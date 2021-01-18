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存量时代的地产+ 房企要着力打造第二增长曲线

2021年01月18日10:57 | 来源：新华网
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原标题：存量时代的地产+ 房企要着力打造第二增长曲线

　　进入存量时代，地产+或成为房地产企业的第二增长曲线。不少极具前瞻性的企业已经率先布局。日前，由中国互联网新闻中心主办、中国网地产承办的第十二届地产中国论坛在北京举行，现场嘉宾以“思危 思变 思远”为主题，开启了一场中国房地产行业的三思之“辩”，共同探讨房地产行业未来的发展前景。

　　文旅产业正迈入高质量发展阶段，其对项目运营也提出了新要求。“万年基业的最大突破是对硬件内容进行了升级，将圈层精准用户IP主题内容的驱动作为第一代创新产品，形成IP实景娱乐、粉丝线下经济的模式，并支撑文旅项目以内容为驱动、以用户为导向。”万年基业投资集团副总裁秦娜强调，“2010年，万年基业转型升级，主打“文旅-微度假。”

　　万年基业投资集团副总裁秦娜

　　“变化是常态，任何一个行业发展到一定阶段之后其定位都会发生变化，房地产行业也是如此。”国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长李佐军接受媒体采访时表示。

　　新发展格局之下，房地产行业将迎来新的发展机遇。在李佐军看来，为了解决大中城市突出的住房问题，必须落实“租购并举”，发展保障性租赁住房。这也是房地产企业面临的重要发展机遇。同时，政策鼓励康养消费、文旅消费等，发展绿色建筑，也为房企提供了发展关联产业的机遇。 房地产企业在布局多元化业务的同时，也要形成细分赛道的护城河。

　　近年来，中国的老年人口的不断增加，这为康养产业的发展奠定了基础。而与此同时，产业运营、商业模式、政策红利都在发生变化，也促使康养产业必须与时俱进。

　　远洋养老运营管理有限公司副总经理谭超

　　“中国养老产业迎来了新变局“，在远洋 养老运营管理有限公司副总经理谭超看来，一是规模之变。核心在于我国人口老龄化程度的持续增长；二是产业之变。养老产业经过十年探索期，其发展仍较为粗放；三是商业模式之变。目前养老产业的商业模式类型多，其中较为普遍的是重开发轻运营；四是政策之变。尽管政策相继出台，但实质上养老用地的土地属性仍然比较稀缺。

(责编：夏晓伦、毕磊)

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