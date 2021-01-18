平安资管董事长万放：有助于行业齐头并进

业内首次就机构综合评价标准达成一致共识，增强了保险资管公司间的可比性，有助于行业齐头并进。

《办法》充分考虑了保险资管行业的独有禀赋，也兼顾了国内资产管理机构的共性，设置五大评级维度，涵盖公司治理与内控、资产管理能力、全面风险管理、交易与运营保障、信息披露等关键领域。

各维度项下，进一步细化了一二级指标，在指标描述、权重分配、档位划分等具体设置上，银保监会采用了定量与定性相结合的科学方法：一方面，制定过程中广泛采纳机构意见，收集行业数据作评测，确保行业代表性、普适性；另一方面，借鉴国内外领先实践经验，有机融入评级体系，树标杆，明典范，确保评级体系的先进性。

因此，这套监管评级标准不仅是全行业行为规范的“主标尺”，更是各家保险资管公司的“体检工具”，有助于机构发现问题，查缺补漏、找准定位、看齐标杆，持续加强自身能力建设。

《办法》正式宣告分类监管时代的来临，有利于促进保险资产管理行业合规稳健经营和高质量发展。

泰康资管总经理段国圣：对监管具有基石意义

《办法》对保险资产管理公司的监管具有基石意义，有助于形成更全面、更统一的行业规范，有利于保险资管行业长期稳定健康发展。

《办法》从公司治理、资产管理、运营保障、风险控制等方面都提出了具体要求，总体而言从三个方面为保险资管公司不断提高自身投资和经营能力提供方向指引。

一是要明确角色定位，继续坚持专业化道路。履行受托职责、保护委托人利益是资产管理公司的根本所在。为满足不同委托人的资金运用要求，背后需要专业化支撑，建立健全完善的资产配置体系，覆盖全品种的投资研究和报告机制，以研究引导投资，产生良性互动。

二是重视人才和队伍建设，强化组织管理。这不仅来源于监管对于部门设置、人员配置、绩效考核方面的要求，更是处于不同发展阶段的公司都面临的亘古不变的命题，一个梯队完备、激励有效的组织才能取得卓越的业绩，保持市场竞争力。

三是拥抱科技，借助技术的力量带来管理效能的提升。科技赋能在资产管理公司发挥的作用是全方位的。《办法》明确要求建立投资管理信息系统、客户服务系统、风险管理信息系统，将对行业产生积极影响：自动化的投资决策和交易流程，将大大降低运营成本；投研分析依托信息系统，将更具体系化和及时性；实时的舆情跟踪系统提升风险管理的全面性和有效性，以应对违约常态化的挑战。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)