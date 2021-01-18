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指数化投资加速，2021年炒股还是养基？

2021年01月18日07:51 | 来源：人民网－国际金融报　
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指数化投资趋势下，基金经理“抱团取暖”的现象仍将持续。同时注册制下，A股市场生态正发生改变，逐渐去散户化，机构化进程加快。

新年以来，资金抱团斥资买入核心资产，市场上屡屡出现指数涨而大多数个股跌的现象。我国指数化投资也步入“快车道”。

多位分析人士在接受《国际金融报》记者采访时表示，春季躁动行情如今已经进入后半场，机构资金抱团是趋势，短期内不会瓦解。受价值观和投资环境的双重影响，行业核心龙头以及景气度清晰的行业将成为机构资金追逐的对象，叠加国内居民储蓄搬家、海外资金对中国资产的青睐，有望带来核心资产价值重估，未来可能需要时间和业绩来消化估值。

此外，多位首席经济学家近期表示对2021年A股保持谨慎态度，市场将会剧烈波动，上半年经济有过热倾向，带来股市疯狂上涨，之后或震荡下跌。

春季行情进入尾声？

2021年以来，A股上演春季躁动行情，在白马蓝筹股的带动下，大盘指数大涨而个股跌多，近日A股指数回调而个股涨多。贵州茅台、中国中免、比亚迪、五粮液、宁德时代等大市值个股大涨后出现回调，这无疑“松动”了市场的信心。

华鑫证券首席策略分析师严凯文向《国际金融报》记者分析，信号很明显，春季躁动行情基本进入尾声，白酒、新能源汽车等个股获利回吐，虽然目前不能称已经见顶，但可以说大盘指数上涨已经进入后半场。如果机构进行第二次抱团，大盘将要涨至3600点至3700点。

“由于2021年初以来A股上涨速度过快，在微观流动性充裕背景下，出现了部分龙头个股的估值大幅溢价的情况，未来可能需要时间和业绩来消化估值。”严凯文进一步分析，从现阶段白酒行业来看，白酒行业PE-TTM（滚动市盈率）为63倍，2020年归母净利润增速预期为12.43%，而2019年12月末PE-TTM为33倍，2019年归母净利润增速为17.54%。通过对比，白酒行业整体“估值-盈利”性价比下降。

“目前龙头公司估值的上涨，有其背景原因。比如外资的大量涌入、经济的持续修复、人们储蓄的转移等，都使得市场的流动性更加充裕，因而当前估值高于历史平均估值。”如是资本董事总经理张奥平告诉《国际金融报》记者。

从成交金额角度来看，两市交投活跃。截至1月14日，两市成交额连续9个交易日突破万亿元，日均成交金额为11780亿元，相比2020年12月的8141亿元增长44.7%。居民端资产配置逐渐转向股票，购买方式更多是通过基金等机构投资。2020年股票型基金、混合型基金发行规模合计达1.9万亿元，达到历史最高水平。

机构抱团是否瓦解？

机构抱团能否持续？对于当前白马蓝筹股的回调，市场直呼机构抱团有所松动，是否出现瓦解信号？

“这不能称为机构抱团瓦解，未来资金抱团是趋势，但结构上会有所不同。”严凯文告诉《国际金融报》记者，机构资金的抱团，主要是受价值观，以及投资环境的双重影响。机构类资金占A股总市值的比例超50%，一方面是由于全球优质核心资产的缺乏，行业核心龙头以及景气度清晰的行业成为机构资金追逐的对象；另一方面叠加国内居民储蓄搬家、海外资金对中国资产的青睐，带来核心资产价值的重估。

“机构抱团行情其实也是机构选择趋同的结果，机构和市场给予其高市盈率、高估值，也符合正常逻辑。”张奥平向《国际金融报》记者分析，首先，这些龙头公司竞争优势稳固、盈利能力表现良好、有长期增长的稳定性。其次，近两年来市场资金端机构化越来越明显。不管是新发基金还是增量资金，散户市场逐步向机构化演变，导致重仓的白马股被不断推高。同时，伴随注册制改革的推进，投资者们也在不断调整自己的策略，适应新的市场环境。

张奥平指出：“抱团突然瓦解的前提是龙头公司基本面发生转变，这个突然转变的可能性是非常小的。如果它们的业绩表现的是比较稳定的增长，即使是回调也不会出现瓦解，而长期表现可能将是震荡上行。所以，长期来看，这种资金端机构抱团的发展方向将在未来持续下去，伴随着A股的机构化，优质龙头公司将继续得到机构资金关注。”

瑞银证券A股策略分析师孟磊在接受《国际金融报》记者采访时表示，机构抱团在短期内不太可能瓦解，但部分板块龙头企业估值会面临一定盘整压力。关于板块和龙头企业替代，比如说新能源板块，如果未来出现更好的板块能够取代，届时抱团自然瓦解。

“A股首次蓝筹股泡沫已至，是风险偏好低位、宏观流动性不急转弯、微观交易流动性超预期三维共振的结果。短期抱团难瓦解，但伴随流动性拐点的出现，泡沫将消散。”国泰君安策略团队认为，目前市场龙头行情已脱离预期环节走向交易维度，且行情在“广度”与“深度”均有表现，从好赛道龙头转向普通赛道龙头。这并非基本面预期维度能够左右，而是交易维度进一步强化的结果。

投资者炒股还是养基？

2021年，随着注册制改革不断深化，A股上市企业继续扩容，居民储蓄资金等增量资金纷纷入市。备受关注的是，如何配置资产？随着指数化投资加速，尤其是在基金“抱团追龙”情况下，普通投资者是选择炒股还是养基？

“2021年A股将呈现宽幅震荡的结构性行情。”严凯文预测，“核心原因在于支撑和制约A股的核心因素将一直处于相互交织的状态，紧信用下的降估值与全A盈利修复相互影响。”随着流动性宽松阶段逐步退出，个股估值降维度将是必然，核心上涨逻辑也将回归盈利修复。从投资角度出发，严凯文认为，军工、新能源汽车产业链、光伏未来依然值得期待。

“随着中国市场逐渐进入指数化，下一步是寻找各个指数中最大型股票。中国头部公司主要集中在金融、医药、酒类、食品、消费、工业等板块。”交银国际首席经济学家洪灏近日表示，不要太纠结上证指数的点位，因为市场在不断扩容，2021年中国市场的扩容量或是历史上最高之一。推荐上证50、沪深300、恒生国际指数，以及它的估值相对低的股票，这些指数中的头部公司带来的回报一定大于指数。

在张奥平看来，机构的逻辑还是趋向于找到行业当中具有发展潜力的龙头股，未来个股“一九分化”趋势明显。2021年经济复苏下，业绩有望好转，政策方面也不会出现“急转弯”变化，上半年重点还是在于新基建以及大消费行业，科技公司目前的业绩可以支撑其资本价值，但是过高或者基本面出现问题的科技个股也会有所改变。

张奥平建议，对个人投资者而言，对于趋势的判断是最重要的。全面注册制箭在弦上，整个资金端在逐步实现机构化。个人研究能力再强，也不能比拟专业机构团队。因此建议将资金交给机构，通过买基金的方式参与投资。随着市场变量的增多，很多投资者过去的投资经验很难再复制。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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