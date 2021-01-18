原标题：2020年家用美容仪市场增长三成 行业标准提速

1月17日，天猫最新数据显示，2020年，家用美容仪市场规模60-80亿，年复合增长率达到30%。TriPollar初普家用美容仪中国区经销商负责人周烨在接受北京商报记者采访时表示，虽然家用美容仪行业增长很快，但也只是介于高端护肤品和医美护肤两个大品类之间的一个小类目。“受国内外行业标准的不同，美容仪行业介于医疗器械和家电之间，很难实现全球统一。目前中国是按照小家电类目执行标准的。”

美容仪行业的快速发展也吸引了大批企业进入，截止2020年10月，我国境内美容仪相关企业超8万家，主要分布在广东、山东、江苏等地。据北京商报记者了解，美容仪市场在井喷的同时，也存在很多发展瓶颈。像消费者过于细分，市场的教育和认知不足，其实还没有进入大众消费品市场，主要集中在线上；推广的渠道很窄，而且在宣传上，需要足够的信息量才能教育市场，但是目前的广告和短视频，却很难把事情讲清楚，让消费者很难下消费决策。

“我们观察到2020年下半年，很多资本在家用美容仪市场有布局。而家用美容仪市场颇有当年的智能手机市场发展初期的景象，高端品牌与山寨仿品一起争抢市场蛋糕。但是，家用美容仪与智能手机行业最大的不同是，其依赖于在医疗美容线产品的技术沉淀、皮肤生理学的临床研究、产品临床试验的经验。作为深耕医美专业仪器的品牌，TriPollar初普凭借母公司的技术与临床的沉淀，我们就有足够的信心成为行业的领导品牌。”周烨说。

近段时间以来，包括“镍超标”等一系列家用美容仪市场的事件争议，不仅让头部的品牌形象受损，也让相关标准制定提上议程。作为新兴发展品类，家用美容仪相关标准构建却一直跟不上发展的需求。目前从标准层面看，无论中国还是国际上，家用美容仪标准是按照家电类目进行管理的，同时，中国乃至全球仍没有出台专门针对美容仪产品的材料安全相关国家标准，市场监管相对宽松，缺乏专业且具体的产品监管制度，因此市场上的产品质量参差不齐，仿制品与山寨品较多。

据周烨透露，初普正在会同Lumenis公司研究美容仪的IEC标准、欧洲与美国的标准，并努力与有关行业重要参与者、检测机构、标准化委员会丰富和完善现有的国家标准，并推动行业协会的建立。

家电产业观察家许意强表示，在家用美容仪市场，由于高端产品对消费者购买力要求较高，低端产品品质无法保证，再加上消费理念普及率较低，因此美容仪市场尽管增长迅速，但渗透率依然很低。未来，随着行业标准不断规范，消费理念逐渐普及，我国美容仪市场发展空间将十分广阔。

(责编：毕磊、夏晓伦)