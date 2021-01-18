既具有固收类资产的防守性，又具有权益类资产的进攻性，“固收+”产品攻守兼备、稳中求进的特征对于风险偏好较低，又希望获得较好稳健收益的投资者来说，是个不错的选择。

2021年，你是否既想获得长期稳健收益，又想在行情大涨时兼具高收益？

在2020年，有一类基金悄然走红，它的名字很奇特——“固收+”。对于一些不常买基金的投资者而言，这类网红产品的投资逻辑一时间让人有些费解。

实际上，“固收+”基金并非字面意思上的“固收”，它主要包含两种策略，一种是债券做底仓的固定收益，另一种是股票、可转债、打新等高风险的权益收益。目前主要有两类基金使用这种策略，分别是部分偏债混合型基金和二级债基等，其他部分混合基金和一级债基也在推出这种策略。

2021年初，多家机构和业内人士对全年行情展开预测，业内一致认为，随着不确定性事件的增多，2021年的投资预期较前一年应有所降低，个股之间的分化还将加剧。

基于上述分析，既有稳健收益，又能做权益投资的“固收+”基金将会在2021年迎来更广阔的发展空间。

“固收+”基金走红

随着银行理财产品打破刚性兑付、P2P退出历史舞台，风险偏好较低的投资者开始寻找新的稳健型投资产品。

不过，想要在2020年寻求一款稳健投资收益的产品并非易事。

面对新冠肺炎疫情的冲击，全球主要国家央行纷纷推出“货币宽松”政策，导致市场利率始终维持低水平，现金类理财收益随之降低。

而在2020年二季度末期，国内经济形势逐渐复苏之后，货币政策得到收紧，流动性需求不再强烈之后，最显著的现象便是10年期国债收益率持续走高，债券价格震荡下行，纯债型基金收益率下跌，甚至部分基金出现单月收益为负的现象。

2020年四季度，华晨集团、永煤控股、紫光集团等多家企业打开了债券违约的“潘多拉盒子”。信用债违约引起的债券市场恐慌一度波及利率债市场，多只债券基金净值遭遇震荡调整。

但这并不能说明，债券市场不值得投资，从长期回报率来看，具有牛熊周期的债市依旧值得投资。

在此节骨眼上，“固收+”这类奇特的基金在2020年末悄然走红。同时，此类基金可能将成为2021年更兼具进攻和防守特征的投资工具。

不少投资者在看到“固收+”这一名称后一脸困惑，实际上这并不是基金类型的具体划分，而是一种兼具“固收策略”和“+”策略的二级债基、偏债混合型基金等类型基金。“固收”是指以债券为底仓的固定收益部分，“+”是指可转债、股票打新、定增等高风险高收益的权益部分。

这样的策略得到了众多头部基金公司的认可，东方财富Choice数据显示，截至2020年三季度末，采用此策略的偏债混合型基金和二级债基规模分别达到3592.33亿元和4640.12亿元。新发基金方面，2020年有5只偏债混合型基金发行份额超过100亿份，其中最高达到216.34亿份。

从业绩表现来看，2020年两类基金均表现不俗。Wind数据显示，二级债基算术平均收益率为8.55%，3只基金收益率超30%；偏债混合型基金算术平均收益率达到14.04%，单只基金回报最高超55%。从配置来看，业绩领先的基金均高配股票和可转债。

“固收+”有何优势

实际上，“固收+”并非简单的两种策略结合，对基金经理的资产配置能力要求较高。

长盛基金副总经理蔡宾在接受《国际金融报》记者采访时表示，“固收+”基金投资范围涉及股票、债券、转债、期货等多种资产，对基金经理大类资产配置能力要求较高。在经济周期的各个阶段，不同资产表现往往不同步，资产的选择将直接影响基金的收益和风险。“固收+”基金经理需要自上而下进行系统研究，对比不同资产的中长期投资价值和短期波动风险，选取性价比最高的资产来增强收益。

蔡宾认为，在公司整体投研平台支持下，“固收+”基金经理还要充分利用宏观利率、策略、行业、信用、可转债等研究成果，及时修正自己的研究体系和投资策略。

不同基金经理因对股票和债券的研究能力不同，在配置风格上也会略有不同。

易方达多资产公募投资部总经理、基金经理张雅君向《国际金融报》记者分析称，“固收+”基金经理除了要有自上而下判断的能力，根据宏观环境调整股债配置的比例外，还需要对分类资产的风险收益特征有一定的了解，包括个股、个券和转债。在此基础上，不同基金经理实际上可以根据自身的优势和擅长的领域获取超额收益。比如，更擅长股票选择，可以在权益部分多赚取超额收益；更擅长债券操作，可以在债券部分更加积极，这些都是每个基金经理特色所在。

那么，“固收+”的股债配比多少最适合？

工银瑞信聚利18个月定开混合基金经理张洋向《国际金融报》记者介绍，运作“固收+”基金的背后实际上追求在波动不大的情况之下做出更好的收益。而波动背后体现的是风险控制，这要求整个组合净值波动率控制在一定的范围之内，这样自然传导到投资上是“对于波动率较大的资产少配一点，对波动率较小的资产就要配得多一些”。因此，从历史角度看，风险中性之下，股债之间配比大概“二八”是黄金比例。

张雅君则认为，“固收+”更准确地说是股债平衡型的产品，这个平衡不是指比例，而是指实际贡献的风险收益。“我们内部对自己的基金做过一些研究，因为股票波动高，收益也高，所以较低仓位的股票和债券长期贡献的风险收益是非常接近的。从这个意义上，‘固收+’产品更像是股债平衡产品，和单一资产的相关性没有这么高。”

