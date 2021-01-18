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财政部首次公布2年期国债收益率

2021年01月18日14:06 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月18日电 （记者任妍）今日，记者从财政部获悉，为进一步健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，更好发挥国债收益率定价基准作用，2021年1月15日，财政部在网站首次公布2年期国债收益率。这是继2014年财政部第一次公布1年、3年、5年、7年和10年等关键期限国债收益率曲线，2015年、2016年陆续增加公布3个月和6个月等短期、30年期超长期国债收益率的又一次创新。此次2年期国债收益率的加入，标志着我国国债收益率曲线中短期价格反映具有较强的国际可比性，建立起涵盖3个月到30年等短、中、长期较为完整的国债收益率曲线。

据悉，为做好2年期国债收益率相关工作，近年来财政部采取了以下措施：

一是从2018年起公布2年期国债全年发行计划，提高发行管理透明度。

二是2018年指导2年期国债期货在中国金融期货交易所挂牌上市，增强2年期国债价格发现功能。

三是逐步增加2年期国债发行频次及完善续发行机制，并在2020年初正式将其纳入关键期限品种，夯实2年期国债一级市场基础。

四是2020年新增2年期国债为关键期限国债做市及做市支持券种，促进2年期国债二级市场流动性水平提升。

财政部有关负责人表示，下一步将研究丰富短期国债品种，尝试日间高频发布国债收益率曲线，提高国债二级市场流动性，积极推动国债收益率曲线的深入应用，进一步发挥国债收益率曲线的定价基准作用，促进国债市场持续稳定健康发展。

(责编：任妍、刘阳)

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