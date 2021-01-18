12月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.3%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较11月份加快0.3个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长1.10%。2020年，规模以上工业增加值比上年增长2.8%。

分三大门类看，12月份，采矿业增加值同比增长4.9%，增速较11月份加快2.9个百分点；制造业增长7.7%，增速与上月持平；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.1%，加快0.7个百分点。

分经济类型看，12月份，国有控股企业增加值同比增长6.4%；股份制企业增长7.0%，外商及港澳台商投资企业增长8.5%；私营企业增长7.6%。

分行业看，12月份，41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长1.5%，纺织业增长5.2%，化学原料和化学制品制造业增长7.5%，非金属矿物制品业增长7.5%，黑色金属冶炼和压延加工业增长10.7%，有色金属冶炼和压延加工业增长3.8%，通用设备制造业增长11.1%，专用设备制造业增长8.7%，汽车制造业增长9.7%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长8.7%，电气机械和器材制造业增长15.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.4%，电力、热力生产和供应业增长5.4%。

分地区看，12月份，东部地区增加值同比增长8.8%，中部地区增长6.9%，西部地区增长4.5%，东北地区增长8.3%。

分产品看，12月份，612种产品中有417种产品同比增长。钢材12034万吨，同比增长12.8%；水泥21333万吨，增长6.3%；十种有色金属575万吨，增长8.6%；乙烯208万吨，增长11.3%；汽车280.4万辆，增长6.5%，其中，新能源汽车23.8万辆，增长55.6%；发电量7277亿千瓦时，增长9.1%；原油加工量6000万吨，增长2.1%。

12月份，工业企业产品销售率为98.4%，与上年同月持平；工业企业实现出口交货值12753亿元，同比名义增长9.5%。

(责编：杨曦、刘阳)