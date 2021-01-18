本报记者 严 瑜

2021年初，江苏连云港港集装箱码头装卸进出口货物一派繁忙景象。

王 春摄（人民视觉）

图为2021年1月1日，首列中欧班列（成渝）从四川成都国际铁路港发车。

王明峰 白桂斌摄影报道

图为工人在河北唐山国家高新技术产业开发区中信重工开诚智能装备有限公司内调试特种机器人。

新华社记者 牟 宇摄

于中国而言，2021年是承前启后、意义特殊的一年。2021年是第十四个五年规划的开局之年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。中国将由此开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。

于世界而言，2021年是读懂中国在未来5年乃至更长时间内前行方向的重要窗口。站在新的起点，中国将如何走向新发展阶段？全球目光热切。

“中国稳健迈入发展正轨”

2020年10月，中共十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，为今后五年乃至更长时间中国经济社会发展提供了行动指南。随着“十四五”开局之年的到来，外媒对中国经济前景作出积极预判。

英国《卫报》指出，2021年春天，中国将制定“十四五”规划纲要，确定新的发展议程。目前，虽然新冠肺炎疫情影响全球多国，但中国很快从阴霾中走了出来，经济反弹、社会进步的脚步不断加快，早已稳健迈入发展正轨。

“无论你听过多少次中国的增长故事，它仍然具有令人惊叹的能力。在规模和速度上，中国与许多国家的表现都不太一样。”美国阿克西奥斯新闻网站引述哥伦比亚大学历史学家亚当·托泽的话称。该网刊文指出，2020年中国是全球唯一实现经济增长而非萎缩的主要经济体，预计2021年中国经济将增长约8.4%。

世界银行日前发布的2021年首期《全球经济展望》也预测称，2021年中国经济有望增长7.9%，并带动新兴市场和发展中经济体整体经济增长5%。

俄罗斯《报纸报》引述专业人士分析称，目前中国是全球经济复苏的推动力，尽管也存在制约因素，但在任何情况下，2021年中国都会有令人惊讶的成绩。

彭博社注意到，2020年底召开的中央经济工作会议指出，2021年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。同时，政策操作上要更加精准有效，不急转弯。

在路透社看来，2021年是中国新的经济发展五年规划的开局之年，这个五年规划对于跨越所谓的“中等收入陷阱”至关重要。报道称，中国经济已从新冠肺炎疫情危机中稳步反弹。经济学家预测，中国在疫情之初实行的宽松政策将在2021年有所收缩。

“构建新发展格局第一步”

“十四五”规划建议提出，要构建“双循环”新发展格局，继续实行高水平对外开放，开拓合作共赢新局面。2021年，中国将以何种姿态迈入新发展阶段，成为外媒关注的热点。

希腊学者海尔认为，2021年将是中国构建新发展格局的坚实第一步，以中国国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，有助于提振中国国内的市场需求，促进产业转型升级，为中国的经济发展提供强劲动力。

法兰西广播文化台报道称，“双循环”成为中国经济的新主题，更少依靠出口、更多的科技自立以及更强的国内市场是中国“十四五”规划的主要原则。虽然外部环境存在不确定性，但中国在2020年仍有令其他G20国家羡慕的经济数据。这让中国在新的一年更有底气来重点发展国内市场，围绕国内国际双循环来实现经济复苏。

“要扭转经济增长放缓趋势，需要进行更深层次的改革。”路透社援引分析称，“十四五”规划将继续寻求增长和改革的平衡点。中国将朝着消费导向、高增值、绿色及可持续增长的方向发展以实现经济平衡。

外国学者乌穆特·埃尔贡叙指出，中国从低收入国家转变为中等偏上收入国家，主要得益于持续的结构性改革。“十四五”规划是最新的结构性改革的体现。近几十年来的快速增长，让中国更加繁荣昌盛，也让亿万中国人民享受更高生活水平。“十四五”规划将进一步淡化GDP增速目标，更加注重绿色增长。

国际货币基金组织近日在结束对中国的第四条款磋商后发表声明，对中国结构性改革取得持续进展给予认可。声明称，中国的结构性改革将是提升潜在增长，减少外部失衡，建立更具韧性、更为绿色和更加包容的经济的关键。

“自主可控成为新关键词”

返回器携带月球样品成功返回地球、中国量子计算原型机“九章”问世、“奋斗者”号全海深载人潜水器完成万米海试并胜利返航、北斗系统完成全球组网部署、中国研制的时速350公里高速货运动车组正式下线……2020年，中国交出一张亮眼的科技创新成绩单，让国际社会对中国的科技进步刮目相看。不少外媒认为，2021年中国创新引领作用将不断增强，为高质量发展增添新动能。

《日本经济新闻》指出，从“十四五”规划建议可以看到，中国将加快尖端技术的自给自足。该报报道称，“自主可控”已然成为新的关键词。在新的五年规划中，集成电路和人工智能被置于重点科学领域的战略高度，中国谋求打造自给自足的供应链以化解外国制裁的影响。

“会议要求，实施好关键核心技术攻关，尽快解决‘卡脖子’问题，显示出摆脱核心技术受他国掣肘是未来中国经济工作一大侧重。”新加坡《联合早报》报道称，2020年底召开的中央经济工作会议不出意料，把“强化国家战略科技力量”和“增强产业链供应链自主可控能力”，排在2021年重点任务前两位。

彭博社也指出，2021年中国将把强化国家战略科技力量作为重点任务，增强产业链供应链自主可控能力，尽快解决一批“卡脖子”问题。

巴西《圣保罗州报》称，中国大力实施创新驱动发展战略和知识产权战略有利于支持科技创新，推动市场投资新技术。

英国《金融时报》援引分析称，几十年来，中国一直重视技术的自主创新，从2021年开始的未来五年将更加注重本土技术的进步。路透社也援引相关报告称，对中国来说，技术自主创新变得比以往都重要。未来五年，预期中国会对基础研究、前沿研究和先进技术领域提供更多支持，加强知识产权保护，并更加鼓励技术创新。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)