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11项具体任务为促消费扩内需护航

主管部门密集表态 内贸流通“十四五”发展规划框架渐明

2021年01月18日08:12 | 来源：经济参考报
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作为促消费扩内需的重要保障，内贸流通“十四五”发展规划的相关信息已密集释放。近日，商务部在“十三五”成绩总结中明确，正在编制《内贸流通“十四五”发展规划》。随后，商务部市场体系建设司接连表示，将加紧推进相关工作进程，并透露围绕“一个战略、两个升级、三个融合”，已初步确定了11项具体任务。

参与规划讨论和制定的专家对《经济参考报》记者表示，新时期发挥国内超大规模市场优势被提升到一个新高度，内贸流通体系将以创新为根本动力，加速向数字化、绿色化方向发展，进一步为消费市场潜力释放畅通渠道。

“流通一头连着生产、一头连着消费，承担着引导生产和促进消费的双重职能，是供给侧和需求侧的桥梁纽带，成为构建新发展格局的重要支撑。”商务部表示，高度重视内贸流通工作，实施消费升级行动计划，出台了一系列创新流通、扩大消费的政策举措，推动我国内贸流通快速发展，消费市场潜力加速释放，对经济增长贡献居于首位。

数据显示，2016年至2019年，我国最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率保持在55%以上。2019年，全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%，拉动经济增长3.5个百分点，连续6年成为经济增长的第一引擎。

同时，中国有14亿人口，有4亿多中等收入群体，还有充足的市场空间待挖掘。中央财经委员会办公室副主任韩文秀近日表示，2019年我国经济消费率为39%，低于60%左右的世界平均水平，消费潜力巨大。

中国贸促会研究院副院长赵萍在接受《经济参考报》记者采访时表示，近些年消费贡献对于经济增长占主导作用。“十四五”开局之年，发挥我国超大规模市场优势和内需潜力被提升到新高度。内贸流通作为连接生产和消费的重要纽带和桥梁，也被赋予更加重要的任务。她进一步指出，一方面，内贸流通高质量发展服务生产，促进供应链现代化水平提升，提高供应链反应速度，降低供应链成本；另一方面，完善的内贸流通体系，通过引导生产，不断提升供给能力和水平，从而深度挖掘内需潜力，最终形成需求牵引供给、供给创造需求的高水平动态循环。

商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣也对《经济参考报》记者表示，新的发展阶段，建设现代流通体系成为支撑以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要任务。“内贸流通作为现代流通体系的重要组成部分，不仅是投资需求最为活跃的领域，也是满足居民消费需求的主渠道，在满足人民美好生活需要、提高经济运行效率、促进经济持续稳定发展等方面发挥着重要作用。”

事实上，近期以来，商务部已经在加速推进《内贸流通“十四五”发展规划》的编制。2020年12月26日，全国商务工作电视电话会议明确，2021年要建设现代商贸流通体系，打通内循环堵点，促进形成强大国内市场。要优化流通网络布局，培育壮大流通主体。

随后，记者在商务部“十三五”时期内贸流通工作进展总结中了解到，商务部市场建设司正在编制《内贸流通“十四五”发展规划》，围绕内贸流通数字化、智能化与跨界融合，疏通堵点、补齐短板，完善现代商贸流通体系，畅通国内大循环；还将推动完善内外贸一体化调控体系，优化国内国际市场布局，促进国内国际双循环。

商务部市场体系建设司司长周强日前明确，《内贸流通“十四五”发展规划》将围绕“一个战略、两个升级、三个融合”开展流通发展规划编制工作，即“流通先导战略”“流通和消费升级”“商产融合、城乡融合、内外贸融合”，已初步确定了11项具体任务。

近日商务部部长王文涛在接受记者采访时强调，2021年，将推动建设现代商贸流通体系，畅通流通网络“大动脉”，打通城乡流通“微循环”，加快线上线下融合，发展现代流通方式，让流通效率高起来，流通成本降下来。

从近期密集透露的信息来看，新时期内贸流通发展规划正在加速推进，框架逐步清晰。关利欣指出，“十四五”时期内贸流通是从满足国内需求出发，结合新形势新变化对内贸流通提出的新要求，突破传统流通的产业界限和城乡、区域界限，以创新为根本动力，更好发挥现代流通的基础性、先导性和战略性作用。

赵萍进一步指出，以往的内贸流通规划更多聚焦扩大消费层面，“十四五”期间新的突破将以创新为根本，加快转型升级，提高流通体系的数字化智能化水平，从而为上游生产提供更多市场信息，引导企业围绕需求变化加快研发创新，改善生产模式，更适应强大国内市场升级需要，也进一步满足消费升级需求，为扩大内需畅通渠道。

关利欣认为，建设现代化、高效率、低成本的现代商贸流通体系，将畅通消费主渠道，释放强大国内市场的消费潜力。她还表示，要发挥内贸流通体系对生产的服务、反哺和先导作用，推动商产融合，提升供需适配性；要促进城乡融合发展和区域协调发展，增强人民群众获得感、幸福感和安全感；还要构建内外贸深度融合的流通网络，优化配置国内国际两个市场、两种资源，促进国内国际循环畅通。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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