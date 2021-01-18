2021年，支付行业注定要“兵荒马乱”。美团、抖音、拼多多等流量“新王”踩着2020年末的钟声，通过兼并、收购获取支付牌照，准备在2021年一展身手。PayPal、美国运通、Visa和万事达卡等外资巨头也迎着金融开放的大潮，对中国支付市场“虎视眈眈”。

在流量新贵和外资巨头的“威胁”下，银联商务、连连数字、收钱吧、PingPong等头部机构纷纷走向上市，欲借助资本市场的力量，巩固自有场景和客户，势必要在2021年初步构建起“护城河”。

对于中小支付机构而言，2021年或许又是生死存亡的一年。“群狼环伺”下，支付“双寡头”格局或逐步转向“多极化”格局。缺乏流量和资本的中小支付机构，在强监管和“弱肉强食”的竞争环境中，如果无法捍卫细分领域的场景，将被巨头吞噬或走向消亡之路。

1、支付上市潮来临

“一方面监管政策鼓励支付类企业上市；另一方面，头部机构经过几轮融资以后有上市的需求，线下收单机构也面临发展瓶颈，选择现在上市是比较好的时机。”

自2020年底以来，支付机构冲A已经成为潮流。1月14日，用友网络发布公告称，控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通”）拟于A股上市。

据悉，畅捷通2014年获人民银行《支付业务许可证》，获准在全国范围内开展互联网支付、银行卡收单业务，并于2014年6月26日成功登陆香港主板。畅捷通本次拟向符合中国证监会等监管机关要求的社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）不超过发行后畅捷通股本总额的15%（即不超过3832.62万股），并将通过向专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。

畅捷通拟回A股上市之前，跨境支付公司PingPong宣布冲刺深交所创业板。辅导券商中信证券在报告中透露， PingPong拟申报深圳证券交易所创业板，辅导机构协助PingPong有针对性准备相关制度文件和申报文件，推进PingPong在各个方面尽快符合创业板申报和上市要求。

PingPong不是首家冲刺创业板的支付机构，此前聚合支付头部企业收钱吧就表明将在创业板挂牌上市。据上海证监局网站2021年1月初披露的信息，上海收钱吧互联网科技股份有限公司（即“收钱吧”）于2020 年12 月与中金公司签署上市辅导协议，拟创业板挂牌上市。

更早之前，收单巨头银联商务、跨境支付头部企业连连数字先后宣布拟在科创板上市。2020年8月27日，中金公司与银联商务签订了辅导协议，并向上海证监局进行了辅导备案登记。目前，银联商务已经完成科创板上市辅导。辅导券商中金公司称，银联商务已具备上海证券交易所规定的有关股票发行上市辅导验收及发行上市的基本条件，不存在影响发行上市的实质问题。

银联商务之后，记者注意到，连连数字科技股份有限公司（即“连连数字”）也同中金公司签署上市辅导协议，并于2020年12月下旬在浙江证监局备案，拟在科创板挂牌上市。

此外，被称为支付第一股的汇付天下在2020年底宣布私有化并在联交所撤回上市地位。支付行业资深分析师王蓬博对《国际金融报》记者分析指出，汇付天下拟从港股退市，或因股价偏低、流动性差，未能达到股东预期。另外，A股今年政策形势较好，汇付天下有可能会计划在A股科创板上市。

王蓬博认为，2021年支付机构或迎来上市潮。主要原因是：一方面监管政策鼓励支付类企业上市；另一方面，头部机构经过几轮融资以后有上市的需求，线下收单机构也面临发展瓶颈，对于资金需求比较大的，选择现在上市是比较好的时机。

2、外资机构“入场”

“外资支付机构进入中国，不会对中国国内的支付市场结构带来太大改变。作为国际化程度高、拥有丰富跨境支付经验的外资支付巨头，或将集中资源大力发展跨境支付。”

国内支付机构冲刺A股之际，国外支付巨头则迎着中国金融开放的大潮，进军中国支付市场。在2021年初，首家外资全资控股第三方支付机构正式诞生！

国内第三方支付机构国付宝信息科技有限公司（下称“国付宝”）近日工商信息发生变更，美银宝信息技术（上海）有限公司（下称 “美银宝”）受让国富通信息技术发展有限公司持有的国付宝30%股份。

至此，外资支付巨头PayPal完成对国付宝的全资收购。依据天眼查信息，目前，国付宝的两大股东为美银宝和北京智融信达科技有限公司（下称“北京智融信达”），持股比例分别为30%和70%。而北京智融信达亦由美银宝100%全资控股。

记者了解到，早在2019年9月30日，PayPal通过旗下美银宝收购国付宝70%的股权，成为国付宝实际控制人。PayPal由此拿下国内支付牌照，成为第一家进入中国的外资支付机构。

资料显示，国付宝成立于2011年1月，是一家以第三方支付为基础的科技金融综合服务平台。2011年，国付宝获得央行颁发的互联网络支付、移动电话支付业务许可，2015年获基金支付业务许可，2016年获跨境人民币支付业务许可，同年年底增发预付费卡发行与受理业务许可。

招联金融首席研究员董希淼表示，PayPal进入中国境内支付服务市场，具有多方面意义。首先，对境内外支付机构实现统一的准入标准和监管要求，有助于培育创新驱动的竞争新优势，进一步优化支付产业结构。其次，适度引入外资支付机构，有利于营造公平竞争的市场环境，提高资源配置效率，提升支付机构和支付产业的服务水平。再次，扩大支付清算市场双向开放，有利于深化我国支付服务市场改革，加快创新转型，完善制度建设，扩大和深化金融业对外开放。

