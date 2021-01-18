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疫情之下，长三角新设企业“逆势增长”底气何在？

◎ 记者 潘洁
2021年01月18日07:50 | 来源：人民网－国际金融报　
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　　尽管新冠肺炎疫情带来了巨大的冲击，但市场一度比较担心和关注的市场主体“退出潮”并未出现。2020年，长三角不少地方的新设市场主体数量甚至实现同比两位数增长。新设企业“不降反升”的底气何在？

　　创业企业信心足

　　“今年，我打算开一家金融类咨询服务公司。”李先生告诉《国际金融报》记者，“疫情对国内金融市场影响非常大，企业融资难上加难，这时介入金融咨询行业，一方面因为企业融资需求大于供应，市场存在需求；另一方面，我非常看好助力小微企业融资服务的前景，当下是开展业务的最好时机。”

　　今年计划成立食品贸易公司的老谭同样信心满满。“我进入食品行业26年，在名烟名酒领域积累了一定的人脉、渠道和货源，有信心让企业成长起来。”老谭告诉《国际金融报》记者，此次创业主要靠的是自有资金，希望未来以自有品牌切入。

　　李先生和老谭的想法，在一定程度上体现了市场主体的信心。反映在数据上，2020年，长三角新设企业数量逆势大增。

　　根据上海市市场监管局披露的数据，2020年上海新设企业41.79万户，比2019年增长13.7%；注册资本达27630.08亿元，比上年猛增34.0%，逆势创新高。

　　浙江省市场监管局的数据显示，2020年，浙江新设市场主体168.15万户，比上年增长17.13%。截至2020年底，全省市场主体总数达803.24万户，比上年增长10.91%。

　　另据统计，2020年前11个月，江苏省新登记市场主体247.5万户，同比增长50.8%；截至去年11月底，全省市场主体总数达1226.5万户，同比增长19.2%。而安徽市场主体发展在短期波动后也迅速回升，去年4月，安徽省新登记各类市场主体11.1万户，同比增长13.6%、环比增长44.1%。

　　政策扶持为企业“撑腰”

　　企业信心回暖的背后，是一揽子政策的支持。

　　据中国中小企业协会统计，2020年，仅党中央、国务院和各个部委出台的直接或间接支持中小企业的政策、措施超过120项，内容涉及财政、金融、行政审批等。

　　而从长三角看，上海市场监管部门不断破壁营商环境的“痛点”，用包容姿态迎接新生业态，加速市场回暖；江苏持续深化“放管服”改革，通过推进企业开办“全链通”平台应用，实现企业开办事项“一网通办”等措施，不断优化市场准入环境；浙江制定了加大对个体工商户扶持力度的若干意见“十六条”等；安徽则全力稳定市场主体、持续强化金融支撑、挖掘消费需求潜力、积极培育新动能、扩大有效投入、充分发挥政策效应等。

　　“城市经济发展的内生动力，取决于市场主体即企业的活力、生长力、竞争力和可持续力。去年新增企业不降反升，说明中小微企业、个体户等相对活跃，显示市场主体对中国经济内循环预期良好、信心足。”上海社会科学院原副院长、研究员何建华在接受《国际金融报》记者采访时表示，随着大众就业观念的改变，自我聘用、自主创业的动力加强。同时，原始积累也支撑了新兴市场主体的诞生。

　　“后续要考虑的是，如何让‘新生’企业活得长、活得好，真正成为活跃的市场主体，最终做大、做强、做优。”何建华指出，这需要政府提供良好的生存发展条件，进一步改善营商环境，如缩减注册登记的审批流程、实施“一网通办”等简化手续、出台鼓励中小微企业创新创业的系列举措等。

　　“经济转型升级和科技创新发展孕育着更多新业态和新模式，也给创新创业提供更大空间和潜力。”何建华进一步表示，上海应培育和激活中小微企业的竞争力，吸引受过良好教育、有创意的年轻人集聚创业。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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