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中国信保全年承保金额首次突破7000亿美元

2021年01月19日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月18日电  （记者杜海涛）2020年，中国出口信用保险公司全年承保金额达7040.7亿美元，同比增长15.5%；服务企业近14.7万家，同比增长23.9%；支持国内贸易4065.4亿元人民币，同比增长22.4%，为企业复工达产和外贸稳定提供了有力保障。

　　2020年初，针对医用口罩、防护服、呼吸机等部分疫情防控医疗物资紧缺的情况，中国信保充分利用进口预付款保险和资信数据库，支持全国多家药企及外贸企业利用海外市场网络迅速开展紧缺物资进口工作，保障国内供应。同时，着力支持我国医疗物资生产企业稳产扩产、赶制订单，支持我国企业出口各类医疗产品182.1亿美元。

　　为全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务，中国信保还有针对性地推出了多项普惠金融政策措施，涵盖承保、理赔、融资等诸多层面。2020年，中国信保服务小微企业11.6万家，同比增长31.9%；支持小微企业出口同比增长41.1%；向小微企业支付赔款近1.2亿美元，同比增长28.1%；为小微企业提供保单融资164亿元，同比增长86.6%；支持对“一带一路”沿线国家的出口和投资1526.3亿美元。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月19日 10 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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