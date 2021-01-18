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宁吉喆：2021年我国经济有基础有条件延续稳健复苏态势

2021年01月18日11:21 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月18日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行2020年国民经济运行情况新闻发布会，国家统计局局长宁吉喆在会上表示，2021年支撑经济稳定恢复的有利因素较多，我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势。虽然当前疫情防控“外防输入、内防反弹”的压力仍然较大，但我国经济长期向好的基本面没有改变，而且正在显现。

一是物质基础雄厚。目前我国农业基础地位是巩固的，粮食总产量连续6年都超过1.3万亿斤。工业主导作用增强，工业增加值超过30万亿元。基础设施日益完善，交通通信、能源水利保障作用增强。这是2021年我们应对各类风险挑战、支持经济持续恢复，确保人民基本生活的强大物质基础。

二是产业体系完整。经过多年努力，我国已建成了世界上最为完整的产业体系，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。货物贸易总量居世界第一，是120多个国家和地区的最大贸易伙伴。过去一年，面对疫情的冲击，产业体系显示出强大的组织调整能力和韧性。2021年，面临不确定性的考验，我国完整的生产协作体系和配套能力将会继续发挥有效作用。

三是市场空间广阔。我国14亿人口、4亿多中等收入群体、960万平方公里国土面积，拥有全球最具成长性的内需市场，超大规模市场的优势是明显的，随着人均收入水平的提高，消费结构的调整升级将拉动产业结构、投资结构和区域经济结构调整升级，为经济持续发展注入内生动力。新的一年，无论国际风云如何变化，广阔的国内市场都是我们发展的立足之地和回旋空间。

四是科技实力强大。我国科技创新日趋活跃，研发投入总量已达到世界第二，创新成果竞相涌现，已成为世界最大的国际专利申请国，高技术产业和战略性新兴产业加快发展。我们的新兴产业发展势头良好，无论是前几年经济下行压力，还是去年疫情冲击，这点都没有改变。产业的数字化、数字的产业化趋势明显，反过来也促进更多线上消费的实现。这是我国经济高质量发展的创新驱动力。

五是人力资源丰富。我国劳动力供给规模居世界前列，16-59岁的劳动年龄人口近9亿，技能人才达到2亿人，研发人员总量也居世界首位。这为我国经济高质量发展提供了源源不断的人力资本和智力支撑。

”特别是党的坚强领导、显著的制度优势是经济行稳致远、社会安定的根本保证。党中央高瞻远瞩、统揽全局的驾驭能力，中国特色社会主义能够集中力量办大事的制度优势，日臻成熟的经济治理能力，精准有效的宏观调控政策，是统筹疫情防控和经济社会发展不断取得成效的制胜法宝。“宁吉喆强调说。

 

(责编：杨曦、刘阳)

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