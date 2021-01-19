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国资国企发展质量明显提升 “十三五”末资产总额超218万亿元

2021年01月19日07:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月18日电  （记者刘志强）记者从18日召开的地方国资委负责人会议暨地方国有企业改革领导小组办公室主任会议获悉：2020年，地方国有企业工作实现“十三五”圆满收官，国资国企发展质量明显提升。“十三五”末，全国国资系统监管企业资产总额和所有者权益分别为218.3万亿元和71.9万亿元，较“十二五”末分别增长82.1%、80.3%；“十三五”时期，国资系统监管企业营业收入、利润总额年均增长率分别为7.4%、10.7%。

　　2020年，地方监管国有企业实现营业收入29.2万亿元，同比增长7.2%，实现净利润1.2万亿元，降幅从一季度的78.9%逐月收窄至全年的8.5%。2020年，国资系统有80家监管企业进入《财富》世界500强榜单，各地涌现出一大批具有核心竞争力的骨干企业。

　　不断创新国企改革工作机制、持续完善中国特色现代企业制度、加快健全市场化经营机制、积极稳妥推进混改、实施“双百行动”等改革专项工程……2020年，地方国有企业改革扎实推进。

　　目前，全国国有企业“三供一业”、市政社区分离移交和教育医疗机构深化改革基本完成，退休人员社会化管理完成94.1%，厂办大集体改革职工安置完成率超99.2%。33个地方改组组建国有资本投资、运营公司107家，在优化国有资本布局结构、激发市场主体活力等方面发挥了重要作用。各地还持续推进国企三年降杠杆专项工作，多数地方完成了负债率较2017年降低2个百分点的目标。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月19日 10 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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