其实，不单是 PayPal，Payoneer、 Wirecard等国外支付机构，美国运通、Visa、万事达卡等外卡组织都想进军中国的支付清算市场。外资支付巨头热衷中国市场离不开近些年我国推行的开放政策。

记者注意到，央行在2016年6月发布《银行卡清算机构管理办法》，正式开放人民币清算市场；随后在2016年12月，十四部门印发《关于促进银行卡清算市场健康发展的意见》，放开银行卡清算牌照申请。2017年5月，中美在金融服务领域达成多个共识，其中包括美国支付服务商可以在中国申请业务许可证事宜。同年7月，央行发布《银行卡清算机构准入服务指南》。

2020年6月13日，央行网站发布消息称，央行向美国运通（American Express）在我国境内发起设立的合资公司连通（杭州）技术服务有限公司（下称“连通公司”）核发银行卡清算业务许可证。美国运通成为了国内首家，也是目前唯一一家获得《银行卡清算业务许可证》的外卡组织。除了通过合资公司已经获得银行卡支付清算牌照的美国运通，Visa和万事达卡也在紧锣密鼓地开展申请工作。

上海交大安泰经管学院副教授胥莉对《国际金融报》记者表示，外资支付机构进入中国，不会对中国国内的支付市场结构带来太大改变。首先，外资机构在中国没有高频流量场景，高频流量场景是支付业务开展的必要条件。第二，现有的支付工具已经深入国内消费者，短期难以改变。其三，国内支付业务本身收益非常低，没有其他业务作为交叉补贴，从支付业务获益，难以为继。

胥莉认为，作为国际化程度高、拥有丰富跨境支付经验的外资支付巨头，或将集中资源大力发展跨境支付。

3、行业马太效应凸显

“支付行业的马太效应将继续凸显，支付牌照是存量资源，行业竞争必将加剧，未来支付行业或将成为‘多极化’的存在，机构比拼的不再是单一的支付业务，而是背后集团的综合实力。”

在头部机构通过上市构筑“护城河”，外资巨头虎视眈眈的当下，美团、滴滴、抖音、拼多多、快手等流量新贵也持牌入场，业内人士判断，2021年中国支付行业马太效应将凸显。

美团、滴滴、抖音、拼多多等流量新贵在2021年初就打响了支付战。记者注意到，字节跳动近日正申请“抖音支付”商标。2020年8月，字节跳动完成对武汉合众易宝科技有限公司的收购，拿下支付牌照。

2020年以来，互联网流量巨头纷纷通过收购的方式有意获取第三方支付牌照。年初，拼多多通过关联公司收购第三方持牌支付机构付费通50.01%的股权“曲线”获得支付牌照；快手随后新注册了商标“老铁支付”，意在后续发力“短视频+金融”的商业支付模式；OTA（在线旅游）大佬携程也通过收购的方式将支付牌照收入囊中。

然而，一方面，快手、拼多多、字节跳动、携程花重金收购支付牌照，要杀入支付赛道；另一方面，江苏CA、上海畅购却因违规、业务难开展而被迫退出支付行业。

资料显示，江苏CA成立于2003年10月23日，注册资本为1亿元，业务类型为互联网支付（全国）、预付卡发行与受理（江苏省）。早在2017年，江苏CA曾发布公告称，江苏CA国有大股东无意转让任何股权，其民营股东的股权已被司法机关冻结和质押，民营股东实际控制人已涉嫌刑事犯罪被调查。

王蓬博对《国际金融报》记者表示，江苏CA被注销的主要原因是内部经营管理比较混乱，民营股东涉嫌违法转账，自身业务难以为继，盈利能力较弱。

据不完全统计，从2012年至今，有38张支付牌照被注销，被注销的原因包括不予续展情形或未提交续展申请，不符合非银行支付机构监管制度规定以及业务合并。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮对《国际金融报》记者表示，宏观方面，第三方支付行业竞争激烈，出现“内卷”，逐步成为巨头竞逐的赛场，巨头将支付作为底层设施嵌入各种场景，继而搭建生态圈，拥有强大的闭环能力。微观方面，部分机构因时代变化决定退出市场，但没有考虑将牌照转让给其他第三方，进而出现被注销的情况。

易观智库发布《中国第三方支付行业发展趋势展望2020》（下称“报告”）显示，支付逐渐演变成商业社会运行的基础设施，第三方支付机构助力中小微商户数字化升级，积极寻求二次增长。同时，互联网平台纷纷入局，市场竞争再起，海外业务正在成为新蓝海。

报告指出，随着产业互联网的来临，数据对于各个企业的生产、经营和创新都开始发挥越来越重要的作用。在这个大背景下，支付数据覆盖用户广泛、真实有效、数量庞大的优势开始逐渐体现。“随着传统支付收单业务增速放缓，越来越多企业开始产生一系列金融、营销、风控等方面的增值服务需求，企业服务市场的发展潜力开始逐渐凸显，支付机构开始深挖已有数据资源的价值，积极进行企业服务业务的拓展，由单一支付服务商向综合型产业服务商转型”。

“支付行业的马太效应将继续凸显，支付牌照是存量资源，行业竞争必将加剧，未来支付行业或将成为‘多极化’的存在，机构比拼的不再是单一的支付业务，而是背后集团的综合实力。”苏筱芮预计，中小支付机构需要未雨绸缪，提早谋划，在商户机构综合服务解决方案上不断完善改进，有针对性地做好用户留。此外也需要适当考虑外部场景的接入与合作，力争通过“小而美”的方式与大型机构错位竞争。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)