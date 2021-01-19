本报记者 陆娅楠

江苏宿迁泗洪县龙集镇的晚稻开镰收割。

张连华摄（影像中国）

内蒙古呼和浩特建筑行业技能大赛，选手在进行电焊。

丁根厚摄（影像中国）

一艘远洋货轮徐徐离开深圳前海湾保税港区。

史家民摄（人民视觉）

“我国经济在极不平凡之年取得了极不平凡的成就，交出了一份让人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。”国家统计局局长宁吉喆18日表示，2020年我国GDP同比增长2.3%，预计将成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体；经济总量迈上百万亿元新的大台阶，社会生产力达到一个新的水平。

综合国力又跃上一个新的大台阶，宏观调控主要目标已经实现

GDP突破100万亿元大关意味着什么？

“这意味着我国经济实力、科技实力、综合国力又跃上一个新的大台阶。对于全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，都具有十分重要的标志性意义。”宁吉喆说。

回顾历史，我国经济体量茁壮成长。2000年，经济总量迈上10万亿元台阶，2012年突破50万亿元，2020年又突破100万亿元。20年内经济总量规模扩大至10倍。环顾全球，在全球占比继续提高。人均GDP连续两年超1万美元，稳居中等偏上收入国家行列。

经济总量迈上新台阶，宏观调控主要目标也得以实现。

就业形势总体稳定，完成全年目标的131.8%。2020年，我国城镇新增就业1186万人，明显高于900万人以上的预期目标。

物价形势总体平稳，居民收入增长与经济增长基本同步。2020年，居民消费价格指数（CPI）比上年上涨2.5%，低于3.5%左右的预期目标；全国居民人均可支配收入实际增长2.1%，与经济增长基本同步。

国际收支总体改善，单位能耗有所降低。2020年末，我国外汇储备余额32165亿美元，比上年末增加了1086亿美元。2020年，我国单位GDP能耗比上年下降0.1%。

经济总量迈上新台阶，全面建成小康社会也取得伟大历史性成就。

决战脱贫攻坚取得决定性胜利。2020年底，我国现行标准下农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽。

污染防治效果显著，2020年全国337个地级及以上城市空气质量平均优良天数的比例达87%，比上年提高5个百分点。

防范化解重大风险取得成效，金融风险总体可控，地方政府债务余额控制在全国人大批准的限额之内。

人民生活水平显著提高，我国建成世界上规模最大的社会保障体系，基本医疗保障覆盖超13亿人，基本养老保障覆盖近10亿人。

统筹抓好疫情防控和经济社会发展，在全球率先实现经济正增长

“这些成绩是在新冠肺炎疫情肆虐全球、世界经济陷入严重衰退、外部环境更加复杂严峻的情况下取得的，来之不易，成之惟艰。”谈及成绩单，宁吉喆表示。

2020年初，疫情突如其来，我国一季度GDP同比下降6.8%。以习近平同志为核心的党中央，总揽全局、科学决策，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，引领中国经济巨轮破浪前行。

有序推动复工复产，人流、物流、资金流有序转起来。2020年4月规模以上工业增加值增速转正，5月服务业增速转正，6月外贸进出口增速转正……我国在全球率先实现经济增长由负转正。

扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。增加1万亿元财政赤字，发行1万亿元抗疫特别国债，新增减税降费2.5万亿元，推动金融系统向实体经济合理让利1.5万亿元……一系列政策组合拳，让产业链供应链基本稳定，2020年我国规模以上工业41个大类行业中25个行业增加值实现增长；2020年12月，全国25—59岁就业主体人口的城镇调查失业率为4.7%，恢复至上年同期水平，居民就业得到保障；2020年前11月，全国一般公共预算支出中，与基层“三保”有关的社会保障和就业、住房保障、扶贫支出分别增长9.8%、9.5%、9.2%，基层运转得到较好维护。

深入推进供给侧结构性改革，市场主体活力潜力充分迸发。2020年，《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》相继出台，国有企业混合所有制改革试点深入推进，电力、油气体制改革继续深化……随着全面深化改革持续推进，“放管服”改革成效继续显现，2020年前11月，日均新设企业2.2万户，日均净增1.2万户；四季度全国工业产能利用率达78%，比三季度回升1.3个百分点，为2013年以来的最高点。

今年支撑经济稳定恢复的有利因素较多

经济总量突破100万亿元，为我国构建新发展格局奠定了坚实基础。“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，关键在于挖掘内需尤其是消费需求的潜力。”宁吉喆说。

从总量看，消费仍然是经济稳定运行的压舱石。2020年最终消费支出占GDP的比重仍然达到54.3%，高于资本形成总额11.2个百分点。

从增量看，消费对经济增长的拉动作用逐季增强。2020年四季度，社会消费品零售总额增长4.6%，增速比三季度加快3.7个百分点。

从潜力看，发挥消费基础性作用仍有较大提升空间。2013—2019年，我国最终消费支出对经济增长的平均贡献率在60%左右，而发达经济体一般在70%—80%。

“从2021年的情况看，我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势。”宁吉喆指出，虽然当前疫情防控“外防输入、内防反弹”的压力仍然较大，但我国经济长期向好的基本面没有改变，而且正在显现。

物质基础雄厚。我国农业基础地位巩固，粮食总产量连续6年都超过1.3万亿斤；工业主导作用增强，工业增加值超过30万亿元；基础设施日益完善，交通通信、能源水利保障作用增强。

产业体系完整。我国已建成了世界上最为完整的产业体系，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。货物贸易总量居世界第一，是120多个国家和地区的最大贸易伙伴。2021年，面临不确定性的考验，我国完整的生产协作体系和配套能力将会继续发挥有效作用。

市场空间广阔。我国14亿人口、4亿多中等收入群体、960万平方公里国土面积，拥有全球最具成长性的内需市场，超大规模市场优势明显。

科技实力强大。我国研发投入总量已达到世界第二，创新成果竞相涌现，已成为世界最大的国际专利申请国；高技术产业和战略性新兴产业加快发展，已成为经济高质量发展的创新驱动力。

人力资源丰富。我国劳动力供给规模居世界前列，16—59岁的劳动年龄人口近9亿，技能人才达2亿人，研发人员总量居世界首位。这为我国经济高质量发展提供了源源不断的人力资本和智力支撑。

“特别是党的坚强领导、显著的制度优势是经济行稳致远、社会安定的根本保证。”宁吉喆说，“我们会按照党的十九届五中全会和中央经济工作会议的要求，更加精准有效实施财政、货币、就业、投资、消费、区域、产业等政策，实现经济的持续健康发展。”

数据整理：李卓尔

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2021年01月19日 02 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)