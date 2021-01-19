本报记者 王俊岭

1月15日，在浙江义乌的晶科能源（义乌）有限公司生产车间内，工人正在进行太阳能组件的焊接工序。

新华社记者 黄宗治摄

1月18日，在位于山东省青州市的一家汽车制造企业，工人正在生产线上进行汽车装配作业。

王继林摄（人民视觉）

1月18日，工人在位于江苏省连云港市赣榆区赣榆海洋经济开发区的一家塑料编织企业生产线上忙碌。

司 伟摄（人民视觉）

全年经济逆势增长2.3%、GDP首次突破100万亿元大关、全年城镇新增就业1186万人、粮食总产量66949万吨……随着2020年中国经济各项数据的出炉，一张不平凡的成绩单展现在了世人眼前。

1月18日，国务院新闻办举行2020年国民经济运行情况新闻发布会，国家统计局局长宁吉喆介绍了2020年国民经济的运行情况并就热点问题答记者问。宁吉喆表示，2020年是新中国历史上极不平凡的一年，中国经济在极不平凡之年取得了极不平凡的成就，交出了一份让人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。

101.6万亿元——

经济总量迈上新台阶

“逆水行舟，不进则退。”面对严峻复杂的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，中国在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持人民至上、生命至上，疫情防控最终取得了重大战略成果，经济社会发展更交出了一份令人瞩目的成绩单。

1月18日，国家统计局对外公布，初步核算，2020年我国国内生产总值（GDP）为1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%。

从2000年至2020年，20年内，中国经济总量规模扩大至10倍，成就举世瞩目。按照目前测算的年平均汇率折算，2020年中国国内生产总值达到14.7万亿美元左右，稳居世界第二，占世界经济的比重预计达到17%左右。

“十三五”主要目标完成——5575万农村贫困人口脱贫，1385万建档立卡贫困户实现“两不愁三保障”，城镇新增就业五年超过6000万人……

科技实力不断进步——“嫦娥五号”成功登月并采样返回，“天问一号”火星探测器成功发射，500米口径球面射电望远镜正式开放运行……

生产力水平显著提高——2020年，粮食总产量创历史新高，220多种工业产品产量居世界第一位，制造业增加值预计连续11年居世界第一位……

“国内生产总值（GDP）已经突破了100万亿元大关，这意味着我国经济实力、科技实力、综合国力又跃上一个新的大台阶。”宁吉喆说。

32189元——

居民人均收入比2010年翻一番

经济发展，就是为了满足人民日益增长的美好生活需要。居民收入是否持续增长是评判发展质量和成色的重要指标。

数据显示，2020年，全国居民人均可支配收入达32189元，比上年名义增长4.7%，扣除价格因素实际增长2.1%，与经济增长基本同步。这一数据也意味着，“城乡居民人均收入比2010年翻一番”的目标已经实现。在物价方面，2020年居民消费价格指数CPI上涨2.5%，低于上一年2.9%的涨幅，也低于3.5%左右的预期目标。

宁吉喆介绍，2020年居民收入增长有几个特点：

居民转移净收入较快增长。转移净收入反映了保底的政策，上调养老金、退休金标准，加大社会救济、临时救助，使得全国居民人均转移净收入全年增长了8.7%。

保就业政策促进了工资收入的回升。包括强化稳岗就业、鼓励农村劳动力外出就业，全年全国居民人均工资性收入比上年增长4.3%，高于整个居民收入2.1%，农民工月均收入增长2.8%。

市场主体带动了经营净收入由降转升。税费减免和金融支持政策，使得居民家庭经营状况有所好转。全年全国居民人均经营净收入增长了1.1%，有效克服了疫情的不利影响。

不同群体收入差距有所改善。城乡居民人均可支配收入比值为2.56，比上年缩小0.08。2020年贫困人口较多的广西、四川、贵州、云南、甘肃、宁夏、新疆七个省（区）农村居民人均可支配收入名义增速均高于全国农村居民增速0.2-1.7个百分点。

55万亿元——

超大市场规模优势凸显

对世界而言，中国经济亮眼成绩单的背后，是高质量发展带来的广阔机遇。

从需求端看，中国拥有14亿人口、4亿多中等收入群体、960万平方公里国土面积，拥有全球最具成长性的内需市场，超大规模市场优势明显。随着人均收入水平的提高与单位GDP能耗的下降，中国消费结构的调整升级将为世界经济复苏注入强大动力。

从供给端看，中国科技创新日趋活跃，研发投入总量已达到世界第二，已成为世界最大的国际专利申请国。2020年1—11月份，规模以上战略性新兴服务业企业营业收入同比增长8.6%，工业机器人、新能源汽车、集成电路的产量分别增长19.1%、17.3%、16.2%；科技型中小企业、高新技术企业的数量突破了20万家……这些，都为外资来华投资兴业提供了宝贵契机。

“我国人口规模居世界第一，中等收入群体也是世界最大的，2020年社会消费品零售总额接近40万亿元，最终消费支出超过55万亿元，资本形成总额也接近45万亿元，这将助推我国超大市场规模的优势进一步发挥。”宁吉喆说。

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群在接受本报记者采访时指出，2020年这份极不平凡的成绩单，展现出了中国经济的强大韧性与充沛动能。这一方面得益于新中国成立70多年来的艰苦积累与改革开放40多年来的探索实践；另一方面也离不开中国在面对自身发展不平衡不充分问题与“百年未有之大变局”时的准确识变、科学应变、主动求变。

“从各项数据来看，2020年中国经济逆势取得超预期表现，既有深厚基础，又来之不易。这些成绩，为中国经济更好适应新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局奠定了雄厚的物质基础。”张立群说。

(责编：岳弘彬、程宏毅)