15日，国家统计局发布2020年12月份商品住宅销售价格变动情况显示，2020年，我国全面落实房地产长效机制，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。但也可以看到，2021年市场向核心城市聚焦，部分城市房价面临较大上涨压力。

数据显示，2020年12月，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，北京、上海和广州分别上涨0.3%、0.2%和0.7%，深圳下降0.1%。二手住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均上涨0.1%，涨幅均与上月相同。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.1%和0.2%，涨幅均与上月相同。

中原地产首席分析师张大伟表示，2020年，在7至8月楼市冲高后，四季度整体楼市开始了出现了涨幅放缓，但是在12月二三线城市房价基本稳定的情况下，一线城市出现了明显的翘尾现象。

贝壳研究院首席市场分析师许小乐表示，年底市场翘尾行情明显高于以往。贝壳研究院数据显示，四个一线城市2020年12月二手住宅成交量环比增加20.5%，其中广州及上海月度成交量创下2019年以来新高。

“四个一线城市二手房价格上涨幅度明显在加快。”张大伟表示，疫情影响下，大量的出国读书人群回流，增加了市场需求，一线城市学区房的需求明显上升，包括深圳、上海、广州、北京这一轮年底翘尾学区房表现明显。

但张大伟预计，虽然从成交来看，2020全年成交额高达17万亿左右，再次刷新历史纪录。但随着新一轮调控政策继续升级，房价大部分城市上涨的趋势不变，涨幅会继续放缓。他认为，楼市热度仍将向核心城市聚集，一线城市有可能成为未来一季度房价上涨龙头。

对此，上海易居房地产研究院助理研究员赵亦琪也表示，2020年12月，70城二手房价环比涨幅为0.12%，接近“偏冷”区间。目前热点城市基本都已收紧调控政策，且房地产金融政策进一步收紧。此外，“房住不炒”导向，各地政府坚持房价维稳目标，大城市住房问题也将受到关注。预计未来几个月70城房价环比涨幅仍有收窄空间，甚至转负。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)