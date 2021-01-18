人民网北京1月18日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行2020年国民经济运行情况新闻发布会，国家统计局局长宁吉喆在会上表示，中国国内生产总值突破了100万亿元大关，意味着我国经济实力、科技实力、综合国力又跃上一个新的大台阶。对于全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，都具有十分重要的标志性意义。

第一，这标志着我国综合国力持续增强。2020年，我国国内生产总值达到了101.6万亿元人民币，历史上首次突破100万亿。2000年，我国经济总量迈上10万亿元的台阶，2012年突破了50万亿元，2020年又突破100万亿元。20年内，经济总量规模扩大至10倍，成就举世瞩目。按照目前测算的年平均汇率折算，2020年我国国内生产总值达到14.7万亿美元左右，稳居世界第二，占世界经济的比重预计达到17%左右。2020年，人均国内生产总值连续两年超过1万美元，稳居中等偏上收入国家行列，与高收入国家发展的差距继续缩小。

第二，这标志着我国科技实力不断进步。重大科技成果过去一年持续涌现。“嫦娥五号”成功登月并采样返回，“天问一号”火星探测器成功发射，500米口径球面射电望远镜正式开放运行，“北斗三号”全球卫星导航系统正式开通，载人潜水艇“奋斗号”下潜突破万米，量子计算机“九章”成功研制。“可上九天揽月、可下五洋捉鳖”成为现实。科技创新日趋活跃，为经济高质量发展注入了新的活力。

第三，这标志着我国经济实力显著提升，我国工农业生产能力明显增强。2020年，粮食总产量创历史新高，持续居世界第一位。220多种工业产品产量居世界第一位，制造业增加值预计连续11年居世界第一位。基础设施不断改善，高速铁路营运总里程达到3.8万公里，高速公路里程超过15.5万公里，5G终端连接数已超过2亿，均居世界第一。信息、商务、研发、营销等现代服务业持续发展，金融服务实体经济能力增强，我国的社会生产力已经达到一个新的水平。

第四，这为我国构建新发展格局奠定了坚实基础。加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，关键在于挖掘内需尤其是消费需求的潜力。我国人口规模居世界第一，中等收入群体也是世界最大的，2020年社会消费品零售总额接近40万亿元，最终消费支出超过55万亿元，资本形成总额也接近45万亿元，这将助推我国超大市场规模的优势进一步发挥。

”同时，我们也要清醒地认识到，我国仍然是世界上最大的发展中国家，人均GDP仍略低于世界平均水平，与主要发达国家相比，还有较大差距。我国处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，发展不平衡不充分问题依然突出，城乡区域发展差距还比较大，创新能力仍不适应高质量发展的要求。要实现经济社会发展的远景目标，把我国建设成社会主义现代化国家，还需要艰苦奋斗，不懈努力。“宁吉喆说。

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