独立财经撰稿人

专栏作家

皮海洲

近日，基金再度登上热搜，成为吸引市场眼球的一件大事。

1月11日当天共有5只“日光基”出现，单日首募规模合计超过1400亿元，南方阿尔法首募规模约为710亿元。1400亿元的单日首募规模相当于几年前基金一个月的募集数量，而710亿元的单只基金首募规模也比不少基金公司的规模还大。基金发行的火爆由此可见一斑。

基金发行的火爆无疑寄托了无数基民的厚望。投资者将自己的资金交给基金经理来打理，当然是看中了他们的赚钱能力。毕竟在最近两年的股市行情中，市场流行抱团取暖的炒作模式，一些优质白马股、行业龙头股在机构的抱团取暖之下，股价节节高升，基金作为抱团的主力军，因此赚得盆满钵满。一些个人投资者因为不敢参与抱团行情，而错失赚钱机会，不少中小投资者在去年的行情中甚至还出现了投资亏损的局面。也正因如此，不少投资者与场外资金选择把资金交给基金来打理，“日光基”“爆款基金”的发行接连涌现。

从去年的情况来看，基金基本上没有辜负基民的厚望，堪称是基金发行与基民收益双赢。由于去年基金发行持续火爆，全年基金发行规模超过3万亿元，创下历史新高。而单只基金的最高单日认购规模超过1300亿元，也创下历史新高。而从去年基金的投资收益来看，也是不负众望。全市场可统计的535只股票型基金和1607只偏股混合型基金的平均涨幅超过40%，其中收益率翻番的基金超过100只。实际上，正是基于基金去年所取得的良好收益，也直接导致了今年初基金发行的火爆。

但今年投资基金能否继续取得好收益，却是基金公司与投资者需要面对的问题。目前抱团取暖的炒作模式面临着估值的瓶颈。近两年，一些白马蓝筹股、行业龙头股在机构抱团的影响下，对应的市盈率少则50倍、60倍，多则在百倍以上。因此，这些股票还能否给基金带来收益成为市场的一大疑问。

笔者认为，基金要想不辜负基民的厚望需要正视以下几个问题：

首先，基金投资还是需要坚持理性投资、价值投资的原则。作为投资基金来说，有必要择机从抱团股中退出，规避风险，同时用价值投资的眼光来发现新的投资目标。毕竟目前A股市场上市的公司超过4100家，抱团股只有百只左右，基金经理完全可以通过自己的专业能力找到其他适合投资的股票。

其次，完善基金制度，将基金公司的利益与基民的利益捆绑在一起。一直以来，公募基金存在一个怪象，那就是基金公司尽管是为基民理财的，但基金公司的利益却并没有和基民的利益捆绑在一起。基金公司收取的是固定的管理费，而投资风险则由基民来承担。所以，基金公司总是旱涝保收，这也导致有的基金公司只重视基金规模的发展，并不重视基金投资能力的提高。对此，有必要从制度上加以完善，减少甚至取消基金管理费的提取，而改为从投资收益中进行收益分成，让基金经理、基金公司更重视基金理财能力的提高。

此外，就是进一步规范基金的管理，对基金经理“一拖多”的现象要严格限制。比如，曾有基金经理管理的基金数量达到34只，这种“一拖多”的管理模式，显然是对投资者不负责的一种表现。很难相信在基金经理全身心投入的情况下，一人可以管理20只甚至30只以上的基金。因此，笔者认为，股票型基金的基金经理“一拖多”数量不得超过3只，其他基金经理“一拖多”数量不超过5只。让基金经理能够集中精力来管理好自己的基金，切实对基民的利益负责。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)