记者胡俊

原标题：死灰复燃！ 曾经的“一姐”主播陈一发儿重现YY直播

2018年前斗鱼主播陈一发儿公然挑战道德底线、调侃历史惨痛记忆引发全国人民不满，最终被处以全网禁播。近日，中国网记者接到网友投诉，主播陈一发儿“死灰复燃”，多次在YY直播平台开展音频直播活动，在线真实观众人4千余人。

(2020年11月21日晚上23点 YY直播67373话题部,陈一发儿直播间)



于是，中国网记者在2020年11月18日和12月31日两次在YY直播67373话题部直播间观看主播陈一发儿音频直播。虽然主播陈一发儿全程直播并未露脸，但声音可以清晰识别确认本人。本应全网禁播的主播陈一发儿在YY直播平台打开了复播的“缝隙”。

禁播的陈一发儿重现YY直播

“粉丝下岗？偶像也不下岗了嘛。我不下岗谁下岗，带头下岗，为国家着想。”主播陈一发儿在直播回复粉丝的弹幕时表示，这或许是对自身被全网禁播的调侃或对现实无奈。

回顾主播陈一发儿封禁，2018年江苏网警接网友举报，斗鱼直播平台主播陈一发儿在早年直播过程中，曾公然把南京大屠杀、东三省沦陷等民族惨痛记忆，作为调侃的笑料。随后有网友爆料，陈一发还在游戏中，把游戏人物动作戏称为“参拜靖国神社”，引发诸多网友严重不满。



（江苏网警微博截图）

当主播陈一发儿不当言论引发众人愤怒之时，斗鱼直播平台在其官方发布了对陈一发儿的处理公告：即日起，封禁主播陈一发儿的直播间；向上级主管部门报告，并提交相关资料，按照相关国家法律法规要求严肃处理。值得一提的是，斗鱼直播虽然主动封禁陈一发儿，但在其直播间仍可以打赏和发弹幕，为此斗鱼直播app付出下架的代价。

至此，主播陈一发儿全网封禁。除了斗鱼直播平台封禁陈一发儿的直播间外，微博注销其高达385万粉丝账号；在QQ音乐、网易云、酷我音乐等各个音乐平台上，不论是搜索陈一发儿的名字，还是她的经典作《童话镇》都已经找不到任何结果。

时隔两年，在主播陈一发儿慢慢从众人视线消失时，记者再次在YY直播平台，在一个真实人数4000余人直播间听见她的声音。

据记者了解，想要进入主播陈一发儿在YY直播平台话题部直播间条件十分简单，能证明自己是老粉丝的任何方式或通过电商平台购买其周边。陈一发儿超话由多个管理人员进行管理，主持会定期更新发布主播陈一发儿近况及每月茶话会播出日期及时间。

中国网记者通过购买主播陈一发儿观看了两次直播。主播陈一发儿YY账号名称为法师-法儿、ID号256977199。

（进入陈一发儿YY直播间要求）



漏洞或默许？ YY直播挑战底线

为何主播陈一发儿可以大大方方重新出现在大众面前开展直播，国家监管没有相关规定吗？事实上，直播行业监管单位曾多次发布直播平台管理及禁止不良主播开播等相关规定。

2016年11月4日，国家互联网信息办公室发布《互联网直播服务管理规定》，要求互联网直播服务提供者应当对互联网直播发布者的真实身份信息进行审核，向所在地省、自治区、直辖市互联网信息办公室分类备案，并在相关执法部门依法查询时予以提供。

2018年8月，全国“扫黄打非”办公室会同工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家互联网信息办公室联合下发《关于加强网络直播服务管理工作的通知》，通知要求落实用户实名制度，加强网络主播管理，建立主播黑名单制度，健全完善直播内容监看、审查制度和违法有害内容处置措施。

国家广播电视总局2020年11月23日发布《关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》，通知要求网络秀场直播平台、电商直播平台要切实采取有力措施不为违法失德艺人提供公开出镜发声机会；要求对于问题性质严重、屡教不改的，关闭直播间，将相关主播纳入黑名单并向广播电视主管部门报告，不允许其更换“马甲”或更换平台后再度开播。

据记者了解，主播陈一发儿已经多次在YY直播开展直播，在国家广播电视总局2020年11月23日发布通知后，12月31日又开展YY跨年直播。

很明确，国家相关监管部门明确要求平台实行实名制管理，并对不良主播实施禁播。记者尝试在YY直播平台开展直播，平台要求主播实名认证后才可以开播，即平台要求采集人脸及身份信息、视频图像信息和操作行为信息；同时在《YY直播管理条例》中明确已在网络禁播黑名单中人员不得开展直播。那么，在YY直播平台在如此紧密周全的的申请主播管理体系下，主播陈一发儿如何“侥幸”成为漏网之鱼，实现直播复出呢？



（YY应用截图：开通YY直播需要人脸识别认证）



或许YY直播平台等待主播陈一发儿在未来某一天可以实现真正的官方“解禁”，毕竟主播陈一发儿曾为斗鱼直播“一姐”。能吸引流量和收益的主播陈一发儿对YY直播而言也许是一张“王牌”。

据南方都市报报道，根据第三方统计，在被斗鱼封禁而直播间礼物打赏功能并未关闭之际，主播陈一发儿的直播间每天仍能收到上万块的礼物收入，特别在2018年9月11日其直播四周年当天，更是收到超过22万元的礼物打赏。即使到如今主播陈一发儿封禁期间，仍有大量用户为了观看主播音频直播或证明其粉丝大量购买其周边。

同时，记者发现主播陈一发儿在YY直播平台房间号ID是67373046，而斗鱼直播封禁直播间号67373，前面数字完全一致，在平台房间号ID随机生成情况下，如此碰巧实数罕见。

近日，针对视频平台内容安全问题，全国“扫黄打非”办负责人指出，对大型互联网企业加强内容监管，是为了促使其在法治轨道上更加健康发展，有利于规范网络传播秩序，构建良性竞争的大环境。监管部门及时敲响安全管理的警钟，就是要提醒互联网企业时刻不能忘记内容安全的主体责任。

资本逐利但不能违法。YY直播对主播陈一发儿在其直播平台开展直播如是漏洞，那么平台对主播的监管失位难辞其咎；如是默许，让封禁的主播违背监管管理和人民意愿开播，那么是平台是在挑战底线。

(责编：夏晓伦、毕磊)