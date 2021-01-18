孙阳

国家统计局1月18日对外公布，经初步核算，2020年全年国内生产总值1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。这意味着，我国国内生产总值（GDP）首度突破百万亿元人民币大关，实现历史性跨越。

这个一百万亿，内涵丰富，意义深远。

对内来看，进一步夯实了建设社会主义现代化国家的根基，集聚了高质量发展动能。作为全面建成小康社会的重要标准，GDP突破一百万亿，人均GDP连续两年超过1万美元，象征着我国综合国力和人民生活水平再上新台阶，为如期全面建成小康社会，顺利开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。经济体量的扩大，带来了更大规模的市场和更深厚的内需潜力，为解决结构性问题和提升创新能力留足了回旋空间，也为构建新发展格局、推动高质量发展集聚了新动能。

对外来讲，这意味着中国对世界经济增长的贡献进一步加大，在全球经济中的“分量”更重了。2020年，中国GDP达到14.7万亿美元左右，稳居世界第二，占世界经济的比重预计达到17%左右。超百万亿的经济总量，有助于对外贸易份额扩大和质量提升，有利于进一步吸引外资和推进对外投资，从而促进国内外市场更好联通、相互促进，为参与全球治理改革完善，推动构建人类命运共同体贡献更大的中国力量。

这个一百万亿，来之不易，值得铭记。

近处观之，这是中国有效统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展的重要成果。面对外部环境挑战和新冠疫情冲击，中国率先控制疫情，积极复工复产，落实“六稳”“六保”，经济季度增速从-6.8%、3.2%、4.9%到四季度增长6.5%，实现了V形反弹和直线拉升，充分发挥出中国经济潜力足、韧性强、回旋空间大的特性。同时，市场主体加速数字化转型，高技术制造业增加值比上年增长7.1%，增速比规模以上工业快4.3个百分点，网上零售额117601亿元，比上年增长10.9%，一系列新业态新模式激活了数字经济新动能。

长远考量，这更是坚定不移走改革开放道路和坚持集中力量办大事制度优势的必然结果。从1978年我国GDP尚不足4000亿元，人均GDP200多美元，到2000年GDP突破10万亿元，再到2020年GDP突破百万亿大关、人均GDP超1万美元，20年内，经济总量规模扩大至10倍。中国经济的“加速跑”离不开改革开放这决定当代中国命运的关键一招，体现出“有为政府”和“有效市场”有机结合的强大能力。同时，面对一次次重大历史关头的重大考验，党中央的判断力、决策力、行动力充分彰显，集中力量办大事的制度优势愈发凸显。

这个一百万亿，是里程碑，更是新起点。

中国GDP突破百万亿的发展成就，如果除以14亿人口，则会变得很小；而中国面临的挑战与机遇，如果乘以14亿人口，就会变得很大。一百万亿的GDP总量，意味着更高的起点，更大的难度，更高的要求。

当前，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，全球经济复苏仍然不稳定不平衡，各类衍生风险持续发生。要按照中央经济工作会议的要求，紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。

同时，在加快构建“双循环”新发展格局的进程中，要办好自己的事，坚持底线思维，提高风险预见预判能力，严密防范各种风险挑战。也要继续高举多边主义旗帜，积极参与全球治理改革完善，推动构建人类命运共同体。

志之所趋，无远弗届；穷山距海，不能限也。我们经历过从贫穷到富裕，见证了从落后到崛起，今天，站在新的历史起点上，中国不畏惧山海之远，中国经济必定前路光明。

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