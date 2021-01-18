1月15日举办的国新办发布会再次向市场释放了货币政策未来走向的关键信号。在此次发布会上，中国人民银行副行长陈雨露表示，“2021年，稳健的货币政策会更加灵活精准、合理适度，继续保持对经济恢复必要的支持力度”、“会坚持稳字当头，不急转弯”。而针对下一步降准和利率下调的空间，中国人民银行货币政策司司长孙国峰也做出回应称，“当前利率水平是合适的”、“不论与其他发展中国家相比还是与我国历史上的准备金率相比，目前的存款准备金率水平都不高”。

记者也从发布会获悉，央行将继续用好结构性货币政策工具和精准滴灌的信贷政策，加大对小微企业发展的金融支持力度。与此同时，稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁市场发展的金融支持。

金融对实体经济支持力度加大

金融统计数据就是金融系统的“成绩单”。陈雨露介绍的多个数据显示，在2020年，金融体系对实体经济支持力度明显增强。

货币、信贷增长基本实现年度目标。2020年末，广义货币供应量（M2）同比增长10.1%，比上年末高1.4个百分点；人民币贷款累计新增19.6万亿元，比上年多增2.8万亿元；社会融资规模存量同比增长13.3%，比上年末高2.6个百分点。

信贷结构优化，制造业企业、中小微企业贷款持续发力，金融对实体经济重点领域的精准支持力度加大。2020年，制造业中长期贷款余额增长35.2%，比上年高20.3个百分点，增速已连续14个月上升。普惠小微贷款增长30.3%，比上年高7.2个百分点。同时，房地产调控政策效果逐步释放，房地产贷款余额增速已连续29个月回落。

实体经济融资成本明显下降。2020年末，全国企业贷款加权平均利率为4.61%，比上年末下降了0.51个百分点，创2015年有统计以来的最低水平。

值得注意的是，去年金融系统千方百计降低企业融资成本，圆满实现向实体经济让利1.5万亿元的目标。据孙国峰介绍，通过深化贷款市场报价利率，LPR改革引导贷款利率下降让利5900亿元。再贷款再贴现支持发放优惠利率贷款让利460亿元。债券利率下行向债券发行人让利1200亿元。普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划两项直达工具让利3800亿元。“银保监会还通过督促银行减少收费、支持企业重组和债转股等方式，引导银行让利，这部分让利预计约4200亿元。”孙国峰表示。

货币政策要稳字当头“不急转弯”

1月15日，央行开展5000亿元MLF操作和20亿元逆回购操作，这是本月央行第三次进行20亿元逆回购操作。缩量续作的操作也引发了市场对于未来货币政策是否会收紧的担忧。

孙国峰强调，当前疫情变化和外部环境存在诸多的不确定性，国际经济金融形势仍然复杂严峻，经济恢复基础尚不牢固，货币政策在有力支持实体经济的同时要处理好恢复经济和防范风险的关系。因此，2021年货币政策要稳字当头，不急转弯。

针对下一步降准和利率下调的空间，孙国峰在发布会上也做出回应。他表示，在观察利率水平的时候，应当更多关注实际发生利率的变化。2020年12月企业贷款利率为4.61%，比2019年末下降0.51个百分点，处于历史最低水平，降幅大于LPR同期降幅。“目前经济已经回到潜在产出水平，企业信贷需求强劲，货币信贷合理增长，说明当前利率水平是合适的。”孙国峰称。

谈及未来央行是否考虑降准，孙国峰也表示，2020年人民银行3次下调存款准备金率，共释放长期资金约1.75万亿元。目前金融机构平均存款准备金率为9.4%，其中超过4000家的中小存款类金融机构的存款准备金率为6%，不论与其他发展中国家相比还是与我国历史上的准备金率相比，目前的存款准备金率水平都不高。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，1月央行实施全面降准的可能性较小，接下来一段时间货币政策将持续处于“观察期”。“首先，在央行持续通过大规模MLF操作向银行体系注入中长期流动性的背景下，当前中长期流动性已进入较为宽松的状态，央行降准的迫切性下降。其次，春节前市场资金面趋紧，央行可通过加大逆回购操作规模、拉长期限等其他公开市场操作对冲。最后，全面降准会释放较为强烈的货币宽松信号，与当前经济形势及政策目标不相符合。”王青表示。

结构性工具将继续“精准滴灌”

展望2021年，货币和金融政策也将进一步引导资金流向实体经济的重点领域和薄弱环节，体现“有保有压”：支持小微企业等实体经济的体制机制完善，同时实施好房地产金融审慎管理制度。

去年小微企业融资取得了“量增、价降、面扩”的显著效果，截至2020年年底，普惠小微企业余额15.1万亿，同比增长30%。2020年全年共支持3228万户的经营主体，比上年增加524万户。“下一步，人民银行将继续用好结构性货币政策工具和精准滴灌的信贷政策，发挥好全国应收账款融资平台、动产和权利担保统一登记平台的支持作用，加大对小微企业发展的金融支持力度。”陈雨露表示。

值得注意的是，日前举行的国务院常务会议决定延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划。中国民生银行首席研究员温彬指出，2021年外部环境还存在很大的不确定性，经济复苏基础还不牢固，特别是对小微企业等薄弱领域还需要加大金融支持力度。因此，政策延期有助于小微企业渡过难关，也有助于保市场主体保居民就业目标的进一步实现。

“下一步，人民银行将认真贯彻落实十九届五中全会、中央经济工作会议部署，坚持‘房住不炒’定位，租购并举，因城施策，保持房地产金融政策连续性、一致性、稳定性，稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁市场发展的金融支持，促进房地产市场平稳健康发展。”中国人民银行金融市场司司长邹澜表示，他还透露，按照“租购并举”的方向，将加快研究金融支持住房租赁市场的政策。近期将公开征求社会意见。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)