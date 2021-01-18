人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

宁吉喆：中国GDP突破100万亿元大关具有标志性意义

2021年01月18日11:16 | 来源：人民网-财经频道
小字号

人民网北京1月18日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行2020年国民经济运行情况新闻发布会，国家统计局局长宁吉喆在会上表示，中国国内生产总值突破了100万亿元大关，意味着我国经济实力、科技实力、综合国力又跃上一个新的大台阶。对于全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，都具有十分重要的标志性意义。

第一，这标志着我国综合国力持续增强。2020年，我国国内生产总值达到了101.6万亿元人民币，历史上首次突破100万亿。2000年，我国经济总量迈上10万亿元的台阶，2012年突破了50万亿元，2020年又突破100万亿元。20年内，经济总量规模扩大至10倍，成就举世瞩目。按照目前测算的年平均汇率折算，2020年我国国内生产总值达到14.7万亿美元左右，稳居世界第二，占世界经济的比重预计达到17%左右。2020年，人均国内生产总值连续两年超过1万美元，稳居中等偏上收入国家行列，与高收入国家发展的差距继续缩小。

第二，这标志着我国科技实力不断进步。重大科技成果过去一年持续涌现。“嫦娥五号”成功登月并采样返回，“天问一号”火星探测器成功发射，500米口径球面射电望远镜正式开放运行，“北斗三号”全球卫星导航系统正式开通，载人潜水艇“奋斗号”下潜突破万米，量子计算机“九章”成功研制。“可上九天揽月、可下五洋捉鳖”成为现实。科技创新日趋活跃，为经济高质量发展注入了新的活力。

第三，这标志着我国经济实力显著提升，我国工农业生产能力明显增强。2020年，粮食总产量创历史新高，持续居世界第一位。220多种工业产品产量居世界第一位，制造业增加值预计连续11年居世界第一位。基础设施不断改善，高速铁路营运总里程达到3.8万公里，高速公路里程超过15.5万公里，5G终端连接数已超过2亿，均居世界第一。信息、商务、研发、营销等现代服务业持续发展，金融服务实体经济能力增强，我国的社会生产力已经达到一个新的水平。

第四，这为我国构建新发展格局奠定了坚实基础。加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，关键在于挖掘内需尤其是消费需求的潜力。我国人口规模居世界第一，中等收入群体也是世界最大的，2020年社会消费品零售总额接近40万亿元，最终消费支出超过55万亿元，资本形成总额也接近45万亿元，这将助推我国超大市场规模的优势进一步发挥。

”同时，我们也要清醒地认识到，我国仍然是世界上最大的发展中国家，人均GDP仍略低于世界平均水平，与主要发达国家相比，还有较大差距。我国处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，发展不平衡不充分问题依然突出，城乡区域发展差距还比较大，创新能力仍不适应高质量发展的要求。要实现经济社会发展的远景目标，把我国建设成社会主义现代化国家，还需要艰苦奋斗，不懈努力。“宁吉喆说。

(责编：杨曦、刘阳)

分享让更多人看到

推荐阅读
潜力大：中国经济“破局”的关键支撑
　　2020年，中国经济在风险挑战中破浪前行。 新冠肺炎疫情突如其来，给世界带来全方位冲击。…
韧性强：中国经济“转正”的关键密码
　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved