2019年，法国总统马克龙曾表示，如果十年之内欧洲的数字技术没有任何变化，就无法保证欧洲网络系统技术的健全性。西方94%的数据存储都在美国，这让欧盟国家不得不开始警惕，关注维护自身“数字主权”的重要性。

当地时间1月13日，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）新年首次公开露面，在Reuters Next峰会发表演讲时她表示，数字货币有需求，必须确保数字货币系统的安全性同时有效应对黑客攻击等风险，希望能5年内能推出数字欧元。

近期，以比特币为代表的加密货币价格不断走高也引起市场广泛关注，拉加德指出，比特币是一种高度投机性的资产，涉及洗钱活动，全球层面需要对比特币达成监管共识。

数字欧元提上日程

去年12月，拉加德在接受采访时就曾表示，过去多年来，基于公民的信任和“央行通过货币政策维持其购买力的能力”，法定货币得以存活。现在，理解全球市场的变化和数字化比以往任何时候都更加重要。数字化极大地推动了数字货币的使用，全球企业每天的交易额达数万亿美元。与此同时，非现金支付金额也在上升，尤其新冠疫情期间越来越普遍，确保欧元仍然适合数字时代非常重要。

根据去年10月欧央行发布的首份数字欧元报告，欧央行将数字欧元定义为可以提供给各方的中央银行数字货币（CBDC）。

所谓中央银行数字货币，简单来说，可以描述为“以电子方式存储的货币价值，代表央行的负债，并且可以用来支付”。CBDC作为主权货币，可对M0形成一定替代，和人民币、美元、欧元等主权货币一比一挂钩。

欧央行表示，数字欧元首先应是法定货币的电子版本，可以直接提供给消费者或通过银行购买。其次，数字欧元基于区块链的技术，旨在保持交易安全。

其实欧洲对于数字货币的憧憬早在几年前就已萌芽。据拉加德介绍，早在2018年，欧盟就启动了实时支付系统TIPS（Target Instant Payments Settlement），为泛欧即时支付提供直接的央行货币结算。

随着研究步伐加快，欧央行逐步向数字欧元之路前进。2019年底，欧洲央行成立了专家工作组，与各经济体中央银行紧密合作，研究各种形式欧元区CBDC的可行性和优点，研究涵盖所有实际方面，包括如何最大程度地减少意外的负面影响。

去年初，拉加德表示，欧洲央行将继续评估发行数字欧元的成本和收益，这种货币将确保即使实体货币的使用最终下降，普通民众仍能使用央行货币。

去年10月12日，欧洲央行宣布就可能发行的数字欧元进行试验，并进行公共咨询。

1月13日，欧央行发布数字欧元公共咨询初步分析结果，数据显示，41%认为数字欧元应具备支付私密性，占比最高；17%对数字欧元的安全性提出需求；10%认为数字欧元应广泛覆盖欧洲。据悉，这次咨询共收到8221份普通民众、企业及行业协会提交的在线调查问卷答复，为欧洲央行公共咨询参与人数最多的一次。

欧洲央行执行委员会委员法比奥·帕内塔表示，此次调查问卷回复量高，表明欧洲民众和企业对打造数字欧元的愿景很感兴趣，其意见对欧洲央行评估数字欧元最适合哪些应用场景至关重要。

针对此次公共咨询，欧洲央行计划在今年春季发布一份综合分析报告。该报告将作为欧洲央行理事会决定是否启动数字欧元项目的重要参考。

争夺数字主权

2019年，法国总统马克龙曾对《经济学人》表示，如果十年之内欧洲的数字技术没有任何变化，就无法保证欧洲网络系统技术的健全性。

西方94%的数据存储都在美国，这让欧盟国家不得不开始警惕，关注维护自身“数字主权”的重要性。

2020年12月，马克龙表示，尽管在新冠疫情暴发后，美国的数字平台为社会带来了“巨大转变”，但在技术方面仍需要“欧洲解决方案和欧洲主权”。欧盟委员会着手专注项目Gaia-X，为欧洲的数据基础设施开发一个新的框架，旨在减少对美国和中国云计算巨头的依赖。

欧盟在其《新欧盟产业战略》中就明确表示，建立适应未来数字时代的欧洲产业经济，是欧盟三大产业战略目标之一，将致力于维护欧盟技术和数字主权，力争成为全球数字产业的领导者。

欧盟最新计划显示，欧盟将从2021年至2027年投入75亿欧元加强超级计算机、人工智能、网络安全、数字技术推广和高级数字技能建设，以此提升欧洲在全球数字经济中的竞争力和领导力。

有分析指出，尽管欧洲有努力和抱负，但要实现数字主权还需要一定的时间，如今欧洲各国数字经济发展不平衡，跨境壁垒和市场碎片化的现象仍然存在，从社交平台到基础设施，欧洲在数字经济的各个领域要摆脱对美国等国的依赖还需付出艰苦努力。未来，数字欧元的发行，将是欧洲数字主权争夺战的重要战役。面对数字货币应用研究居于领先地位的中美两个科技大国，欧盟也必须提速推进央行数字货币的计划。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)