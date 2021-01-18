万达集团18日对外宣布，2021年计划开业万达广场50个，其中轻资产34个，占比68%。

同时，万达影城计划开业影城120家，其中轻资产影城50家，计划签约轻资产影城300家；万达酒店计划开业16家，计划签约轻资产管理酒店50家；万达宝贝王2021年计划开业乐园50家，均为轻资产乐园；计划签约轻资产乐园100家。

万达集团相关负责人表示，过去一年，万达轻资产发展速度逆势增长，影院、儿童产业实现轻资产新突破。

具体而言，万达集团2020年开业45座万达广场，其中轻资产27个，占比超过60%；2020年签约60个轻资产万达广场，是2019年数量的167%；在建142个万达广场中，轻资产占比超过80%。

万达酒店2020年签约轻资产管理酒店56家，是万达酒店管理公司成立9年来累计管理酒店总数的30%。万达院线成立15年来首次实施轻资产战略，2020年签约轻资产影城310家，是15年来已开业万达影城总数的44%。万达宝贝王成立6年来第一次实施轻资产战略，2020年签约轻资产乐园30家，是运营乐园总数的10%。

对此，业内人士分析认为，当前一些中小商业地产公司招商难与运营难变得更加突出，而与此同时像万达这样的大型商业中心的抗压能力与专业运营能力得以充分体现，后疫情时期商户开店普遍比较保守与谨慎，他们肯定会更希望与行业头部企业合作以控制风险，品牌影响力和经营能力一流的头部企业会获得越来越多的委托管理项目。（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)