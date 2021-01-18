日前，中国平安联合深圳慈善会、中华社会救助基金会共同发起了以“赤子心，家国情”为主题的2021让爱回家公益项目，鼓励怀有赤子心的务工者们原地过年，并资助每人1500元春节资金。

据了解，自项目启动后，来自45座城市的平安志愿者积极响应，全力寻找身边的“赤子心人物”，为他们送去温暖和鼓励。

来自江苏无锡的志愿者孙瑾对于“赤子心，家国情”公益活动有着极为充沛的热情，她回忆着自己曾接触过的、值得鼓励的“赤子心人物”，在本子上细细拟定了一份名单，最终，确定了52岁的基层劳动务工者林茂祥。

林茂祥妻子的肺癌已经转移到脑补，一直住在中医院，此外，他的一个儿子也有智力障碍，更加重了家里的困难。但他却对妻儿从无怨言，始终辛勤工作支撑家庭，并与两个女儿轮流照顾妻子。

孙瑾表示，她所理解的赤子之心，应该是形容那些非常善良的人。她曾见过两个发生了类似情况的家庭，其中一位丈夫选择离婚，另一位则常年不回家，对妻子不闻不问。所以，她深知这种“不离不弃”背后，是怎样难得的坚强与善心。

实际上，孙瑾在8年前就已投入公益，已经是一个极有经验的志愿者。而她的另一重身份，是平安人寿江苏无锡江阴一区的资深主管。她之所以加入平安，也与这副热衷于公益的热心肠有很深的联系。她提到，自己从公益活动中获得的，是一种很简单的感觉：“做公益能感动别人，也能感动自己，对他人有帮助，我就会特别开心。”故而，她像爱公益一样热爱着自己的事业：“我觉得这份工作特别能帮助到很多家庭，它其实就是在传播爱。我加入平安将满7年了，把这份工作当成自己的终身事业来做。”

她对于公司组织公益活动非常支持，自己也曾经参加过公司组织的2次无偿献血活动，其中一次是她与姐姐主动跟江阴市红十字会牵线搭桥做成的活动。说到“赤子心，家国情”公益行动，她感慨道：“我感觉公司对社会的贡献真的很大，而且这些活动真的特别暖心。”同时，她也表达了对未来的希冀与展望：“我希望针对于贫困家庭和孤寡老人，公司与社会都能够组织更多的公益活动。”

知道自己被选为志愿者时，张雨鑫兴奋至极，立马发了一条朋友圈：“如果你们身边有这样的务工者需要帮助，请及时联系我！”后来，她将那一刻称为在参与本次公益活动时，最深刻、最有感触的瞬间之一：“接到通知时，我觉得我很幸运，可以帮助其他的人了。”

1月6日才收到通知的她，迅速展开了对“赤子心人物”的搜寻。最后，她确定想要鼓励的务工者是25岁的申宇强。从甘肃农村来到上海打工的申宇强，从事着洗车服务工作。他的父亲因疾病导致精神状况不太正常，母亲在去年被检查出有心脏疾病，需手术治疗，只有一个弟弟在家帮忙，他几乎全年无休地工作，每日睡在洗车店旁的小宿舍。

张雨鑫感叹道：“我觉得赤子之心就是‘孝’，贫苦的家庭靠他一个人在支撑，但他每年不管怎样都会回家。而且我和他打电话的时候，感觉到他很积极向上。在这样的情况下，他还是很乐观，这是我很佩服的。”

从高中开始，她就积极参与学校组织的公益活动，大学毕业后，她也会主动寻找公益机构，加入志愿者队伍。此前不久，她也以志愿者的身份参与了联合国儿童基金会、以及上海一些个人组织的公益活动。她表示，自己的公益之行“从未中断”。

“帮助他人”，是张雨鑫朴素的初心：“当我有能力和机会帮到别人，为什么不去做呢？”也正是这份初心，让她坚定于保险代理人这份事业。她在2020年1月入职平安人寿上海分公司，此前3年就职于另一家保险公司。她谈到，与此前3年相比，最近这一年的认知才更为深刻：“今年做了好几期理赔，真心感觉我这份职业是很重要的，因为保险就是保平安，它是一个人生命中的必备品。现在，我会直接告诉别人我是平安的保险代理人，因为我很自豪，也清楚地知道，我是真正地可以帮助别人。”

刚刚开启平安旅程的张雨鑫，对公司的善行十分肯定：“我知道平安一直都在做公益，只要在做这件事情就是好的，我没有什么建议，只希望这种公益活动能够越来越多，帮助更多的人。”

来自吉林省的志愿者于红敏，这样介绍参与“赤子心，家国情”公益行动的原因：“我现实中非常乐于助人，很坦诚，没心眼儿，身边要是有人需要我帮忙，我都是竭力帮助。所以我看到这个活动之后，就想着去做。”

公益启动后，她已拜访了四五个相对符合条件的务工人员，最后从中选出了31岁的赵岩进行鼓励。赵岩家境贫困，靠做体力活儿撑起家庭，家中的父亲、妻儿都需要他负起责任。他常常身兼数职，砸墙、货站卸货、给电焊工搬铁管、做小时工。于红敏曾经做过婚礼策划的工作，就是在那时认识了赵岩。

她提到：“他临机应变和吃苦耐劳的精神，当时挺让我感动，而且别看他生活困难，他在工作中却还会竭力帮助别人。如果婚礼现场有一些突发情况，他都会迅速想办法，马上赶工以弥补客户的遗憾，帮助同事把现场做得尽善尽美。我认为‘赤子之心’说的就是人心地善良又淳朴，像他一样。”

于红敏在参与这次公益之前，也曾是养老院的志愿者，在公益中，她获得了一种价值感。对于这次公益行动的意义，她真诚地表示：“一千五对咱们来说可能不算什么大钱，但对于接受资助的这些人而言，那或许是孩子一个月的生活费。”

2019年3月，她入职平安人寿吉林中支，成为一名保险代理人。她将这份职业视作一个使命：奉献自己的力量，去保护他人。她提到：“因为吉林距离总部较远，对于人们口口相传的‘平安有大爱、有关怀’的体会，之前都不是很深刻，但这次活动落到我们身边，我就真的感受到了，平安是一个有大爱的企业。”

此外，这次活动还让她有了新的感慨——要努力多赚些钱，不是为自己，而是为了有更大的力量去帮助别人：“因为经常听叶云燕老师的直播，她资助了那么多的孩子，做了那么多的善事，有了这次志愿者经历后，我更体会到生命的价值在于奉献，日后我要多多努力赚钱，跟着我们平安一起，多做一些善事。”（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)