众所周知，家电制造企业受生产要素价格波动影响较大，其中用于制造家电产品的主要原材料为各种等级的铜材、钢材、铝材和塑料等，成本占比较大，若原材料价格出现较大波动，将会对公司的经营业绩产生影响。

在上游原材料价格上涨压力下，岁末年初，家电行业迎来了新一波涨价潮。

1月中旬，《国际金融报》记者实地探访了上海浦东一家家电卖场，通过与多家国内外家电品牌工作人员交流得知，不少家电品牌已经通知进行价格上调，还有些品牌也即将涨价，涉及到的品类包括空调、洗衣机、冰箱、厨电等。

“基本上冰箱、洗衣机、空调、油灶等品类都要涨价了。”一位国内白电巨头的导购向记者表示，一般家电产品涨价后就不会再降价了。

家电产品普遍涨价

通过与多家家电企业线下店的员工交流，记者获悉，这一轮的家电产品价格调整涉及到的并非只是某一家企业或者某一个品类。

在空调销售区域，格力电器店内工作人员称，目前不是所有空调都涨价了，但已经有几款型号已经上调了价格。美的工作人员表示，现在还没有涨价，但接下来估计也要发通知了。

此前，海信部分空调产品也已提价。一位海信经销商向记者表示，海信涨价已经是比较晚的了，涨价之后就不会再降价了。除了空调，冰箱和洗衣机也涨价了。

“昨天晚上刚接到的调价通知。”在海尔产品销售区，一位工作人员向记者表示，涨价之后，一台洗衣机的价格大概会涨300-500元不等。在厨电销售区域，一位工作人员也表示，行业普遍涨价，油烟机和燃气灶的涨幅大概在300元左右。

多位家电品牌工作人员向记者建议，为避免之后再涨价，顾客可以先提前下单，然后根据装修的进度来确定配送和安装时间。

事实上，从去年下半年开始，家电行业便开始进行新一轮的涨价。第三方机构奥维云网监测数据显示，2020年12月，线上市场中，彩电均价2569元，同比涨幅达27%；洗衣机均价同比提升10.2个百分点；空调行业均价2947元，同比上升19.3%。线下市场中，彩电均价4717元，同比增长21.5%；洗衣机行业均价受滚筒结构性增长拉动，同比增长8.2个百分点；空调行业均价3837元，同比上升9%。

原材料价格上涨的压力

多位家电企业工作人员表示，此番产品涨价主要是受到上游原材料价格上涨的影响。

众所周知，家电制造企业受生产要素价格波动影响较大，其中用于制造家电产品的主要原材料为各种等级的铜材、钢材、铝材和塑料等，成本占比较大，若原材料价格出现较大波动，将会对公司的经营业绩产生影响。

以格力电器为例，其2020年中报显示，其与关联方交易中，最大的一笔便是和压缩机企业海立的原材料采购。而在2020年12月，包括海立在内的多家压缩机企业均发布了涨价通知，其背后的原因也是因为铜、铝、钢、铁等大宗原材料价格出现大幅度上涨。

国家统计局官网显示，2020年3月下旬，有色金属中电解铜的价格为38474.1元/吨，到了12月下旬，其价格已经涨到了58290元/吨。1月8日，沪铜盘中一度突破60000元/吨。此外，2020年，铝材、钢材等原材料价格也有所上涨。

信达证券近日研报显示，本周主要原材料价格多延续上涨趋势，其中铜价同比上涨36.08%，铝价同比上涨7.82%，冷轧板均价同比上涨39.97%；塑料价格逐渐回落，最新中塑指数同比下降0.43%，预计未来原材料价格仍保持上涨趋势，将会对家电企业成本端造成一定压力。

在彩电领域，面板价格上涨也促使终端企业进行了价格调整。根据技术研究机构Omdia近期报告，2020年6月以来，液晶电视面板出现短缺，价格强劲反弹，2020年第四季度，液晶电视面板的平均售价(ASP)，尤其是50英寸以下的液晶电视面板，在连续5个月上涨后，上升到2017年第四季度的水平。

Omdia报告称，在液晶电视面板价格飙升的情况下，液晶电视品牌和OEM厂商仍然实现了盈利。然而，现在他们的盈利能力正在迅速消退，一些电视品牌开始提高零售价格。

除了原材料价格上涨，人力和物流成本也给家电企业盈利带来压力。一位海信员工向记者表示，在国内，工厂人力和物流涨价，在国外，因为疫情，一些高端产品所需要的进口材料在物流运输上遇到挑战，这些都促使了终端产品价格上涨。

对行业有利有弊

2020年上半年的家电行业在疫情影响下，线下客流量大幅下滑，销售一度停摆，多家公司在降薪裁员中艰难求生。财务数据显示，2020年前三季度，格力电器、海尔智家、海信家电、苏泊尔、惠而浦等多家家电上市公司出现了利润同比下滑，其中部分企业出现了净亏损。

对家电企业来说，上游原材料价格上涨、疫情下人力和物流的压力增加了企业成本和盈利困难，而提高终端价格在一定程度上则可以给企业减缓部分压力。

家电行业刘步尘向《国际金融报》记者表示，从企业经营角度来看，这一轮产品涨价有利有弊，疫情之下，整体家电市场萎缩，盈利压力增大，终端产品涨价会提升产品的平均毛利，但最大的问题是产品涨价后，销量是否会受到影响。

对于大部分老百姓来说，日常生活中使用的大件家电始于刚需产品，但若持续涨价，对消费者的购买欲望或许会起到抑制作用。一位即将进行装修的上海市民向记者表示，正在考虑购买家电，已经看中了一款上万元的卡萨帝冰箱，但如果涨价后产品价格超出其心理预期，那么她很有可能会购买其他品牌。

不过，多位行业专家认为，未来价格会逐步趋于稳定。据媒体报道，家电行业协会表示“不会出现家电大涨价”。

刘步尘称，2021年家电产品均价会比2020年有所提高，但不会太离谱，中国的家电是一个过度竞争的产业，不用担心产品价格会涨到消费者买不起的程度。但同时刘步尘也表示，中国的家电产品平均毛利率是偏低的，如果企业盈利下滑，研发力度跟不上，则无法给消费者提供高质量的好产品，希望消费者可以理性看待涨价这件事。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)