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宁吉喆：2020年经济社会发展的主要目标任务已完成 且好于预期

2021年01月18日11:06 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月18日电 （杨曦）国家统计局局长宁吉喆今日在介绍2020年国民经济运行情况时表示，2020全年经济社会发展主要的目标任务已经完成，并且完成的情况好于预期。总体上看，我国经济在极不平凡之年取得了极不平凡的成就，交出了一份让人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。这些成绩是在新冠肺炎疫情肆虐全球、世界经济陷入严重衰退、外部环境更加复杂严峻的情况下取得的，来之不易，成之惟艰。

宁吉喆指出，“十三五”规划圆满收官，全面建成小康社会胜利在望，主要表现在以下几方面：

一是统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果。经过全国上下的共同努力，我国率先控制住疫情，率先复工复产，率先实现经济正增长。3月下旬，本土疫情传播基本阻断，4月中旬，规模以上企业开工率超过了90%。二季度GDP增长3.2%，由负转正。三季度增长4.9%，四季度增长6.5%，全年经济增长2.3%，预计将成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。1万亿美元以上的主要经济体全球有18个，现在大多数国家的数据还没出来，根据前三个季度的数据，我们是唯一正增长的，也是全年唯一正增长的。2020年我国GDP达到101.6万亿元，经济总量迈上百万亿元新的大台阶。

二是决战脱贫攻坚取得决定性胜利。现行标准下农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，绝对贫困现象历史性消除。贫困地区农民居民收入较快增长，2020年贫困人口较多的广西、四川、贵州、云南、甘肃、宁夏、新疆七个省（区）农村居民人均可支配收入名义增速均高于全国农村居民增速0.2-1.7个百分点。

三是宏观调控成效显著。季度的经济增长指标恢复至常态水平，四季度，GDP同比增长6.5%，比上年同期高0.7个百分点；规模以上工业增加值增长7.1%，比上年同期高1.1个百分点。全年就业物价预期目标较好完成，2020年全国城镇新增就业1186万人，超额完成了全年目标任务。全国城镇调查失业率全年平均5.6%，低于6%左右的预期目标。2020年居民消费价格指数CPI比上年上涨2.5%，低于3.5%左右的预期目标。居民收入增长与经济增长基本同步，2020年全国居民人均可支配收入实际增长2.1%，与经济增长基本同步。国际收支总体改善，2020年末，外汇储备余额32165亿美元，比上年末增加了1086亿美元。单位GDP能耗实现了下降，2020年单位GDP能耗比上年下降0.1%。政府工作报告提出的宏观调控的主要目标已经实现，好于预期。

四是“六稳”“六保”落地显效。居民就业得到保障，12月份，全国25-59岁就业主体人口的城镇调查失业率为4.7%，恢复至上年同期水平。基本民生保障有力，2020年全国居民人均转移净收入同比名义增长8.7%，这表明兜底保障的力度加大。市场主体活力增强，1-11月份，规模以上工业企业实现利润同比增长2.4%，连续6个月增速保持两位数增长。粮食能源供给增加，2020年粮食总产量13390亿斤，一次能源生产总量比上年增长2.8%左右。产业链、供应链基本稳定，行业的增长面持续拓展，2020年规模以上工业41个大类行业中25个行业增加值实现增长，比前三季度增加5个。基层运转得到较好维护，1-11月份全国一般公共预算支出中，与基层“三保”有关的社会保障和就业、住房保障、扶贫支出分别增长9.8%、9.5%、9.2%。

五是改革开放创造发展奇迹。多种所有制企业效益均得到改善。11月份，国有控股规上工业企业利润同比实现两位数增长，连续6个月正增长。1-11月，外商及港澳台投资规上工业企业利润增长4.3%，增速比前三季度加快1.7个百分点；私营规上工业企业利润增长1.8%，前三季度是下降0.5%，表明多种所有制工业企业效益全面提升。供给侧结构性改革深入推进，四季度全国工业产能利用率达78%，比三季度回升1.3个百分点，为2013年以来的最高点。“放管服”改革成效继续显现，1-11月，日均新设企业2.2万户，日均净增1.2万户。2020年，高技术制造业增加值比上年增长7.1%，快于全部规上工业增加值4.3个百分点；实物商品网上零售额增长14.8%。外贸外资增长好于预期，在全球贸易和跨境投资大幅萎缩的情况下，2020年我国货物进出口总额创历史新高，比上年增长1.9%。1-11月份，实际使用外资同比增长6.3%。

六是全面建成小康社会取得伟大历史性成就。“十三五”规划主要目标任务已经完成。国内生产总值突破100万亿元，人均国内生产总值超过1万美元，经济结构持续优化，重大工程项目基本完成，我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶。三大攻坚战取得重大突破，脱贫攻坚成果举世瞩目，5575万农村贫困人口实现脱贫。第一批脱贫攻坚普查结果显示，1385万建档立卡贫困户全部实现了“两不愁三保障”，即不愁吃不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全有保障，饮水安全也得到保障。污染防治效果显著，2020年全国337个地级及以上城市空气质量平均优良天数的比例达87%，比上年提高5个百分点。防范化解重大风险取得成效，金融风险总体可控，地方政府债务余额控制在全国人大批准的限额之内。人民生活水平显著提高，城镇新增就业五年超过6000万人，已建成世界上规模最大的社会保障体系，基本医疗保障覆盖超过13亿人，基本养老保障覆盖近10亿人。“五位一体”总体布局统筹推进，我国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面加强，全党全国各族人民的自信心、自豪感和凝聚力、向心力显著增强。

 

(责编：杨曦、刘阳)

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