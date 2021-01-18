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2020年1—12月份全国固定资产投资（不含农户）增长2.9%

2021年01月18日10:32 | 来源：国家统计局
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2020年1—12月份，全国固定资产投资（不含农户）518907亿元，比上年增长2.9%，增速比1—11月份提高0.3个百分点。其中，民间固定资产投资289264亿元，增长1.0%，增速提高0.8个百分点。从环比速度看，12月份固定资产投资（不含农户）增长2.32%。

分产业看，第一产业投资13302亿元，比上年增长19.5%，增速比1—11月份提高1.3个百分点；第二产业投资149154亿元，增长0.1%，1—11月份为下降0.7%；第三产业投资356451亿元，增长3.6%，增速提高0.1个百分点。

第二产业中，工业投资比上年增长0.1%，1—11月份为下降0.8%。其中，采矿业投资下降14.1%，降幅扩大4.9个百分点；制造业投资下降2.2%，降幅收窄1.3个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长17.6%，增速提高0.1个百分点。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长0.9%，增速比1—11月份回落0.1个百分点。其中，铁路运输业投资下降2.2%，1—11月份为增长2.0%；道路运输业投资增长1.8%，增速回落0.4个百分点；水利管理业投资增长4.5%，增速提高1.4个百分点；公共设施管理业投资下降1.4%，降幅收窄0.4个百分点。

分地区看，东部地区投资比上年增长3.8%，增速比1—11月份提高0.3个百分点；中部地区投资增长0.7%，1—11月份为下降0.7%；西部地区、东北地区投资分别增长4.4%和4.3%，增速均提高0.2个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资比上年增长2.8%，增速比1—11月份提高0.5个百分点；港澳台商企业投资增长4.2%，增速回落0.3个百分点；外商企业投资增长10.6%，增速回落0.6个百分点。

(责编：杨曦、刘阳)

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