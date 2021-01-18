白酒股连续大跌，让投资者不禁怀疑，“喝酒行情”是否结束？从场内资金流入情况来看，一部分资金依旧看好消费主题ETF。

近期市场走势分化，基金重仓抱团的白酒等热门板块全线大跌。对于风格是否轮动，市场众说纷纭。

从ETF的场内资金流入情况来看，一部分资金依旧看好消费主题ETF。东方财富Choice数据显示，截至1月13日，已上市的7只消费主题ETF年内净流入份额合计达到2.43亿份，按照区间成交均价计算，年内净流入资金超过10亿元。

外资扫货的品种也包括部分消费股。数据显示，自1月6日以来，代表外资主力的北上资金已经连续7日净流入A股，合计净流入412.72亿元。具体来看，沪股通和深股通年内活跃的成交股中，包括多只新能源、食品饮料、科技等个股。

但一些基民认为，消费股太贵，短期可能会谨慎参与。消费基金，还能买吗？

消费ETF获资金追捧

“这两天亏的基本把前两天赚的全部抵消，还倒贴了成本。”上海一名投资者小谭无奈地说，由于自己看不懂其他行业投资逻辑，只好跟随基金一起抱团消费，买入了多只消费主题基金。 90后基民小王展示了自己的基金持仓，他将手里的新能源基金和消费基金在近日全部抛掉，买入了半导体等主题基金，目前手里还持有一只军工主题基金，此外他还在考虑其他主题基金。

深圳的一名投资者则一直在犹豫，当前时点是否该买入金融地产等主题基金，他的投资逻辑在于部分ETF场内价格较低，也许会有一定的“上车”机会。 上述多位投资者的分享表明，市场短期调整带来的持仓收益变动，给他们接下来的投资决策带来了困扰。

天天基金网显示，1月13日，有40余只基金单日净值跌幅超过3%，最大跌幅达到4.34%，是一只新能源主题基金。净值跌幅排在其后的，不乏多只新能源主题基金。1月14日，航空航天和白酒板块领跌，多只军工ETF场内跌幅超出同类，酒ETF、多只消费主题ETF场内价格也出现一定幅度调整。

但从资金的流向来看，市场对消费股依旧有投资偏好。东方财富Choice数据显示，截至1月13日，已上市的7只消费主题ETF年内份额增长超2亿份，按照区间成交均价计算，合计净流入资金高达10亿元。

资金还会抱团？

截至1月14日收盘，除了航空航天板块多只个股跌停外，白酒板块也有个股登上跌停名单。酒鬼酒开盘不久便跌停，盘中曾短暂开板随后再次跌停。口子窖、五粮液等十余只个股盘中跌幅超5%，白酒板块市值蒸发2000亿元。1月15日，白酒板块继续领跌。

对于白酒板块的调整，有券商分析师认为，是因为前期涨幅较大以及市场对抱团资金的担忧。

多数投资者选择买入食品饮料基金，主要是看中这类基金重仓股中持有多只白酒股，而从白酒龙头股过往股价涨幅来看，确实存在一定价值投资机会，但目前长期持有白酒股是否就一定是价值投资？

嘉实基金经理张金涛认为，过去几年像白酒这一类的资产，包括其他的食品饮料，有一个估值重估。确实本身的基本面还是不错的，持续的盈利增长，壁垒比较深厚。现阶段的问题在于，由于它的估值越来越贵，目前一直买它或者一直持有它，还有多少的收益空间？ 指数维持高位震荡的结构性行情下，龙头抱团是否能延续？

私募排排网未来星基金经理胡泊在接受《国际金融报》记者采访时表示，近期市场出现轮动特征，资金抱团的白酒和新能源等板块出现一定幅度调整，尤其是一致预期较高的军工板块，从盘面看，有可能是机构在做抱团行业的轮动。抱团的核心要素是业绩和市场的一致预期，如果抱团个股股价出现严重透支的情况，也有可能会导致轮动和分化的现象。因此，白酒股的抱团也有可能会出现分化。

优美利投资总经理贺金龙向记者分析称，抱团方向板块出现分化，市场分歧会逐渐加大，但抱团完全瓦解很难，因为此类板块中很多成份股基本上是业绩稳定成长的方向，出现一定程度的回调是正常的。

“当前的白酒板块不能简单理解为资金抱团。”榕树投资研究总监李仕鲜认为，短期来看，由于市场资金较为充裕，导致白酒板块的整体估值有所提升，也有估值回归的可能。但长期来看，白酒板块依然是最佳的配置领域。

消费板块将保持高估值

从近三年的市场投资风格来看，全球市场投资的好赛道基本聚焦于消费、医药、科技。数据显示，截至1月14日，近三年来，A股食品饮料、电子、医药生物行业指数涨幅分别为137.01%、47.51%、46.31%，分别位居行业指数涨幅榜第一、第四和第五。可见，拉长时间来看，食品饮料依旧是涨幅最大的行业指数。

对于食品饮料行业长期出色的表现，贺金龙认为，作为兼具业绩确定性和成长性的标的，食品饮料受到抱团资金的青睐，在市场上表现突出，长期来看会成为常态。可以关注2020年因疫情受损的连锁行业、餐饮行业等上游行业的表现，以及前期因为短期波动和宏观政策的影响，这些都是决定春节前是否还会有躁动行情的关键因素。

在业内人士看来，消费行业将长期存在高估值水平。

李仕鲜认为，消费品行业的盈利确定性较高，因此全球消费品行业都享受了一定的估值溢价。而且由于国内优质消费品龙头上市公司具有一定的稀缺性，长期来看，消费品估值都将保持在较高估值水平。

但这并不排除未来存在市场风格转换的可能。

胡泊认为，未来消费股的高估值要么通过时间，要么通过空间来消化。一方面可以通过行业本身的高增长和高成长来消化其高估值，另一方面可以通过股价的调整来消化。节前的躁动行情已经进入到下半段，行业的轮动现象依然需要观察。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)