如何挑选“固收+”产品

目前市场上的“固收+”基金越来越多，投资者在选择上也将面临一些困惑，什么样的“固收+”基金才值得投资呢？

按照市场众多人士的解读，“固收+”基金是指偏债混合型基金和二级债基，以及部分采用该策略的其他混合型基金和一级债基。

对此，张雅君认为，“固收+”其实并没有一个明确的定义，建议关注股票和债券的长期配置中枢以及偏离幅度。

“一般股票中枢比例在10%-20%，同时控制偏离幅度的股债混合类产品都可以归为‘固收+’一类。二级债基的配置比例一般都是落在这个范围，但是有些二级债基会通过转债放大权益市场暴露，可能就会不符合‘固收+’的风险收益特征。2020年新发的很多持有期基金在定位上也属于这一类，因为投资范围更广所以选择了混合偏债的形式，但是内在风险收益特征是比较接近的。”张雅君分析称。

按照蔡宾的理解，“固收+”基金需要按照广义和狭义进行区分。

“广义来看，一般以债券为主、股债结合的基金都是‘固收+’基金，包括一级债基、二级债基、偏债混合基金、灵活配置基金等。而近两年最受市场欢迎的是一类狭义的‘固收+’基金，这类产品投资目标通常是较小的回撤和高于银行理财收益的年化收益。”蔡宾表示。

具体到甄选狭义“固收+”基金，蔡宾认为，除了要求每年历史收益高于理财收益外，重点是控制风险。“不能只看基金类型、投资范围以及合同规定的股票、转债投资比例上限，更重要的是历史回撤是否控制在较低水平以及股票等风险资产实际持仓比例情况。另外，从基金经理角度看，要了解其能力圈和风险偏好，是否具备大类资产配置经验和能力，可以考察其在牛熊市场行情下的历史业绩表现”。

2021年机会更值得期待

2020年是“固收+”基金整体爆发的一年，这让市场对此类产品寄予了更高的期待。

2020年12月28日，腾讯理财通联合晨星中国共同发布《2021养基指南：百位基金经理调研报告》。该报告调研了63家公募机构、合计管理资金规模超1.6万亿元的123位基金经理，形成了2021年市场趋势及投资机会的分析预测报告。根据这份报告，近九成基金经理认为，“固收+”和主动基金将快速发展。

长城基金多元资产投资部总经理、基金经理马强认为，“固收+”基金将迎来更多发展机会。

马强认为，“固收+”基金更多还是根据产品本身的风险收益属性来定位，比如客户对于绝对收益的诉求远强于排名诉求的这类性质的产品。相较于传统固收产品而言，“固收+”未来的收益弹性、空间、想象力、策略适应性和拓展性都更强。

张洋认为，从大类资产角度来看，不管是大类资产还是大类资产内部的板块轮动，都会有一些变化，而“固收+”基金能更好地把握住资产之间轮动的变化，当前时点比较适宜布局这类产品。

展望2021年市场，部分股票估值高企的背景下，已有多家机构和业内人士认为，投资者应该降低权益市场的投资预期，包括权益类基金等品种。

对于“固收+”这类基金的预期，张雅君也认为，需要降低预期收益率。“一方面是盈利恢复和流动性边际收紧的组合下，权益市场的上涨幅度可能会低于2020年；另一方面，债券市场在这种环境下能够提供的机会也比较有限，所以整体收益预期可能要适当降低”。

不同于权益类基金喜欢拿相对收益作对比，张雅君建议投资者以绝对收益的视角看待“固收+”产品。这类产品更适合在长期提供一个预期收益较为稳定，同时持有体验更好的产品选择。

蔡宾认为，股市或存在结构性机会，债市仍需静待机会。“经济复苏环境下仍有利于股票资产表现，但经过两年的结构性牛市，不少景气资产估值需要消化，股市机会或体现为结构性和阶段性机会；债券资产性价比提升，但趋势性机会仍需等待。”

“‘固收+’基金收益率和回撤幅度通常介于偏股基金和纯债基金之间。股债震荡市场环境下，‘固收+’多资产配置优势将得到凸显，有望取得高于纯债基金的收益，同时净值波动幅度远小于股票类基金，提升投资者的投资体验。”蔡宾表示。

公募加大布局力度

2021年开年以来，已有多家基金公司发行了“固收+”基金，更多此类基金还将在后续陆续发行。多家基金公司认为，在“房住不炒”、居民储蓄逐渐向资本市场转移背景下，推行此类产品将会成为行业长期发展的趋势。

据张雅君介绍，“固收+”产品是易方达基金持续布局的一类产品，在居民资产配置转型的大背景下，随着房地产红利的消退以及资管新规下传统理财逐步净值化后，居民部门的资产配置需要寻找风险特征接近的替代品，而“固收+”比较接近这一需求，同时也可以容纳较大规模的资产。所以通过此类产品承接居民资产配置转移，这可能是一个长期的趋势，未来此类产品的发展前景非常广阔。

蔡宾认为，2021年，股债结构性机会突出，“固收+”产品能充分利用多资产配置优势，兼顾投资者对收益和波动的要求，这类基金将是长盛基金固定收益产品线的重要布局方向之一。在公司研究平台支持基础上，长盛基金成立了专业的“固收+”投研团队，不断拓展多资产配置研究的深度和广度，丰富“固收+”投资策略，提升稳健投资能力。

为了更好地发展“固收+”产品，南方基金成立了混合资产投资部。据南方基金董事总经理、联席首席投资官孙鲁闽介绍，核心是从满足客户需求和提升投资效率角度出发。随着“固收+”产品种类增多，个人或机构均对此类产品需求旺盛，未来股指期货、国债期货、商品期货也有可能陆续融入进来。成立混合资产部，有利于公司内部管理和提升投资效率。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)