，生态饭越吃越香”。

要打通森林资源管护“最后一公里”，推动林长制全面落地见效

冬日暖阳中，河南新县香山湖管理区水塝村静谧而秀美。村口一块蓝绿相间的林长制公示牌引人注目——上面写着林长与副林长的姓名、职责、监督电话和山场森林资源概况。

2018年，新县在河南省率先推行林长制，一山一坡、一园一林都有专员专管，600余棵古树更是一一挂牌、责任到人。

推动林长制落实落细，要打通森林资源管护“最后一公里”。北京林业大学生态文明研究院院长林震说，各地可以积极探索，加快现代化信息技术使用，建设林草生态网络感知系统，推行网格化、精细化管理，实施动态监测，确保管护责任落地见效。

在手机等正常通信的基础上，山东淄博市博山区增加了实时监测巡山轨迹功能——在所有的林长公示牌安装探头、卡口，依托大数据实现各级林长、护林员定期巡查打卡，将一山一村的“小林长”统筹到区、镇“大林长”直接管理中，实现了分级管理全覆盖。如今，在博山区，越来越多的护林员用上了智能化设备巡山护林，各地护林员能与“林长”实时沟通监管信息，各级林长也能够实时查看相关数据、监管辖区森林，及时处理紧急情况，真正将护林职责落到了实处。

国家林草局有关负责人介绍，为推动林长制更好发挥效能，不少地方因地制宜加强制度创新。一些已经推行林长制的地区，探索推出了“林区警长制”“林长+检察长”“民间林长”等创新举措，形成了保护发展林草资源的强大合力。安徽建设全国首个林长制改革示范区，探索90项体制机制创新，全省森林资源实现总量和质量双提升。截至目前，安徽全省森林覆盖率超过30%；安庆市2019年林业总产值比林长制改革前的2016年增长了40.2%，林业基地及产业发展带动42.6万户林农户年均增收3000元以上。

为更好将林长制落到实处，据介绍，下一步国家林草局将印发贯彻落实《意见》的实施方案，指导推动各地建立林长会议、信息公开、工作督查等制度，制定督查考核办法，考核结果要作为党政领导干部综合考核评价的重要依据，对责任落实不到位、履职尽责不到位的将严肃追责问责，让林长制由全面落地转向全面见效。

《 人民日报 》（ 2021年01月18日 14 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)